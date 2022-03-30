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سوريا تستعد للدفع بالروبل
سوريا تستعد للدفع بالروبل
أعلن السفير السوري لدى روسيا استعداد بلاده لمناقشة استخدام العملتين السورية والروسية لتسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T10:39+0000
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وقال السفير رياض حداد في تصريحات صحفية إن بلاده أصبحت أول دولة تدعو العالم إلى رفض هيمنة الدولار الأمريكي، وضمّت العملة الروسية إلى مخزونها من العملات الأجنبية في عام 2011.لكامل التفاصيل - سفير دمشق لدى موسكو: سوريا مستعدة لبحث تسوية المدفوعات مع روسيا بالعملتين السورية والروسية
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سوريا تستعد للدفع بالروبل

10:39 GMT 30.03.2022
© Sputnikسوريا تدفع بالروبل
سوريا تدفع بالروبل - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© Sputnik
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أعلن السفير السوري لدى روسيا استعداد بلاده لمناقشة استخدام العملتين السورية والروسية لتسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية.
وقال السفير رياض حداد في تصريحات صحفية إن بلاده أصبحت أول دولة تدعو العالم إلى رفض هيمنة الدولار الأمريكي، وضمّت العملة الروسية إلى مخزونها من العملات الأجنبية في عام 2011.
لكامل التفاصيل - سفير دمشق لدى موسكو: سوريا مستعدة لبحث تسوية المدفوعات مع روسيا بالعملتين السورية والروسية
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