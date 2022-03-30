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https://arabic.sputniknews.com/20220330/روسيا-تعلن-اهتمامها-بتطوير-العلاقات-مع-الصين-والأخيرة-تؤكد-صمود-العلاقات-الثنائية-بوجه-التحديات-1060632688.html
روسيا تعلن اهتمامها بتطوير العلاقات مع الصين والأخيرة تؤكد صمود العلاقات الثنائية بوجه التحديات
روسيا تعلن اهتمامها بتطوير العلاقات مع الصين والأخيرة تؤكد صمود العلاقات الثنائية بوجه التحديات
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، صباح اليوم الأربعاء، خلال اجتماع مع نظيره الصيني وانغ يي، أن موسكو مهتمة بتطوير العلاقات مع الصين. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T05:53+0000
2022-03-30T06:04+0000
العالم
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وقال لافروف بهذا الصدد: "نحن مهتمون باستمرار تطور علاقاتنا مع جمهورية الصين بشكل مطرد ومتسق، واتفق قادة بلادنا على هذا واليوم، كما قلت، سوف ننظر في الخطوات الملموسة التي تهدف إلى ضمان تنفيذ جميع هذه الاتفاقات بشكل متسق".في سياق متصل، أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن العلاقات بين البلدين منذ بداية العام صمدت أمام التحديات الجديدة للوضع الدولي المتغير وحافظت على المسار الصحيح.وقال الوزير: "منذ بداية هذا العام، صمدت العلاقات الصينية الروسية أمام اختبارات جديدة للتغييرات الجادة في الوضع الدولي، وحافظت على المسار الصحيح ومسار التنمية".أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن المحادثات بين وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني بدأت في مدينة تونغشي الصينية.وكتبت زاخاروفا على صفحتها على منصة "تلغرام": "بدأت المفاوضات بين سيرغي لافروف ووانغ يي في الصين".وكان لافروف قد وصل إلى مدينة تونسي الصينية، حيث سيعقد اجتماع لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان وسيخصص اليوم للاجتماعات الثنائية.
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العالم

روسيا تعلن اهتمامها بتطوير العلاقات مع الصين والأخيرة تؤكد صمود العلاقات الثنائية بوجه التحديات

05:53 GMT 30.03.2022 (تم التحديث: 06:04 GMT 30.03.2022)
© وزارة الخارجية الروسية / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي نظيره الصيني وانغ يي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي نظيره الصيني وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© وزارة الخارجية الروسية
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، صباح اليوم الأربعاء، خلال اجتماع مع نظيره الصيني وانغ يي، أن موسكو مهتمة بتطوير العلاقات مع الصين.
وقال لافروف بهذا الصدد: "نحن مهتمون باستمرار تطور علاقاتنا مع جمهورية الصين بشكل مطرد ومتسق، واتفق قادة بلادنا على هذا واليوم، كما قلت، سوف ننظر في الخطوات الملموسة التي تهدف إلى ضمان تنفيذ جميع هذه الاتفاقات بشكل متسق".
في سياق متصل، أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن العلاقات بين البلدين منذ بداية العام صمدت أمام التحديات الجديدة للوضع الدولي المتغير وحافظت على المسار الصحيح.

وقال الوزير: "منذ بداية هذا العام، صمدت العلاقات الصينية الروسية أمام اختبارات جديدة للتغييرات الجادة في الوضع الدولي، وحافظت على المسار الصحيح ومسار التنمية".
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن المحادثات بين وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني بدأت في مدينة تونغشي الصينية.
وكتبت زاخاروفا على صفحتها على منصة "تلغرام": "بدأت المفاوضات بين سيرغي لافروف ووانغ يي في الصين".
وكان لافروف قد وصل إلى مدينة تونسي الصينية، حيث سيعقد اجتماع لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان وسيخصص اليوم للاجتماعات الثنائية.
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