https://arabic.sputniknews.com/20220330/سفير-دمشق-لدى-موسكو-سوريا-مستعدة-لبحث-تسوية-المدفوعات-مع-روسيا-بالعملتين-السورية-والروسية-1060635854.html
سفير دمشق لدى موسكو: سوريا مستعدة لبحث تسوية المدفوعات مع روسيا بالعملتين السورية والروسية
سفير دمشق لدى موسكو: سوريا مستعدة لبحث تسوية المدفوعات مع روسيا بالعملتين السورية والروسية
أعلن السفير السوري لدى روسيا استعداد بلاده لمناقشة استخدام العملتين السورية والروسية لتسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T07:43+0000
2022-03-30T07:43+0000
2022-03-30T08:18+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
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وقال السفير رياض حداد في تصريحات صحفية إن بلاده أصبحت أول دولة تدعو العالم إلى رفض هيمنة الدولار الأمريكي، وضمّت العملة الروسية إلى مخزونها من العملات الأجنبية في عام 2011.وأضاف في رد له على سؤال بشأن ما إذا كانت مسألة تسوية المدفوعات بين سوريا وروسيا بالعملتين المحليتين مطروحة على طاولة المناقشات أن من الضروري أن يناقش خبراء الدولتين هذه المسألة.وأكد حرص بلاده على أن يخدم تعاونها مع روسيا مصلحة الدولتين، وبالأخص في المجال المالي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, روسيا
سفير دمشق لدى موسكو: سوريا مستعدة لبحث تسوية المدفوعات مع روسيا بالعملتين السورية والروسية
07:43 GMT 30.03.2022 (تم التحديث: 08:18 GMT 30.03.2022) تابعنا عبر
أعلن السفير السوري لدى روسيا استعداد بلاده لمناقشة استخدام العملتين السورية والروسية لتسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية.
وقال السفير رياض حداد في تصريحات صحفية إن بلاده أصبحت أول دولة تدعو العالم إلى رفض هيمنة الدولار الأمريكي، وضمّت العملة الروسية إلى مخزونها من العملات الأجنبية في عام 2011.
وأضاف في رد له على سؤال بشأن ما إذا كانت مسألة تسوية المدفوعات بين سوريا وروسيا بالعملتين المحليتين مطروحة على طاولة المناقشات أن من الضروري أن يناقش خبراء الدولتين هذه المسألة.
وأكد حرص بلاده على أن يخدم تعاونها مع روسيا مصلحة الدولتين، وبالأخص في المجال المالي.