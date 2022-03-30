https://arabic.sputniknews.com/20220330/سفير-موسكو-بواشنطن-لا-شيء-يهدد-سلامة-محطات-الطاقة-النووية-في-أوكرانيا-1060631867.html

سفير موسكو بواشنطن: لا شيء يهدد سلامة محطات الطاقة النووية في أوكرانيا

سفير موسكو بواشنطن: لا شيء يهدد سلامة محطات الطاقة النووية في أوكرانيا

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن الادعاءات بأن تصرفات موسكو في أوكرانيا تشكل تهديدا للأمن النووي "غير صحيحة"، لافتا إلى أن وحدات... 30.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-30T02:12+0000

2022-03-30T02:12+0000

2022-03-30T02:12+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

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واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف، في بيان اليوم الأربعاء إنه "خلال العملية الخاصة، سيطرت القوات المسلحة الروسية على منشآت نووية [تشيرنوبيل وزابورويجيا] على الأراضي الأوكرانية من أجل منع الاستفزازات النووية من قبل الجماعات القومية أو الجماعات الإرهابية الأخرى".وقال إن "العسكريين الروس لا يتدخلون في عمل المحطات النووية، بل يقومون فقط بحمايتهم، لذلك لا شيء يشكل تهديدا لنظام الأمن النووي.وتابع أنه "يستمر تشغيل وحدات الطاقة العاملة في الوضع الطبيعي. لا شيء يهدد سلامتها، وأنظمة مراقبة الإشعاع تعمل بكامل طاقتها. لا توجد إمكانية لإطلاق مواد مشعة. وهذا ما أكدته قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220325/تبذل-روسيا-كل-ما-في-وسعه-لضمان-سلامة-المنشآت-النووية-في-أوكرانيا-1060458535.html

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أخبار أوكرانيا