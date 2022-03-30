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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/خبير-يقيم-نتائج-المفاوضات-روسيا-قد-تحجم-عن-فتح-كييف-في-حال-لبت-أوكرانيا-شروطها-1060644842.html
خبير يقيم نتائج المفاوضات: روسيا قد تحجم عن فتح كييف في حال لبت أوكرانيا شروطها
خبير يقيم نتائج المفاوضات: روسيا قد تحجم عن فتح كييف في حال لبت أوكرانيا شروطها
أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الروسية عقب ختام الجولة الجديدة من مفاوضات روسيا وأوكرانيا في اسطنبول أن القوات الروسية الموكل إليها مهمة تنفيذ العملية العسكرية... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T09:18+0000
2022-03-30T09:19+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وقال أندريه سوزدالتسيف، وهو خبير روسي في شؤون الساحة السوفيتية السابقة، في حديث للصحفيين إن هذا لا يعني شيئا سوى أن روسيا لا تهتم بفتح العاصمة الأوكرانية إذ ينصب اهتمامها على الشرق الأوكراني ووقف إمدادات الأسلحة لأوكرانيا.ونوه إلى أن روسيا لا تنوي إسقاط نظام الحكم الأوكراني ولا تتطلع إلى احتلال أوكرانيا، ولكنها تحتاج إلى قواعد لقواتها المسلحة في ريف مدينة خاركوف، مثلا، وقرب مدينة أوديسا أو في ريف مدينة زابوروجييه أو خيرسون، لضمان تنفيذ ما يجب أن توقعه السلطة الأوكرانية من اتفاقيات، مع العلم أن نظام الحكم الأوكراني وقع اتفاقيات مينسك لوقف إطلاق النار في منطقة دونباس، ولكنه لم ينفذها.وأكد أن روسيا لا ترى اليوم أن من الضروري أن تدخل قواتها إلى العاصمة الأوكرانية، إذ تهتم بالضفة اليسرى لنهر دنيبر.وأضاف في الإشارة إلى جولة المفاوضات الروسية الأوكرانية المنعقدة في التاسع والعشرين من مارس/آذار، أن الوفد الروسي اكتفى بالاستماع إلى الوفد الأوكراني، وألمح إلى احتمال أن تحجم القوات الروسية عن فتح العاصمة الأوكرانية في حال لبّت السلطة الأوكرانية شروط روسيا.
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روسيا

خبير يقيم نتائج المفاوضات: روسيا قد تحجم عن فتح كييف في حال لبت أوكرانيا شروطها

09:18 GMT 30.03.2022 (تم التحديث: 09:19 GMT 30.03.2022)
© REUTERS / GLEB GARANICHامرأة تجري عبر الشارع بجوار حواجز مضادة للدبابات في وسط كييف، أوكرانيا في 10 مارس 2022.
امرأة تجري عبر الشارع بجوار حواجز مضادة للدبابات في وسط كييف، أوكرانيا في 10 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© REUTERS / GLEB GARANICH
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أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الروسية عقب ختام الجولة الجديدة من مفاوضات روسيا وأوكرانيا في اسطنبول أن القوات الروسية الموكل إليها مهمة تنفيذ العملية العسكرية الهادفة إلى توفير الأمن لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المستقلتين عن نظام الحكم الأوكراني، بصدد تقليل نشاطها العسكري في ريف العاصمة الأوكرانية كييف.
وقال أندريه سوزدالتسيف، وهو خبير روسي في شؤون الساحة السوفيتية السابقة، في حديث للصحفيين إن هذا لا يعني شيئا سوى أن روسيا لا تهتم بفتح العاصمة الأوكرانية إذ ينصب اهتمامها على الشرق الأوكراني ووقف إمدادات الأسلحة لأوكرانيا.
ونوه إلى أن روسيا لا تنوي إسقاط نظام الحكم الأوكراني ولا تتطلع إلى احتلال أوكرانيا، ولكنها تحتاج إلى قواعد لقواتها المسلحة في ريف مدينة خاركوف، مثلا، وقرب مدينة أوديسا أو في ريف مدينة زابوروجييه أو خيرسون، لضمان تنفيذ ما يجب أن توقعه السلطة الأوكرانية من اتفاقيات، مع العلم أن نظام الحكم الأوكراني وقع اتفاقيات مينسك لوقف إطلاق النار في منطقة دونباس، ولكنه لم ينفذها.
وأكد أن روسيا لا ترى اليوم أن من الضروري أن تدخل قواتها إلى العاصمة الأوكرانية، إذ تهتم بالضفة اليسرى لنهر دنيبر.
وأضاف في الإشارة إلى جولة المفاوضات الروسية الأوكرانية المنعقدة في التاسع والعشرين من مارس/آذار، أن الوفد الروسي اكتفى بالاستماع إلى الوفد الأوكراني، وألمح إلى احتمال أن تحجم القوات الروسية عن فتح العاصمة الأوكرانية في حال لبّت السلطة الأوكرانية شروط روسيا.
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