https://arabic.sputniknews.com/20220330/خبير-يقيم-نتائج-المفاوضات-روسيا-قد-تحجم-عن-فتح-كييف-في-حال-لبت-أوكرانيا-شروطها-1060644842.html

خبير يقيم نتائج المفاوضات: روسيا قد تحجم عن فتح كييف في حال لبت أوكرانيا شروطها

خبير يقيم نتائج المفاوضات: روسيا قد تحجم عن فتح كييف في حال لبت أوكرانيا شروطها

أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الروسية عقب ختام الجولة الجديدة من مفاوضات روسيا وأوكرانيا في اسطنبول أن القوات الروسية الموكل إليها مهمة تنفيذ العملية العسكرية... 30.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-30T09:18+0000

2022-03-30T09:18+0000

2022-03-30T09:19+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

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وقال أندريه سوزدالتسيف، وهو خبير روسي في شؤون الساحة السوفيتية السابقة، في حديث للصحفيين إن هذا لا يعني شيئا سوى أن روسيا لا تهتم بفتح العاصمة الأوكرانية إذ ينصب اهتمامها على الشرق الأوكراني ووقف إمدادات الأسلحة لأوكرانيا.ونوه إلى أن روسيا لا تنوي إسقاط نظام الحكم الأوكراني ولا تتطلع إلى احتلال أوكرانيا، ولكنها تحتاج إلى قواعد لقواتها المسلحة في ريف مدينة خاركوف، مثلا، وقرب مدينة أوديسا أو في ريف مدينة زابوروجييه أو خيرسون، لضمان تنفيذ ما يجب أن توقعه السلطة الأوكرانية من اتفاقيات، مع العلم أن نظام الحكم الأوكراني وقع اتفاقيات مينسك لوقف إطلاق النار في منطقة دونباس، ولكنه لم ينفذها.وأكد أن روسيا لا ترى اليوم أن من الضروري أن تدخل قواتها إلى العاصمة الأوكرانية، إذ تهتم بالضفة اليسرى لنهر دنيبر.وأضاف في الإشارة إلى جولة المفاوضات الروسية الأوكرانية المنعقدة في التاسع والعشرين من مارس/آذار، أن الوفد الروسي اكتفى بالاستماع إلى الوفد الأوكراني، وألمح إلى احتمال أن تحجم القوات الروسية عن فتح العاصمة الأوكرانية في حال لبّت السلطة الأوكرانية شروط روسيا.

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روسيا