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https://arabic.sputniknews.com/20220330/صحيفة-غضب-ألماني-من-رفض-مجموعة-السبع-دفع-ثمن-الغاز-بالروبل--1060636322.html
صحيفة: غضب ألماني من رفض مجموعة السبع دفع ثمن الغاز بالروبل
صحيفة: غضب ألماني من رفض مجموعة السبع دفع ثمن الغاز بالروبل
كشفت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الأربعاء، عن غضب ألماني عارم من قرار دول مجموعة السبع رفض مطالب موسكو بدفع فواتير الغاز بالروبل الروسي. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T07:48+0000
2022-03-30T07:48+0000
العالم
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ونشرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية تعليقات بعض المسؤولين والمواطنين الألمان على قرار مجموعة السبع، حيث قال أحدهم: "ألمانيا نظرًا لاعتمادها الكبير على الغاز الروسي، في وضع غير مؤات للغاية. الدول الأخرى ستسبب إزعاجا يمكن أن يحطم ظهر الاقتصاد الألماني". أما المواطن الألماني، روبن ماسترز، فقال: "إذا كنت تفكر بشكل منطقي، فلماذا لا يغلق بوتين الغاز؟ في الوقت الحالي، ليس من المنطقي أن يقوم بوتين بتصدير موارد الطاقة بالدولار واليورو".ومواطن آخر قال: "القرار الأكثر غباء في تاريخ ألمانيا برمته. الحكومة الائتلافية، فيما يتعلق بسياسة الطاقة، دفعت السكان الألمان إلى الهاوية".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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العالم

صحيفة: غضب ألماني من رفض مجموعة السبع دفع ثمن الغاز بالروبل

07:48 GMT 30.03.2022
© AP Photo / Thomas Haentzschelخط أنابيب الغاز في ألمانيا
خط أنابيب الغاز في ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© AP Photo / Thomas Haentzschel
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كشفت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الأربعاء، عن غضب ألماني عارم من قرار دول مجموعة السبع رفض مطالب موسكو بدفع فواتير الغاز بالروبل الروسي.
ونشرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية تعليقات بعض المسؤولين والمواطنين الألمان على قرار مجموعة السبع، حيث قال أحدهم: "ألمانيا نظرًا لاعتمادها الكبير على الغاز الروسي، في وضع غير مؤات للغاية. الدول الأخرى ستسبب إزعاجا يمكن أن يحطم ظهر الاقتصاد الألماني".
أما المواطن الألماني، روبن ماسترز، فقال: "إذا كنت تفكر بشكل منطقي، فلماذا لا يغلق بوتين الغاز؟ في الوقت الحالي، ليس من المنطقي أن يقوم بوتين بتصدير موارد الطاقة بالدولار واليورو".
ومواطن آخر قال: "القرار الأكثر غباء في تاريخ ألمانيا برمته. الحكومة الائتلافية، فيما يتعلق بسياسة الطاقة، دفعت السكان الألمان إلى الهاوية".
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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