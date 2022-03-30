عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220330/شكوك-أمريكية-حول-فعالية-طائرات-بيرقدار-1060648542.html
شكوك أمريكية حول فعالية طائرات "بيرقدار"
شكوك أمريكية حول فعالية طائرات "بيرقدار"
كشف موقع إخباري أمريكي عن شكوك تحوم حول فعالية طائرات "بيرقدار" المسيرة الموجودة في أوكرانيا. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T11:10+0000
2022-03-30T11:10+0000
العالم
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0d/1049565227_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_1e4ee8ed1c70780181068c5c67e56ae3.jpg
ووفق "بريكينغديفينس"، فإن طائرة "بيرقدار" لا تستطيع أن تحمل كميات من الأسلحة تكفي لتدمير أهداف يسعى الجيش الأوكراني إلى القضاء عليها، إذ يمكنها أن تحمل 150 كيلوغراما فقط من الأسلحة، وهو ما يؤثر على فعالية طائرات "بيرقدار" البالغ مداها 150 كيلومترا في بلد شاسع مثل أوكرانيا.وأشار إلى وجود طائرات مسيرة يمكنها أن تبرهن على فعاليتها في أوكرانيا. وتوجد هذه الطائرات في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لا يمكنها أن تصل إلى أوكرانيا بسبب القيود التي تضعها السلطات الأمريكية على تصدير الطائرات المسيرة الأمريكية الصنع إلى الخارج.وقد أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي بايدن نيتها لتسليم مائة من طائرات "سويتشبلايد" إلى أوكرانيا، ولكن ما يحمل هذا الاسم عبارة عن قنبلة حوامة وليست طائرة مسيرة، أي أنها تُزال من الوجود بعد استخدامها مرة واحدة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0d/1049565227_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_9d0bb85b86735b810d0b9d9500d8d99f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, رصد عسكري

شكوك أمريكية حول فعالية طائرات "بيرقدار"

11:10 GMT 30.03.2022
© AFP 2022 / -طائرة مسيرة إسرائيلية طراز هيرميس 900 ستار لاينر
طائرة مسيرة إسرائيلية طراز هيرميس 900 ستار لاينر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© AFP 2022 / -
تابعنا عبرTelegram
كشف موقع إخباري أمريكي عن شكوك تحوم حول فعالية طائرات "بيرقدار" المسيرة الموجودة في أوكرانيا.
ووفق "بريكينغديفينس"، فإن طائرة "بيرقدار" لا تستطيع أن تحمل كميات من الأسلحة تكفي لتدمير أهداف يسعى الجيش الأوكراني إلى القضاء عليها، إذ يمكنها أن تحمل 150 كيلوغراما فقط من الأسلحة، وهو ما يؤثر على فعالية طائرات "بيرقدار" البالغ مداها 150 كيلومترا في بلد شاسع مثل أوكرانيا.
وأشار إلى وجود طائرات مسيرة يمكنها أن تبرهن على فعاليتها في أوكرانيا. وتوجد هذه الطائرات في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لا يمكنها أن تصل إلى أوكرانيا بسبب القيود التي تضعها السلطات الأمريكية على تصدير الطائرات المسيرة الأمريكية الصنع إلى الخارج.
وقد أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي بايدن نيتها لتسليم مائة من طائرات "سويتشبلايد" إلى أوكرانيا، ولكن ما يحمل هذا الاسم عبارة عن قنبلة حوامة وليست طائرة مسيرة، أي أنها تُزال من الوجود بعد استخدامها مرة واحدة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ35 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:07 GMTРазрушенный дом в Мариуполе в результате обстрела - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ34 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала