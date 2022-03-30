https://arabic.sputniknews.com/20220330/دراسة-أهل-الريف-أمهر-من-سكان-المدن-في-أعمال-الملاحة-1060663173.html
دراسة: أهل الريف أمهر من سكان المدن في أعمال الملاحة
دراسة: أهل الريف أمهر من سكان المدن في أعمال الملاحة
أفادت دراسة حديثة بأن سكان الريف أكثر مهارة من أهل المدن فيما يتعلق بأعمال الملاحة، حيث أثبتت أن الذين نشأوا في القرى يتمتعون بحس أفضل فيما يتعلق بالاتجاهات... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T15:45+0000
2022-03-30T15:45+0000
2022-03-30T15:45+0000
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102298/19/1022981966_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_3576f9377838616fd9562d605a8770e7.jpg
ونقلت "فرانس برس" أن العلماء توصلوا إلى تلك النتائج بعدما درسوا تأثير بيئة الطفولة على القدرة على التنقل، وبحث العلماء طريقة ممارسة ما يقرب 400 ألف شخص من 38 دولة للعبة فيديو تسمى "Sea Hero Quest" مصممة لأبحاث علم الأعصاب.وكان على اللاعبين في هذه اللعبة الإبحار في قارب للعثور على نقاط محددة على الخريطة، وفقا للدراسة نشرتها مجلة "ناتشر" العلمية.وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، هوغو سبايرز، من جامعة كوليدج لندن: "وجدنا أن النشأة خارج المدن مفيدة لتطوير القدرات الملاحية، ويبدو أن تلك المهارة تتأثر سلبيا بغياب تعقيد شبكة الطرق والشوارع في المدن الحضرية".من جانبه، قال أنطوان كوترو، المؤلف المشارك في الدراسة من جامعة ليون، إن الأبحاث أظهرت أنه عندما نشأت الفئران في أقفاص ذات مسارات متفاوتة في درجة التعقيد، تم تطوير بعض القدرات المعرفية في أدمغتها، بما في ذلك مهارة التنقل بين عدة نقاط، وأضاف أن دراسة سلوك البشر بهذه الطريقة كانت أصعب لأنه يمكن وضعهم بطبيعة الحال في أقفاص.وللتغلب على تلك الصعوبة استخدم الباحثون لعبة "Sea Hero Quest"، التي تم ابتكارها عام 2016 لدراسة مرض ألزهايمر ومنذ ذلك الحين مارسها ما يقرب من أربعة ملايين شخص.وأوضح كوترو أن الأشخاص الذين نشأوا في المناطق الريفية سجلوا درجات أفضل لأن "الريف بيئة معقدة نوعا ما مقارنة بالمدن وما تمتاز به من تخطيط جيد، ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين نشأوا في مدن ذات شبكة طرق أكثر تعقيدا مثل باريس وبراغ كان أداؤهم أفضل بكثير من أولئك الذين ينتمون إلى المدن التي لديها شوارع منظمة مثل شيكاغو".واختتم الباحثون الدراسة بالتأكيد على أنه لا يزال بإمكان البالغين تحسين مهارتهم فيما يتعلق بالاتجاهات على مدار حياتهم إذا عملوا على تطوير تلك المهارة، مشيرين إلى أن الأمر يشبه إلى حد ما تعلم لغة أخرى، يكون أسهل بكثير إذا تعلمتها منذ الصغر.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/دراسة-تشير-إلى-تدني-نوعية-الوظائف-التي-يشغلها-شباب-المناطق-القروية-في-المغرب-1060528755.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102298/19/1022981966_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_feb4ab46da7fbb3f21f422f9177c28f9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
دراسة: أهل الريف أمهر من سكان المدن في أعمال الملاحة
تابعنا عبر
أفادت دراسة حديثة بأن سكان الريف أكثر مهارة من أهل المدن فيما يتعلق بأعمال الملاحة، حيث أثبتت أن الذين نشأوا في القرى يتمتعون بحس أفضل فيما يتعلق بالاتجاهات والطرق والمسارات.
ونقلت "فرانس برس" أن العلماء توصلوا إلى تلك النتائج بعدما درسوا تأثير بيئة الطفولة على القدرة على التنقل، وبحث العلماء طريقة ممارسة ما يقرب 400 ألف شخص من 38 دولة للعبة فيديو تسمى "Sea Hero Quest" مصممة لأبحاث علم الأعصاب.
وكان على اللاعبين في هذه اللعبة الإبحار في قارب للعثور على نقاط محددة على الخريطة، وفقا للدراسة نشرتها مجلة "ناتشر" العلمية.
وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، هوغو سبايرز، من جامعة كوليدج لندن: "وجدنا أن النشأة خارج المدن مفيدة لتطوير القدرات الملاحية، ويبدو أن تلك المهارة تتأثر سلبيا بغياب تعقيد شبكة الطرق والشوارع في المدن الحضرية".
من جانبه، قال أنطوان كوترو، المؤلف المشارك في الدراسة من جامعة ليون، إن الأبحاث أظهرت أنه عندما نشأت الفئران في أقفاص ذات مسارات متفاوتة في درجة التعقيد، تم تطوير بعض القدرات المعرفية في أدمغتها، بما في ذلك مهارة التنقل بين عدة نقاط، وأضاف أن دراسة سلوك البشر بهذه الطريقة كانت أصعب لأنه يمكن وضعهم بطبيعة الحال في أقفاص.
وللتغلب على تلك الصعوبة استخدم الباحثون لعبة "Sea Hero Quest"، التي تم ابتكارها عام 2016 لدراسة مرض ألزهايمر ومنذ ذلك الحين مارسها ما يقرب من أربعة ملايين شخص.
وأوضح كوترو أن الأشخاص الذين نشأوا في المناطق الريفية سجلوا درجات أفضل لأن "الريف بيئة معقدة نوعا ما مقارنة بالمدن وما تمتاز به من تخطيط جيد، ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين نشأوا في مدن ذات شبكة طرق أكثر تعقيدا مثل باريس وبراغ كان أداؤهم أفضل بكثير من أولئك الذين ينتمون إلى المدن التي لديها شوارع منظمة مثل شيكاغو".
واختتم الباحثون الدراسة بالتأكيد على أنه لا يزال بإمكان البالغين تحسين مهارتهم فيما يتعلق بالاتجاهات على مدار حياتهم إذا عملوا على تطوير تلك المهارة، مشيرين إلى أن الأمر يشبه إلى حد ما تعلم لغة أخرى، يكون أسهل بكثير إذا تعلمتها منذ الصغر.