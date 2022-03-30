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ساديو ماني يوجه رسالة إلى محمد صلاح بعد ليلة حزينة أبكت المصريين... فيديو
ساديو ماني يوجه رسالة إلى محمد صلاح بعد ليلة حزينة أبكت المصريين... فيديو
وجه النجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي رسالة إلى زميله المصري محمد صلاح بعد تأهل أسود التيرانغا لنهائيات مونديال قطر 2022 على حساب الفراعنة. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T08:38+0000
2022-03-30T08:38+0000
السنغال
أخبار مصر الآن
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وقال ماني، في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس المصرية عقب نهاية المباراة: "هو خسر مرتين وأنا فزت مرتين وأنا أكثر حظا منه لأنني فزت في المرتين، فخور جدا لأن حلم الوصول لكأس العالم راودني وحققت ذلك وفزنا بكأس الأمم الإفريقية".وأضاف: "اعتقد أنها كانت مباراة صعبة على كلا الفريقين. بمواكبة من الجماهير لم نتوقف على الإطلاق وكنا نعلم أن مصر ستجعل المباراة صعبة وقوية علينا، وعلى يومين سعينا للضغط بقوة لإحراز الهدف".وتابع ماني: "منتخب مصر منعنا من التسجيل وأن نلعب كرة قدم سريعة وهذا ما أرادناه. ربما كنا أكثر حظا من مصر في ركلات الترجيح".وحققت السنغال لقب كأس الأمم الإفريقية على حساب مصر بركلات الترجيح لأول مرة في تاريخها، كما حجز أسود التيرانغا مقعدهم في كأس العالم بنفس الطريقة بعدما فاز كل منتخب على أرضه بنتيجة 1-0، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للسنغال أيضا.
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السنغال, أخبار مصر الآن

ساديو ماني يوجه رسالة إلى محمد صلاح بعد ليلة حزينة أبكت المصريين... فيديو

08:38 GMT 30.03.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI محمد صلاح وساديو ماني
 محمد صلاح وساديو ماني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
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وجه النجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي رسالة إلى زميله المصري محمد صلاح بعد تأهل أسود التيرانغا لنهائيات مونديال قطر 2022 على حساب الفراعنة.
وقال ماني، في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس المصرية عقب نهاية المباراة: "هو خسر مرتين وأنا فزت مرتين وأنا أكثر حظا منه لأنني فزت في المرتين، فخور جدا لأن حلم الوصول لكأس العالم راودني وحققت ذلك وفزنا بكأس الأمم الإفريقية".
وأضاف: "اعتقد أنها كانت مباراة صعبة على كلا الفريقين. بمواكبة من الجماهير لم نتوقف على الإطلاق وكنا نعلم أن مصر ستجعل المباراة صعبة وقوية علينا، وعلى يومين سعينا للضغط بقوة لإحراز الهدف".
وتابع ماني: "منتخب مصر منعنا من التسجيل وأن نلعب كرة قدم سريعة وهذا ما أرادناه. ربما كنا أكثر حظا من مصر في ركلات الترجيح".
وحققت السنغال لقب كأس الأمم الإفريقية على حساب مصر بركلات الترجيح لأول مرة في تاريخها، كما حجز أسود التيرانغا مقعدهم في كأس العالم بنفس الطريقة بعدما فاز كل منتخب على أرضه بنتيجة 1-0، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للسنغال أيضا.
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