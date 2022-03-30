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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/ضابط-في-الجيش-الأوكراني-يتحدث-عن-مستقبل-أوكرانيا-لا-وجود-لها-1060632565.html
ضابط في الجيش الأوكراني يتحدث عن مستقبل أوكرانيا: لا وجود لها
ضابط في الجيش الأوكراني يتحدث عن مستقبل أوكرانيا: لا وجود لها
كشف ضابط في الجيش الأوكراني وقع في أسر القوات الروسية، لرئيس المحكمة الاجتماعية الدولية الخاصة بأوكرانيا أنه يتوقع هزيمة القوات الأوكرانية وإزالة أوكرانيا من... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T05:50+0000
2022-03-30T05:50+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
رصد عسكري
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ووقع الملازم أول ألكسندر (36 عاما) في أسر القوات الروسية التي تنفذ العملية العسكرية الهادفة إلى توفير الأمن لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المستقلتين عن نظام الحكم الأوكراني، حينما غادر معسكر وحدته في مدينة أوتشاكوف، متوجها إلى أحد الطرق في مهمة تدمير قافلة من سيارات الجيش الروسي. ولم يتمكن ألكسندر وزملاؤه من تنفيذ المهمة "الغبية" وفقا لتعيبره، إذ وقعوا في كمين أنشأته القوات الروسية.وأفصح الضابط الأوكراني الأسير لرئيس المحكمة الاجتماعية الدولية الخاصة بأوكرانيا، مكسيم غريغورييف، الذي قام باستجوابه، عن تقييمه للعملية العسكرية الروسية مشيرا إلى أنها ستؤدي إلى انهزام أوكرانيا وإزالتها من الوجود وانضمامها إلى روسيا:
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روسيا, رصد عسكري

ضابط في الجيش الأوكراني يتحدث عن مستقبل أوكرانيا: لا وجود لها

05:50 GMT 30.03.2022
© REUTERS / ALEXANDER ERMOCHENKOالقوات المسلحة الروسية، ماريوبول، أوكرانيا 28 مارس 2022
القوات المسلحة الروسية، ماريوبول، أوكرانيا 28 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© REUTERS / ALEXANDER ERMOCHENKO
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كشف ضابط في الجيش الأوكراني وقع في أسر القوات الروسية، لرئيس المحكمة الاجتماعية الدولية الخاصة بأوكرانيا أنه يتوقع هزيمة القوات الأوكرانية وإزالة أوكرانيا من الوجود.
ووقع الملازم أول ألكسندر (36 عاما) في أسر القوات الروسية التي تنفذ العملية العسكرية الهادفة إلى توفير الأمن لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المستقلتين عن نظام الحكم الأوكراني، حينما غادر معسكر وحدته في مدينة أوتشاكوف، متوجها إلى أحد الطرق في مهمة تدمير قافلة من سيارات الجيش الروسي. ولم يتمكن ألكسندر وزملاؤه من تنفيذ المهمة "الغبية" وفقا لتعيبره، إذ وقعوا في كمين أنشأته القوات الروسية.
وأفصح الضابط الأوكراني الأسير لرئيس المحكمة الاجتماعية الدولية الخاصة بأوكرانيا، مكسيم غريغورييف، الذي قام باستجوابه، عن تقييمه للعملية العسكرية الروسية مشيرا إلى أنها ستؤدي إلى انهزام أوكرانيا وإزالتها من الوجود وانضمامها إلى روسيا:
أوكرانيا لن يعود لها وجود.
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