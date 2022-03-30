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غوتيريس يعلق على تحطم مروحية تابعة للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية
غوتيريس يعلق على تحطم مروحية تابعة للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية
علق أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على تحطم مروحية تابعة للمنظمة الدولية في الكونغو الديمقراطية ومقتل 8 أشخاص. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T16:37+0000
2022-03-30T16:37+0000
العالم
منظمة الأمم المتحدة
الكونغو
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جاء ذلك في تدوينة نشرها على "تويتر"، اليوم الأربعاء، قال فيها إنه يشعر بحزن شديد بسبب مصرع 8 أشخاص من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة كانوا على متن المروحية التي تم إسقاطها بواسطة متمردين في الكونغو، أمس الثلاثاء.ولفت غوتيريش إلى أنه تم فتح تحقيقات للتعرف على ملابسات الحادث.وأعلن الجيش الكونغولي، الثلاثاء، أن متمردين من حركة "23 إم" أسقطوا مروحية تابعة لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام شرقي البلاد، كان على متنها 8 أشخاص على الأقل.وبحسب جيش الكونغو الديمقراطية، فإن المروحية تم إسقاطها في منطقة يسيطر عليها المتمردون خلال مهمة بالمنطقة.
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العالم, منظمة الأمم المتحدة, الكونغو

غوتيريس يعلق على تحطم مروحية تابعة للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية

16:37 GMT 30.03.2022
© flickr.com / Naval Surface Warriorsمروحية أمريكية من طراز MH-60R
مروحية أمريكية من طراز MH-60R - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© flickr.com / Naval Surface Warriors
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علق أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على تحطم مروحية تابعة للمنظمة الدولية في الكونغو الديمقراطية ومقتل 8 أشخاص.
جاء ذلك في تدوينة نشرها على "تويتر"، اليوم الأربعاء، قال فيها إنه يشعر بحزن شديد بسبب مصرع 8 أشخاص من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة كانوا على متن المروحية التي تم إسقاطها بواسطة متمردين في الكونغو، أمس الثلاثاء.
ولفت غوتيريش إلى أنه تم فتح تحقيقات للتعرف على ملابسات الحادث.
وأعلن الجيش الكونغولي، الثلاثاء، أن متمردين من حركة "23 إم" أسقطوا مروحية تابعة لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام شرقي البلاد، كان على متنها 8 أشخاص على الأقل.
وبحسب جيش الكونغو الديمقراطية، فإن المروحية تم إسقاطها في منطقة يسيطر عليها المتمردون خلال مهمة بالمنطقة.
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