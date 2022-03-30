https://arabic.sputniknews.com/20220330/غوتيريس-يعلق-على-تحطم-مروحية-تابعة-للأمم-المتحدة-في-الكونغو-الديمقراطية-1060665800.html
غوتيريس يعلق على تحطم مروحية تابعة للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية
غوتيريس يعلق على تحطم مروحية تابعة للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية
علق أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على تحطم مروحية تابعة للمنظمة الدولية في الكونغو الديمقراطية ومقتل 8 أشخاص. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T16:37+0000
2022-03-30T16:37+0000
2022-03-30T16:37+0000
العالم
منظمة الأمم المتحدة
الكونغو
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جاء ذلك في تدوينة نشرها على "تويتر"، اليوم الأربعاء، قال فيها إنه يشعر بحزن شديد بسبب مصرع 8 أشخاص من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة كانوا على متن المروحية التي تم إسقاطها بواسطة متمردين في الكونغو، أمس الثلاثاء.ولفت غوتيريش إلى أنه تم فتح تحقيقات للتعرف على ملابسات الحادث.وأعلن الجيش الكونغولي، الثلاثاء، أن متمردين من حركة "23 إم" أسقطوا مروحية تابعة لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام شرقي البلاد، كان على متنها 8 أشخاص على الأقل.وبحسب جيش الكونغو الديمقراطية، فإن المروحية تم إسقاطها في منطقة يسيطر عليها المتمردون خلال مهمة بالمنطقة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, منظمة الأمم المتحدة, الكونغو
غوتيريس يعلق على تحطم مروحية تابعة للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية
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علق أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على تحطم مروحية تابعة للمنظمة الدولية في الكونغو الديمقراطية ومقتل 8 أشخاص.
جاء ذلك في تدوينة نشرها على "تويتر"، اليوم الأربعاء، قال فيها إنه يشعر بحزن شديد بسبب مصرع 8 أشخاص من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة كانوا على متن المروحية التي تم إسقاطها بواسطة متمردين
في الكونغو، أمس الثلاثاء.
ولفت غوتيريش إلى أنه تم فتح تحقيقات للتعرف على ملابسات الحادث.
وأعلن الجيش الكونغولي، الثلاثاء، أن متمردين من حركة "23 إم" أسقطوا مروحية تابعة لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام
شرقي البلاد، كان على متنها 8 أشخاص على الأقل.
وبحسب جيش الكونغو
الديمقراطية، فإن المروحية تم إسقاطها في منطقة يسيطر عليها المتمردون خلال مهمة بالمنطقة.