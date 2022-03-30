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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/دونيتسك-القوات-الأوكرانية-قصفت-منطقة-كيروفسكي--1060632457.html
دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت منطقة كيروفسكي
دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت منطقة كيروفسكي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية قصفت منطقة كيروفسكي باستخدام المدفعية الثقيلة من عيار 122 ملم. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T05:17+0000
2022-03-30T05:17+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وذكرت ممثلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، في بيان، على "تيليغرام"، أن القوات الأوكرانية أطلقت ليلا عدة قذائف من عيار 122 ميليمترا على منطقة كيروفكسي.في سياق متصل، قال عمدة دونيتسك، أليكسي كوليمزين، إنه خلال القصف الليلي للمدينة، تم تسجيل إصابة مباشرة بقذيفة أوكرانية على مبنى سكني أدت إلى تدميره جزئيا، تلاه حريق كبير دون وقوع إصابات في الأرواح.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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العالم

دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت منطقة كيروفسكي

05:17 GMT 30.03.2022
© Sputnik . Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 8 مارس 2022
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 8 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© Sputnik . Sergey Averin
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أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية قصفت منطقة كيروفسكي باستخدام المدفعية الثقيلة من عيار 122 ملم.
وذكرت ممثلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، في بيان، على "تيليغرام"، أن القوات الأوكرانية أطلقت ليلا عدة قذائف من عيار 122 ميليمترا على منطقة كيروفكسي.
في سياق متصل، قال عمدة دونيتسك، أليكسي كوليمزين، إنه خلال القصف الليلي للمدينة، تم تسجيل إصابة مباشرة بقذيفة أوكرانية على مبنى سكني أدت إلى تدميره جزئيا، تلاه حريق كبير دون وقوع إصابات في الأرواح.
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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