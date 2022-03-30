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صندوق النقد الدولي يعلن تحقيق مزيد من التقدم في مناقشات فنية مع تونس
صندوق النقد الدولي يعلن تحقيق مزيد من التقدم في مناقشات فنية مع تونس
قال صندوق النقد الدولي إنه حقق مزيدا من التقدم في مناقشات فنية مع تونس، للحصول على حزمة إنقاذ مالي. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T13:52+0000
2022-03-30T13:52+0000
أخبار تونس اليوم
اقتصاد
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وتعمل تونس على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي قدره 4 مليارات دولار.وأكد الصندوق، اليوم الأربعاء أن المناقشات الفنية مع تونس حققت مزيدا من التقدم، بحسب رويترز.وأعلنت وزيرة المالية التونسية، سهام البوغديري، أمس أن مفاوضات رسمية تنطلق قريبا بين تونس وصندوق النقد الدولي.وأكدت الوزيرة أن وفدا من صندوق النقد الدولي يزور تونس حاليا، للتأكد من جدية الحكومة لتنفيذ إصلاحات قابلة للتطبيق رغم "الإكراهات الاجتماعية".وستوقف تونس التوظيف في القطاع العام لمدة خمس سنوات، وتخفض الإنفاق على الأجور، وهي إصلاحات لا تحظى بشعبية في البلاد. ويرفض اتحاد الشغل التونسي هذه الإصلاحات المقترحة.وفي فبراير/ شباط الماضي قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، إن "المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي لا يجب أن تفضي إلى المزيد من تفقير الضعفاء"، مشيرا إلى وجود "خطوط حمراء".
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أخبار تونس اليوم, اقتصاد

صندوق النقد الدولي يعلن تحقيق مزيد من التقدم في مناقشات فنية مع تونس

13:52 GMT 30.03.2022
© REUTERS / Yuri Gripasصندوق النقد الدولي، 2020
صندوق النقد الدولي، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© REUTERS / Yuri Gripas
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قال صندوق النقد الدولي إنه حقق مزيدا من التقدم في مناقشات فنية مع تونس، للحصول على حزمة إنقاذ مالي.
وتعمل تونس على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي قدره 4 مليارات دولار.
وأكد الصندوق، اليوم الأربعاء أن المناقشات الفنية مع تونس حققت مزيدا من التقدم، بحسب رويترز.
وأعلنت وزيرة المالية التونسية، سهام البوغديري، أمس أن مفاوضات رسمية تنطلق قريبا بين تونس وصندوق النقد الدولي.
وأكدت الوزيرة أن وفدا من صندوق النقد الدولي يزور تونس حاليا، للتأكد من جدية الحكومة لتنفيذ إصلاحات قابلة للتطبيق رغم "الإكراهات الاجتماعية".
وستوقف تونس التوظيف في القطاع العام لمدة خمس سنوات، وتخفض الإنفاق على الأجور، وهي إصلاحات لا تحظى بشعبية في البلاد. ويرفض اتحاد الشغل التونسي هذه الإصلاحات المقترحة.
وفي فبراير/ شباط الماضي قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، إن "المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي لا يجب أن تفضي إلى المزيد من تفقير الضعفاء"، مشيرا إلى وجود "خطوط حمراء".
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