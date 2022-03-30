https://arabic.sputniknews.com/20220330/صحيفة-تحذر-من-خطر-يهدد-صناعة-الدفاع-الأوروبية-1060666845.html
صحيفة تحذر من خطر يهدد صناعة الدفاع الأوروبية
صحيفة تحذر من خطر يهدد صناعة الدفاع الأوروبية
كشف تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" أن أوروبا ربما تشهد انقسامات تؤدي إلى تقويض صناعة الدفاع في القارة، على خلفية استياء فرنسا من قرار ألمانيا شراء مقاتلة... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T17:18+0000
2022-03-30T17:18+0000
2022-03-30T17:18+0000
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وقالت الصحيفة البريطانية إن قرار ألمانيا زيادة ميزانيتها العسكرية، وقيامها بإنشاء صندوق بقيمة 100 مليار يورو لتحديث قواتها، مستقبلا خادع لصناعة الدفاع في أوروبا.وأشارت إلى أنه بعد شهر على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، برزت انقسامات طالما عرقلت التعاون الأوروبي في قطاع الدفاع.يأتي ذلك بعد إعلان ألمانيا في وقت سابق من الشهر الجاري عن شراء مقاتلات من طراز "إف-35" الأمريكية.في المقابل اعتبرت فرنسا أن اختيار ألمانيا لسلاح أمريكي يبعث رسالة خاطئة، في وقت ينبغي أن ينصب فيه التركيز على تعزيز القدرات الأوروبية.وعلق مسؤول دفاعي أوروبي بارز أوروب، على طلب ألمانيا شراء المقاتلات الأمريكية بقوله: "الفرنسيون لن يعجبهم ذلك إطلاقا".وأضاف أن العملية الروسية في أوكرانيا "عززت الحاجة إلى صناعة دفاع وقوات مسلحة قوية في أوروبا".
https://arabic.sputniknews.com/20220224/ليتوانيا-تعلن-وصول-مقاتلات-أميركية-من-طراز-إف-35-إلى-أراضيها-1059115796.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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أخبار فرنسا , أخبار ألمانيا
صحيفة تحذر من خطر يهدد صناعة الدفاع الأوروبية
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كشف تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" أن أوروبا ربما تشهد انقسامات تؤدي إلى تقويض صناعة الدفاع في القارة، على خلفية استياء فرنسا من قرار ألمانيا شراء مقاتلة أمريكية.
وقالت الصحيفة البريطانية
إن قرار ألمانيا زيادة ميزانيتها العسكرية، وقيامها بإنشاء صندوق بقيمة 100 مليار يورو لتحديث قواتها، مستقبلا خادع لصناعة الدفاع في أوروبا.
وأشارت إلى أنه بعد شهر على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، برزت انقسامات طالما عرقلت التعاون الأوروبي في قطاع الدفاع.
يأتي ذلك بعد إعلان ألمانيا في وقت سابق من الشهر الجاري عن شراء مقاتلات من طراز "إف-35" الأمريكية.
وبإمكان هذه المقاتلة التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، حمل أسلحة نووية لتحل محل أسطول ألمانيا المتقادم من مقاتلات "تورنادو".
في المقابل اعتبرت فرنسا أن اختيار ألمانيا لسلاح أمريكي يبعث رسالة خاطئة، في وقت ينبغي أن ينصب فيه التركيز على تعزيز القدرات الأوروبية.
وعلق مسؤول دفاعي أوروبي بارز أوروب، على طلب ألمانيا شراء المقاتلات الأمريكية بقوله: "الفرنسيون لن يعجبهم ذلك إطلاقا".
وأضاف أن العملية الروسية في أوكرانيا "عززت الحاجة إلى صناعة دفاع وقوات مسلحة قوية في أوروبا".