https://arabic.sputniknews.com/20220330/غانا-تعلن-البدء-في-إنتاج-لقاحات-كورونا-الخاصة-بها-بحلول-يناير-2024-1060648959.html
غانا تعلن البدء في إنتاج لقاحات كورونا الخاصة بها بحلول يناير 2024
غانا تعلن البدء في إنتاج لقاحات كورونا الخاصة بها بحلول يناير 2024
أعلن الرئيس الغاني نانا أكوفو أن بلاده ستبدأ إنتاج لقاحات محلية مضادة لفيروس كورونا المستجد اعتبارا من يناير 2024. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T11:14+0000
2022-03-30T11:14+0000
2022-03-30T11:14+0000
العالم
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517025_0:0:3131:1762_1920x0_80_0_0_8e0c79bb7be42b71460e384b3f1b8f47.jpg
وأعلن الرئيس الغاني، اليوم الأربعاء، في خطابه عن حالة الأمة في البرلمان، عن الإنتاج المحلي للقاحات، دون أن يدلي بالمزيد من التفاصيل حول الأمر، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".وبدأت غانا حملة التطعيم ضد مرض كوفيد-19في مارس 2021 بنحو 600 ألف جرعة من لقاح أسترا زينيكا حصلت عليها في إطار برنامج كوفاكس لتوفير اللقاحات للدول النامية بهدف مساعدتها في مكافحة فيروس كورونا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517025_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_138df2d17582d620ccec7b056c8583d8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, فيروس كورونا
غانا تعلن البدء في إنتاج لقاحات كورونا الخاصة بها بحلول يناير 2024
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الغاني نانا أكوفو أن بلاده ستبدأ إنتاج لقاحات محلية مضادة لفيروس كورونا المستجد اعتبارا من يناير 2024.
وأعلن الرئيس الغاني، اليوم الأربعاء، في خطابه عن حالة الأمة في البرلمان، عن الإنتاج المحلي للقاحات، دون أن يدلي بالمزيد من التفاصيل حول الأمر، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
وبدأت غانا حملة التطعيم ضد مرض كوفيد-19في مارس 2021 بنحو 600 ألف جرعة من لقاح أسترا زينيكا حصلت عليها في إطار برنامج كوفاكس لتوفير اللقاحات للدول النامية بهدف مساعدتها في مكافحة فيروس كورونا.