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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/زيلينسكي-يستدعي-سفير-أوكرانيا-لدى-جورجيا-1060673634.html
زيلينسكي يستدعي سفير أوكرانيا لدى جورجيا
زيلينسكي يستدعي سفير أوكرانيا لدى جورجيا
أعلن فلاديمير زيلينسكي استدعاء سفير بلاده لدى جورجيا وذلك على خلفية رفضها مساعدة أوكرانيا. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T23:58+0000
2022-03-30T23:58+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
جورجيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو: "هناك من يضيعون وقتهم ويعملون فقط للبقاء في مناصبهم. اليوم وقعت على المرسوم الأول لاستدعاء مثل هذا الشخص، سفير أوكرانيا من المغرب. كما تم استدعاء السفير من جورجيا (..)".وأضاف أنه ينتظر "نتائج ملموسة من عمل ممثلي كييف في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا والدول الإفريقية".وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال الرئيس الروسي، إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع سلاح أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.وردت الدول الغربية على تحرك موسكو، بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، وزيادة الدعم العسكري إلى سلطات كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/القوات-الأوكرانية-تقصف-منطقة-كيروف-في-دونيتسك-بقذائف-من-عيار-122-مليمترا-1060673422.html
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روسيا, جورجيا

زيلينسكي يستدعي سفير أوكرانيا لدى جورجيا

23:58 GMT 30.03.2022
© REUTERS / STAFFالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، فرانكفورت، ألمانيا 4 مارس 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، فرانكفورت، ألمانيا 4 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© REUTERS / STAFF
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أعلن فلاديمير زيلينسكي استدعاء سفير بلاده لدى جورجيا وذلك على خلفية رفضها مساعدة أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو: "هناك من يضيعون وقتهم ويعملون فقط للبقاء في مناصبهم. اليوم وقعت على المرسوم الأول لاستدعاء مثل هذا الشخص، سفير أوكرانيا من المغرب. كما تم استدعاء السفير من جورجيا (..)".
آثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 30 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
القوات الأوكرانية تقصف منطقة كيروف في دونيتسك بقذائف من عيار 122 مليمترا
22:47 GMT
وأضاف أنه ينتظر "نتائج ملموسة من عمل ممثلي كييف في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا والدول الإفريقية".
وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال الرئيس الروسي، إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع سلاح أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.
وردت الدول الغربية على تحرك موسكو، بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، وزيادة الدعم العسكري إلى سلطات كييف.
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Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ35 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:36 GMT
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