https://arabic.sputniknews.com/20220330/زلزال-شدته-7-درجات-يهز-تادين-في-كاليدونيا-الجديدة-1060673529.html
زلزال شدته 7 درجات يهز تادين في كاليدونيا الجديدة
زلزال شدته 7 درجات يهز تادين في كاليدونيا الجديدة
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا شدته سبع درجات هز منطقة تادين في كاليدونيا الجديدة. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T22:54+0000
2022-03-30T22:54+0000
2022-03-30T22:54+0000
أخبار فرنسا
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب الهيئة تم تسجيل الزلزال في الساعة 20.57 بالتوقيت العالمي (23.57 بتوقيت موسكو) على بعد 271 كم جنوب شرق مدينة تادين في كاليدونيا الجديدة، وعلى عمق عشرة كيلومترات.ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.يذكر أن كاليدونيا الجديدة تجمع خاص تابع لفرنسا يقع في أوقيانوسيا في جنوب غرب المحيط الهادئ.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا
زلزال شدته 7 درجات يهز تادين في كاليدونيا الجديدة
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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا شدته سبع درجات هز منطقة تادين في كاليدونيا الجديدة.
موسكو - سبوتنيك
. وبحسب الهيئة تم تسجيل الزلزال في الساعة 20.57 بالتوقيت العالمي (23.57 بتوقيت موسكو) على بعد 271 كم جنوب شرق مدينة تادين في كاليدونيا الجديدة، وعلى عمق عشرة كيلومترات.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
يذكر أن كاليدونيا الجديدة تجمع خاص تابع لفرنسا يقع في أوقيانوسيا في جنوب غرب المحيط الهادئ.