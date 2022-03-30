https://arabic.sputniknews.com/20220330/سوريا-تتطلع-إلى-الاعتراف-بجمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-1060644196.html
سوريا تتطلع إلى الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
سوريا تتطلع إلى الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
صرح السفير السوري في روسيا بأن بلاده تدرس إمكانية الاعتراف بالجمهوريتين الشعبيتين في منطقة دونباس. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T09:01+0000
2022-03-30T09:01+0000
2022-03-30T09:01+0000
أخبار سوريا اليوم
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وأكد السفير رياض حداد اهتمام بلاده بزيادة التعاون مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكشف في حديث للصحفيين أن سوريا تدرس إمكانية الاعتراف بهما رسميًا.وأوضح السفير السوري أن سوريا تتعاون مع الجمهوريتين وتتطلع إلى زيادة التعاون. وبالنسبة للاعتراف الرسمي بهما، تبقى هذه المسألة محتاجة إلى المزيد من البحث.وذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد أعلن أمام وفد برلماني روسي زار دمشق في نهاية العام المنصرم وضمّ في عضويته ممثلي جمهورية دونيتسك، استعداده للاعتراف بهذه الجمهورية، وقرر البدء بإقامة علاقات معها.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم
سوريا تتطلع إلى الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
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صرح السفير السوري في روسيا بأن بلاده تدرس إمكانية الاعتراف بالجمهوريتين الشعبيتين في منطقة دونباس.
وأكد السفير
رياض حداد اهتمام بلاده بزيادة التعاون مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكشف في حديث للصحفيين أن سوريا تدرس إمكانية الاعتراف بهما رسميًا.
وأوضح السفير السوري أن سوريا تتعاون مع الجمهوريتين وتتطلع إلى زيادة التعاون. وبالنسبة للاعتراف الرسمي بهما، تبقى هذه المسألة محتاجة إلى المزيد من البحث.
وذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد أعلن أمام وفد برلماني روسي زار دمشق في نهاية العام المنصرم وضمّ في عضويته ممثلي جمهورية دونيتسك، استعداده للاعتراف بهذه الجمهورية، وقرر البدء بإقامة علاقات معها.