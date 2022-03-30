عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220330/غانا-تعلن-البدء-في-إنتاج-لقاحات-كورونا-الخاصة-بها-بحلول-يناير-2024-1060648959.html
غانا تعلن البدء في إنتاج لقاحات كورونا الخاصة بها بحلول يناير 2024
غانا تعلن البدء في إنتاج لقاحات كورونا الخاصة بها بحلول يناير 2024
أعلن الرئيس الغاني نانا أكوفو أن بلاده ستبدأ إنتاج لقاحات محلية مضادة لفيروس كورونا المستجد اعتبارا من يناير 2024. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T11:14+0000
2022-03-30T11:14+0000
العالم
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517025_0:0:3131:1762_1920x0_80_0_0_8e0c79bb7be42b71460e384b3f1b8f47.jpg
وأعلن الرئيس الغاني، اليوم الأربعاء، في خطابه عن حالة الأمة في البرلمان، عن الإنتاج المحلي للقاحات، دون أن يدلي بالمزيد من التفاصيل حول الأمر، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".وبدأت غانا حملة التطعيم ضد مرض كوفيد-19في مارس 2021 بنحو 600 ألف جرعة من لقاح أسترا زينيكا حصلت عليها في إطار برنامج كوفاكس لتوفير اللقاحات للدول النامية بهدف مساعدتها في مكافحة فيروس كورونا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517025_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_138df2d17582d620ccec7b056c8583d8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, فيروس كورونا

غانا تعلن البدء في إنتاج لقاحات كورونا الخاصة بها بحلول يناير 2024

11:14 GMT 30.03.2022
© REUTERS / SIPHIWE SIBEKOامرأة مسنة ترتدي كمامة للحماية من فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" في ساحل العاج، جنوب أفريقيا
امرأة مسنة ترتدي كمامة للحماية من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 في ساحل العاج، جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© REUTERS / SIPHIWE SIBEKO
تابعنا عبرTelegram
أعلن الرئيس الغاني نانا أكوفو أن بلاده ستبدأ إنتاج لقاحات محلية مضادة لفيروس كورونا المستجد اعتبارا من يناير 2024.
وأعلن الرئيس الغاني، اليوم الأربعاء، في خطابه عن حالة الأمة في البرلمان، عن الإنتاج المحلي للقاحات، دون أن يدلي بالمزيد من التفاصيل حول الأمر، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
وبدأت غانا حملة التطعيم ضد مرض كوفيد-19في مارس 2021 بنحو 600 ألف جرعة من لقاح أسترا زينيكا حصلت عليها في إطار برنامج كوفاكس لتوفير اللقاحات للدول النامية بهدف مساعدتها في مكافحة فيروس كورونا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ35 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:07 GMTРазрушенный дом в Мариуполе в результате обстрела - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ34 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала