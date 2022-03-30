https://arabic.sputniknews.com/20220330/رئيس-حكومة-إسبانيا-الترحيب-بمقترح-الحكم-الذاتي-لنزاع-الصحراء-يأتي-ضمن-إطار-قرارات-الأمم-المتحدة-1060664160.html

رئيس حكومة إسبانيا: الترحيب بمقترح الحكم الذاتي لنزاع الصحراء يأتي ضمن إطار قرارات الأمم المتحدة

رئيس حكومة إسبانيا: الترحيب بمقترح الحكم الذاتي لنزاع الصحراء يأتي ضمن إطار قرارات الأمم المتحدة

أكد رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانتيس أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، أن الترحيب بمقترح الحكم الذاتي كحل لنزاع الصحراء الغربية، يدخل ضمن إطار الترحيب من قبل الأمم... 30.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-30T15:54+0000

2022-03-30T15:54+0000

2022-03-30T15:54+0000

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واعتبر سانتيس أن تعيين المبعوث الخاص بالنزاع ستيفان دي ميستورا، فرصة ثمينة في سبيل تحقيق أسس السلام والتوصل إلى إيجاد حل النزاع الذي استغرق 46 عاما، مشيرا إلى أهمية المغرب كشريك استراتيجي في مختلف القطاعات الأمنية والاقتصادية والسياسية، بحسب القدس العربي.وأوضح رئيس الحكومة أن موقفه يأتي بناء على ترحيب سابق بمقترح الحكم الذاتي الذي أعلنته الحكومة الإسبانية في عهد الرئيس خوسي لويس رودريغيث ساباتيرو عام 2008، مؤكدا على دور الفاعلين الدوليين مثل موقف المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الذين يصفون المقترح "بالجاد".كما شدد سانتيس على أن كل ما يتعلق بالحلول المقترحة يجب أن تكون في إطار قرارات الأمم المتحدة وبقبول الجانبين، مؤكدا على وقوف حكومة مدريد مع الصحراويين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية وفتح سبل الحوار.وكان رئيس الحكومة الإسبانية قد تعرض لحملة انتقادات واسعة بعد أن رحب بمقترح العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي قدمه منذ ثلاثة أسابيع، حيث أشار أيضا إلى ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين ومحاربة الهجرة السرية، فيما اعتبرت الجزائر هذا الموقف بمثابة "خيانة"، وقامت بسحب سفيرها من مدريد وهددت بمراجعة كافة الاتفاقيات بين الطرفين.

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