https://arabic.sputniknews.com/20220330/روسيا-تقدم-مساعدات-مالية-لآلاف-العائلات-الأوكرانية-في-مناطق-الصراع-1060644286.html
روسيا تقدم مساعدات مالية لآلاف العائلات الأوكرانية في مناطق الصراع
روسيا تقدم مساعدات مالية لآلاف العائلات الأوكرانية في مناطق الصراع
كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو قامت بدفع تعويضات ومساعدات مادية لآلاف الأسر الأوكرانية، وذلك بسبب نتيجة الأزمة في البلاد. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T09:06+0000
2022-03-30T09:06+0000
2022-03-30T09:06+0000
روسيا
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وذكرت وكالة روسية نقلا عن مصدر مسؤول في الحكومة الروسية أن السلطات قامت بدفع نحو 10 آلاف روبل للعائلات الأوكرانية المحتاجة خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب في مناطق الصراع.وأضاف المصدر أنه "تم دفع ما يقرب من 14 مليون روبل (160 ألف دولار أمريكي) إلى 1.4 ألف من سكان أوكرانيا. وتقدم روسيا مساعدات إنسانية في شكل مواد غذائية وضرورات أساسية ومواد بناء لسكان أوكرانيا ودونباس.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا تقدم مساعدات مالية لآلاف العائلات الأوكرانية في مناطق الصراع
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كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو قامت بدفع تعويضات ومساعدات مادية لآلاف الأسر الأوكرانية، وذلك بسبب نتيجة الأزمة في البلاد.
وذكرت وكالة روسية نقلا عن مصدر مسؤول في الحكومة الروسية أن السلطات قامت بدفع نحو 10 آلاف روبل للعائلات الأوكرانية المحتاجة خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب في مناطق الصراع.
وأضاف المصدر أنه "تم دفع ما يقرب من 14 مليون روبل (160 ألف دولار أمريكي) إلى 1.4 ألف من سكان أوكرانيا.
وتقدم روسيا مساعدات إنسانية في شكل مواد غذائية وضرورات أساسية ومواد بناء لسكان أوكرانيا ودونباس.
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا
في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.