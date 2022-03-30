https://arabic.sputniknews.com/20220330/رجل-يتحدث-عن-نظام-غذائي-جعله-يفقد-50-كيلوغراما-من-وزنه-1060644033.html
رجل يتحدث عن نظام غذائي جعله يفقد 50 كيلوغراما من وزنه
رجل يتحدث عن نظام غذائي جعله يفقد 50 كيلوغراما من وزنه
خسر أحد سكان ولاية ميشيغان الأمريكية 50 كيلوغراما، بعد اتباعه نظاما غذائيا وممارسته رياضة المشي يوميا. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T09:01+0000
2022-03-30T09:01+0000
2022-03-30T09:01+0000
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في أكتوبر 2020، أصيب توم يديما جونيور البالغ من العمر 52 عاما بفيروس كورونا، وكان مصابا بداء السكري ووزنه حينها 155 كيلوغراما تقريبا، لذا كان حدوث مضاعفات أعلى بكثير من المتوسط.وبقي جونيور مريضا لأكثر من شهر، وتعهد بعد الشفاء على خسارة وزنه قائلاً: "لقد أخافني فيروس كورونا حقا، لم أكن أريد أن أكون في هذا الموقف مرة أخرى".واستشار جونيور اختصاصي تغذية وبدأ في استخدام تطبيق يقدم نصائح حول التغذية السليمة. واتضح أنه ليس مضطرا للتخلي عن طعامه المفضل تماما، فقط عليه أن يقلل الحصص ويضيف المزيد من المكونات الصحية.وبدأ في وضع النقانق والخضروات في المعكرونة والجبن ، وصنع السندويشات بخبز منخفض السعرات الحرارية أو خبز البيتا، والاستعاضة عن لحم البقر المفروم بلحم الديك الرومي.في الوقت نفسه، بدأ جونيور في المشي يوميا. في البداية كان يمشي لمدة 15 دقيقة في اليوم، ثم اكتسب قوته وفي كل صباح كان يتخطى ثلاثة إلى خمسة كيلومترات سيرا على الأقدام. بمرور الوقت، انخفض وزنه إلى 105 كيلوغرامات.وقال جونيور: "لدي الآن حياة مختلفة تماما عما اعتدت عليه، وأستمتع حاليا بكل دقيقة فيها"، وفقا لموقع "Mlive.com".
https://arabic.sputniknews.com/20181113/رجل-ماكدونالدز-الوزن-فقدان-1036731103.html
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منوعات, إنقاص الوزن
رجل يتحدث عن نظام غذائي جعله يفقد 50 كيلوغراما من وزنه
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خسر أحد سكان ولاية ميشيغان الأمريكية 50 كيلوغراما، بعد اتباعه نظاما غذائيا وممارسته رياضة المشي يوميا.
في أكتوبر 2020، أصيب توم يديما جونيور البالغ من العمر 52 عاما بفيروس كورونا، وكان مصابا بداء السكري
ووزنه حينها 155 كيلوغراما تقريبا، لذا كان حدوث مضاعفات أعلى بكثير من المتوسط.
وبقي جونيور مريضا لأكثر من شهر، وتعهد بعد الشفاء على خسارة وزنه قائلاً: "لقد أخافني فيروس كورونا حقا، لم أكن أريد أن أكون في هذا الموقف مرة أخرى".
واستشار جونيور اختصاصي تغذية وبدأ في استخدام تطبيق يقدم نصائح حول التغذية السليمة
. واتضح أنه ليس مضطرا للتخلي عن طعامه المفضل تماما، فقط عليه أن يقلل الحصص ويضيف المزيد من المكونات الصحية.
وبدأ في وضع النقانق والخضروات في المعكرونة والجبن ، وصنع السندويشات بخبز منخفض السعرات الحرارية
أو خبز البيتا، والاستعاضة عن لحم البقر المفروم بلحم الديك الرومي.
في الوقت نفسه، بدأ جونيور في المشي يوميا. في البداية كان يمشي لمدة 15 دقيقة في اليوم، ثم اكتسب قوته وفي كل صباح كان يتخطى ثلاثة إلى خمسة كيلومترات سيرا على الأقدام. بمرور الوقت، انخفض وزنه إلى 105 كيلوغرامات.
وقال جونيور: "لدي الآن حياة مختلفة تماما عما اعتدت عليه، وأستمتع حاليا بكل دقيقة فيها"، وفقا لموقع "Mlive.com"
.
13 نوفمبر 2018, 18:50 GMT