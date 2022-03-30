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https://arabic.sputniknews.com/20220330/روسيا-تقدم-مساعدات-مالية-لآلاف-العائلات-الأوكرانية-في-مناطق-الصراع-1060644286.html
روسيا تقدم مساعدات مالية لآلاف العائلات الأوكرانية في مناطق الصراع
روسيا تقدم مساعدات مالية لآلاف العائلات الأوكرانية في مناطق الصراع
كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو قامت بدفع تعويضات ومساعدات مادية لآلاف الأسر الأوكرانية، وذلك بسبب نتيجة الأزمة في البلاد. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T09:06+0000
2022-03-30T09:06+0000
روسيا
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وذكرت وكالة روسية نقلا عن مصدر مسؤول في الحكومة الروسية أن السلطات قامت بدفع نحو 10 آلاف روبل للعائلات الأوكرانية المحتاجة خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب في مناطق الصراع.وأضاف المصدر أنه "تم دفع ما يقرب من 14 مليون روبل (160 ألف دولار أمريكي) إلى 1.4 ألف من سكان أوكرانيا. وتقدم روسيا مساعدات إنسانية في شكل مواد غذائية وضرورات أساسية ومواد بناء لسكان أوكرانيا ودونباس.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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روسيا تقدم مساعدات مالية لآلاف العائلات الأوكرانية في مناطق الصراع

09:06 GMT 30.03.2022
© Sputnik . Valery Melnikov  / الذهاب إلى بنك الصورفتاة تحمل أغراضها في قرية فارفاروفكا، جمهورية لوغانسك الشعبية، إقليم دونباس، حدود روسيا 21 مارس 2022
فتاة تحمل أغراضها في قرية فارفاروفكا، جمهورية لوغانسك الشعبية، إقليم دونباس، حدود روسيا 21 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© Sputnik . Valery Melnikov
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كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو قامت بدفع تعويضات ومساعدات مادية لآلاف الأسر الأوكرانية، وذلك بسبب نتيجة الأزمة في البلاد.
وذكرت وكالة روسية نقلا عن مصدر مسؤول في الحكومة الروسية أن السلطات قامت بدفع نحو 10 آلاف روبل للعائلات الأوكرانية المحتاجة خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب في مناطق الصراع.
وأضاف المصدر أنه "تم دفع ما يقرب من 14 مليون روبل (160 ألف دولار أمريكي) إلى 1.4 ألف من سكان أوكرانيا.
وتقدم روسيا مساعدات إنسانية في شكل مواد غذائية وضرورات أساسية ومواد بناء لسكان أوكرانيا ودونباس.
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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