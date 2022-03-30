https://arabic.sputniknews.com/20220330/دونيتسك-القوات-الأوكرانية-قصفت-منطقة-كيروفسكي--1060632457.html
دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت منطقة كيروفسكي
دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت منطقة كيروفسكي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية قصفت منطقة كيروفسكي باستخدام المدفعية الثقيلة من عيار 122 ملم. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T05:17+0000
2022-03-30T05:17+0000
2022-03-30T05:17+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وذكرت ممثلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، في بيان، على "تيليغرام"، أن القوات الأوكرانية أطلقت ليلا عدة قذائف من عيار 122 ميليمترا على منطقة كيروفكسي.في سياق متصل، قال عمدة دونيتسك، أليكسي كوليمزين، إنه خلال القصف الليلي للمدينة، تم تسجيل إصابة مباشرة بقذيفة أوكرانية على مبنى سكني أدت إلى تدميره جزئيا، تلاه حريق كبير دون وقوع إصابات في الأرواح.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت منطقة كيروفسكي
تابعنا عبر
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية قصفت منطقة كيروفسكي باستخدام المدفعية الثقيلة من عيار 122 ملم.
وذكرت ممثلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، في بيان، على "تيليغرام"، أن القوات الأوكرانية أطلقت ليلا عدة قذائف من عيار 122 ميليمترا على منطقة كيروفكسي.
في سياق متصل، قال عمدة دونيتسك، أليكسي كوليمزين، إنه خلال القصف الليلي للمدينة، تم تسجيل إصابة مباشرة بقذيفة أوكرانية على مبنى سكني أدت إلى تدميره جزئيا، تلاه حريق كبير دون وقوع إصابات في الأرواح.
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا
في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.