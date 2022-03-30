https://arabic.sputniknews.com/20220330/غانتس-يلوح-بـ-غمر-الشوارع-بجنود-الجيش-الإسرائيلي-لمنع-هجمات-جديدة-1060665619.html

غانتس يلوح بـ "غمر" الشوارع بجنود الجيش الإسرائيلي لمنع هجمات جديدة

غانتس يلوح بـ "غمر" الشوارع بجنود الجيش الإسرائيلي لمنع هجمات جديدة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إنه قد يتخذ قرارا فوريا باستدعاء الآلاف من جنود الاحتياط الذين "سيغمرون الشوارع" لمنع وقوع هجمات مسلجة جديدة. 30.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-30T16:30+0000

2022-03-30T16:30+0000

2022-03-30T16:30+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

بيني غانتس

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0b/1048646774_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_07349d4db1bd1f9a83cd00bdd281eaf2.jpg

وكان غانتس يتحدث في مؤتمر صحفي عقده في مقر قيادة المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي بمدينة القدس بعد تقييم للوضع بمشاركة رئيس الأركان اللواء أفيف كوخافي وقائد القيادة المركزية اللواء يهودا فوكس، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وقال غانتس: "تتعرض إسرائيل لهجوم إرهابي قاتل، وكما في الماضي سيجد مرتكبو الإرهاب مقاتلين مصممين أمامهم، وسيجدون أمامهم مدنيين أقوياء".وأضاف: "لقد عانت إسرائيل حروبا وعمليات وموجات إرهابية في الماضي، وهذه المرة أيضا سننتصر. نحن نتخذ إجراءات دفاعية وهجومية لمنع الهجمات المقبلة قدر الإمكان".وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: "أصدرت تعليماتي بالاستعداد لمساعدة الشرطة، بما في ذلك بالمعدات، وإضافة قوة قتالية من الجيش الإسرائيلي ستساعد في مهام التأمين المختلفة".ومضى بقوله: "إذا لزم الأمر، سنقوم على الفور بتجنيد الآلاف من جنود الاحتياط الذين سيغمرون الشوارع مع الشرطة ويعملون حيثما يتطلب الأمر نشاطا عملياتيا. كل الوسائل مسموح بها لكسر هذه الموجة".وكان غانتس قد أعلن في وقت سابق اليوم، إرسال 12 كتيبة لتعزيز قوات الجيش الإسرائيلي المنتشرة بالضفة الغربية المحتلة، ونقل ألف جندي لمساعدة الشرطة في مهامها.ومساء أمس قُتل 5 إسرائيليين بينهم شرطي في هجوم مسلح نفذه الفلسطيني ضياء الحمارشة (27 عاما) من بلدة يعبد بقضاء جنين في الضفة الغربية المحتلة، بعدما أطلق النار من مدفع رشاش على المارة في مدينة بني براك شرق تل أبيب، ما يرفع إجمالي القتلى الإسرائيليين الذين سقطوا في هجمات مسلحة خلال أسبوع إلى 11، بعد هجوم وقع في بئر السبع وآخر في مدينة الخضيرة.

https://arabic.sputniknews.com/20220329/إعلام-مقتل-4-إسرائيليين-في-حادث-إطلاق-نار-بتل-أبيب-1060624017.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بيني غانتس