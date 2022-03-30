https://arabic.sputniknews.com/20220330/عودة-رائدي-فضاء-روسيين-وأمريكي-من-محطة-الفضاء-إلى-الأرض-1060652760.html
عودة رائدي فضاء روسيين وأمريكي من محطة الفضاء إلى الأرض
عودة رائدي فضاء روسيين وأمريكي من محطة الفضاء إلى الأرض
هبطت مركبة الهبوط للمركبة الفضائية "سويوز إم إس -19"، في سهول كازاخستان، وعاد رائدا الفضاء الروسيان أنطون شكابليروف وبيوتر دوبروشف إلى الأرض من محطة الفضاء... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T12:41+0000
2022-03-30T12:41+0000
2022-03-30T12:41+0000
علوم
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كوروليف (منطقة موسكو) - سبوتنيك. وتم الهبوط على بعد 147 كيلومترا جنوب شرقي مدينة جزكازغان في سهول كازاخستان، وفقا لتقارير مراسل "سبوتنيك" من مركز مراقبة البعثة.يشار إلى أنه في الساعة 10:21 بتوقيت موسكو، انفصلت "سويوز إم إس -19" عن محطة الفضاء الدولية، وبعد ذلك بدأت بالخروج من المدار. تلاها انقسام سويوز إلى مقصورات، ودخول مركبة الهبوط مع الطاقم الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي للأرض، وصولا إلى هبوط ناجح في سهول جمهورية كازاخستان.وخضعت رحلة العودة المشتركة بين الولايات المتحدة وروسيا من محطة الفضاء الدولية للمراقبة عن كثب لمعرفة ما إذا كان الخلاف المتصاعد بين موسكو وواشنطن بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قد امتد إلى التعاون في مجال الفضاء.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات اقتصادية أمريكية على الحكومة الروسية في 24 فبراير/ شباط، وأمر بفرض قيود على تصدير التكنولوجيا المتطورة لروسيا قائلا إن "الهدف منها إضعاف صناعة الطيران الروسية بما يشمل برنامجها الفضائي"، على حد تصوره.من جانه، انتقد دميتري روغوزين المدير العام لوكالة الفضاء الروسية روسكوسموس في سلسلة تدوينات على تويتر العقوبات الأمريكية قائلا إنها يمكن أن "تدمر" العمل الجماعي لمحطة الفضاء الدولية وتؤدي إلى خروج المحطة الفضائية عن المدار.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم, أخبار العالم الآن
عودة رائدي فضاء روسيين وأمريكي من محطة الفضاء إلى الأرض
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هبطت مركبة الهبوط للمركبة الفضائية "سويوز إم إس -19"، في سهول كازاخستان، وعاد رائدا الفضاء الروسيان أنطون شكابليروف وبيوتر دوبروشف إلى الأرض من محطة الفضاء الدولية مع الأمريكي مارك فاندي هاي.
كوروليف (منطقة موسكو) - سبوتنيك
. وتم الهبوط على بعد 147 كيلومترا جنوب شرقي مدينة جزكازغان في سهول كازاخستان، وفقا لتقارير مراسل "سبوتنيك" من مركز مراقبة البعثة.
يشار إلى أنه في الساعة 10:21 بتوقيت موسكو، انفصلت "سويوز إم إس -19" عن محطة الفضاء الدولية، وبعد ذلك بدأت بالخروج من المدار. تلاها انقسام سويوز إلى مقصورات، ودخول مركبة الهبوط مع الطاقم الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي للأرض، وصولا إلى هبوط ناجح في سهول جمهورية كازاخستان.
وخضعت رحلة العودة المشتركة بين الولايات المتحدة وروسيا من محطة الفضاء الدولية للمراقبة عن كثب لمعرفة ما إذا كان الخلاف المتصاعد بين موسكو وواشنطن بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قد امتد إلى التعاون في مجال الفضاء.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات اقتصادية أمريكية على الحكومة الروسية في 24 فبراير/ شباط، وأمر بفرض قيود على تصدير التكنولوجيا المتطورة لروسيا قائلا إن "الهدف منها إضعاف صناعة الطيران الروسية بما يشمل برنامجها الفضائي"، على حد تصوره.
من جانه، انتقد دميتري روغوزين
المدير العام لوكالة الفضاء الروسية روسكوسموس في سلسلة تدوينات على تويتر العقوبات الأمريكية قائلا إنها يمكن أن "تدمر" العمل الجماعي لمحطة الفضاء الدولية وتؤدي إلى خروج المحطة الفضائية عن المدار.