https://arabic.sputniknews.com/20220330/سوريا-تستعد-للدفع-بالروبل-1060647490.html
سوريا تستعد للدفع بالروبل
سوريا تستعد للدفع بالروبل
أعلن السفير السوري لدى روسيا استعداد بلاده لمناقشة استخدام العملتين السورية والروسية لتسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T10:39+0000
2022-03-30T10:39+0000
2022-03-30T10:39+0000
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وقال السفير رياض حداد في تصريحات صحفية إن بلاده أصبحت أول دولة تدعو العالم إلى رفض هيمنة الدولار الأمريكي، وضمّت العملة الروسية إلى مخزونها من العملات الأجنبية في عام 2011.لكامل التفاصيل - سفير دمشق لدى موسكو: سوريا مستعدة لبحث تسوية المدفوعات مع روسيا بالعملتين السورية والروسية
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كاريكاتير, وسائط متعددة, أخبار سوريا اليوم
سوريا تستعد للدفع بالروبل
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أعلن السفير السوري لدى روسيا استعداد بلاده لمناقشة استخدام العملتين السورية والروسية لتسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية.
وقال السفير رياض حداد في تصريحات صحفية إن بلاده أصبحت أول دولة تدعو العالم إلى رفض هيمنة الدولار الأمريكي
، وضمّت العملة الروسية إلى مخزونها من العملات الأجنبية في عام 2011.