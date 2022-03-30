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بوتين يطلع شولتس ودراغي على سير عملية المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول
Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/سفير-روسيا-في-مصر-الغرب-يفهم-أننا-قوة-نووية-ولن-يحاولوا-مهاجمتنا-1060662473.html
سفير روسيا في مصر: الغرب يفهم أننا قوة نووية ولن يحاولوا مهاجمتنا
سفير روسيا في مصر: الغرب يفهم أننا قوة نووية ولن يحاولوا مهاجمتنا
قال السفير الروسي لدى مصر غيورغي بوريسينكو، اليوم الأربعاء، إن الغرب لن يغامر بمهاجمة روسيا كونه يعلم أنها قوة نووية، على الرغم من شنه حربا اقتصادية ومالية... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T15:28+0000
2022-03-30T15:28+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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أخبار أوكرانيا
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وأوضح بوريسينكو في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا له هدف رئيسي يتمثل في حماية إقليم دونباس من الاعتداءات الأوكرانية.وأضاف أن الهدف الثاني هو ضمان الأمن القومي لروسيا، مؤكدا أن قبول أوكرانيا بوضعية "الحياد" وعدم الانضمام إلى حلف "الناتو"، يعني الاقتراب من تحقيق هذا الهدف.لكنه أردف: "لا يزال لدينا هدف أول هو حماية دونباس، لأنها تتعرض الآن للهجوم المتواصل، والعديد من سكان لوغانسك ودونيتسك يخضعون للاحتلال من قبل القوات الأوكرانية، لذا من الضروري تحرير المنطقة وضمان عدم مهاجمة كييف للجمهوريتين مرة أخرى".وحول الضغوط التي تحاول أمريكا وحلفاؤها ممارستها على موسكو، قال إن الغرب شن بالفعل حربا اقتصادية ومالية ضد روسيا، وإن العقوبات تعني تعرض بلاده لهجوم اقتصادي من قبل الغرب.وتابع: "نرى حتى أن الغرب سيكون جاهزا لمهاجمة روسيا عسكريا، لكنهم يفهمون أننا قوة نووية، والأسلحة النووية تردعهم عن محاولة الهجوم علينا".وقال بوريسينكو في ختام حديثه: "الأمر ليس سهلا، ونأمل أن السياسيين الغربيين سيتحلون بالحكمة ولن يحاولوا ممارسة أي عدائية عسكرية ضد روسيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220330/السفير-الروسي-لدى-القاهرة-العلاقات-مع-مصر-تاريخية-والعقوبات-الغربية-لن-تؤثر-على-المشروعات-المشتركة-1060657633.html
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روسيا, أخبار مصر الآن, أخبار أوكرانيا

سفير روسيا في مصر: الغرب يفهم أننا قوة نووية ولن يحاولوا مهاجمتنا

15:28 GMT 30.03.2022
© Sputnik . Ahmed Abdel-Wahabالسفير الروسي بمصر،جيورجي بوروسينكو
السفير الروسي بمصر،جيورجي بوروسينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© Sputnik . Ahmed Abdel-Wahab
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قال السفير الروسي لدى مصر غيورغي بوريسينكو، اليوم الأربعاء، إن الغرب لن يغامر بمهاجمة روسيا كونه يعلم أنها قوة نووية، على الرغم من شنه حربا اقتصادية ومالية ضدها.
وأوضح بوريسينكو في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا له هدف رئيسي يتمثل في حماية إقليم دونباس من الاعتداءات الأوكرانية.
وأضاف أن الهدف الثاني هو ضمان الأمن القومي لروسيا، مؤكدا أن قبول أوكرانيا بوضعية "الحياد" وعدم الانضمام إلى حلف "الناتو"، يعني الاقتراب من تحقيق هذا الهدف.
لكنه أردف: "لا يزال لدينا هدف أول هو حماية دونباس، لأنها تتعرض الآن للهجوم المتواصل، والعديد من سكان لوغانسك ودونيتسك يخضعون للاحتلال من قبل القوات الأوكرانية، لذا من الضروري تحرير المنطقة وضمان عدم مهاجمة كييف للجمهوريتين مرة أخرى".
السفير الروسي بمصر،جيورجي بوروسينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
السفير الروسي لدى القاهرة: العلاقات مع مصر تاريخية والعقوبات الغربية لن تؤثر على المشروعات المشتركة
14:07 GMT
وحول الضغوط التي تحاول أمريكا وحلفاؤها ممارستها على موسكو، قال إن الغرب شن بالفعل حربا اقتصادية ومالية ضد روسيا، وإن العقوبات تعني تعرض بلاده لهجوم اقتصادي من قبل الغرب.
وتابع: "نرى حتى أن الغرب سيكون جاهزا لمهاجمة روسيا عسكريا، لكنهم يفهمون أننا قوة نووية، والأسلحة النووية تردعهم عن محاولة الهجوم علينا".
وقال بوريسينكو في ختام حديثه: "الأمر ليس سهلا، ونأمل أن السياسيين الغربيين سيتحلون بالحكمة ولن يحاولوا ممارسة أي عدائية عسكرية ضد روسيا".
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