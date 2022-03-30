https://arabic.sputniknews.com/20220330/شكوك-أمريكية-حول-فعالية-طائرات-بيرقدار-1060648542.html
شكوك أمريكية حول فعالية طائرات "بيرقدار"
شكوك أمريكية حول فعالية طائرات "بيرقدار"
كشف موقع إخباري أمريكي عن شكوك تحوم حول فعالية طائرات "بيرقدار" المسيرة الموجودة في أوكرانيا. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T11:10+0000
2022-03-30T11:10+0000
2022-03-30T11:10+0000
العالم
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0d/1049565227_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_1e4ee8ed1c70780181068c5c67e56ae3.jpg
ووفق "بريكينغديفينس"، فإن طائرة "بيرقدار" لا تستطيع أن تحمل كميات من الأسلحة تكفي لتدمير أهداف يسعى الجيش الأوكراني إلى القضاء عليها، إذ يمكنها أن تحمل 150 كيلوغراما فقط من الأسلحة، وهو ما يؤثر على فعالية طائرات "بيرقدار" البالغ مداها 150 كيلومترا في بلد شاسع مثل أوكرانيا.وأشار إلى وجود طائرات مسيرة يمكنها أن تبرهن على فعاليتها في أوكرانيا. وتوجد هذه الطائرات في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لا يمكنها أن تصل إلى أوكرانيا بسبب القيود التي تضعها السلطات الأمريكية على تصدير الطائرات المسيرة الأمريكية الصنع إلى الخارج.وقد أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي بايدن نيتها لتسليم مائة من طائرات "سويتشبلايد" إلى أوكرانيا، ولكن ما يحمل هذا الاسم عبارة عن قنبلة حوامة وليست طائرة مسيرة، أي أنها تُزال من الوجود بعد استخدامها مرة واحدة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0d/1049565227_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_9d0bb85b86735b810d0b9d9500d8d99f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رصد عسكري
شكوك أمريكية حول فعالية طائرات "بيرقدار"
تابعنا عبر
كشف موقع إخباري أمريكي عن شكوك تحوم حول فعالية طائرات "بيرقدار" المسيرة الموجودة في أوكرانيا.
ووفق
"بريكينغديفينس"، فإن طائرة "بيرقدار" لا تستطيع أن تحمل كميات من الأسلحة تكفي لتدمير أهداف يسعى الجيش الأوكراني إلى القضاء عليها، إذ يمكنها أن تحمل 150 كيلوغراما فقط من الأسلحة، وهو ما يؤثر على فعالية طائرات "بيرقدار" البالغ مداها 150 كيلومترا في بلد شاسع مثل أوكرانيا.
وأشار إلى وجود طائرات مسيرة يمكنها أن تبرهن على فعاليتها في أوكرانيا. وتوجد هذه الطائرات في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لا يمكنها أن تصل إلى أوكرانيا بسبب القيود التي تضعها السلطات الأمريكية على تصدير الطائرات المسيرة الأمريكية الصنع إلى الخارج.
وقد أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي بايدن نيتها لتسليم مائة من طائرات "سويتشبلايد" إلى أوكرانيا، ولكن ما يحمل هذا الاسم عبارة عن قنبلة حوامة وليست طائرة مسيرة، أي أنها تُزال من الوجود بعد استخدامها مرة واحدة.