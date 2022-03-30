https://arabic.sputniknews.com/20220330/غوتيريش-يدين-الهجمات-الدامية-في-إسرائيل-1060666677.html
غوتيريش يدين الهجمات الدامية في إسرائيل
غوتيريش يدين الهجمات الدامية في إسرائيل
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، الهجمات الأخيرة في إسرائيل والتي أودت بحياة 11 شخصا على الأقل خلال الأيام القليلة الماضية،... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T17:04+0000
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إسرائيل
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القاهرة - سبوتنيك. وكتب غوتيريش، في تغريدة: "أعلن إدانتي للهجمات الإرهابية الأخيرة في إسرائيل، والتي أودت بحياة 11 مواطنا إسرائيليا على الأقل. ممارسة العنف بهذا الشكل لا يمكن أبدا تبريرها، ويجب إدانتها من الجميع".وقع مساء أمس الثلاثاء، هجوما مسلحا في منطقة بني براك في قلب تل أبيب نفذه الشاب الفلسطيني ضياء حمارشة باستخدام بندقية ودراجة نارية، وأسفر عن مقتل خمسة إسرائيليين قبل أن تقتله القوات الإسرائيلية وتحتجز جثته.وأعلنت قوات الأمن الإسرائيلية حالة الاستنفار في صفوفها ودفعت بتعزيزات عسكرية في وقت أجرى فيه رئيس الوزراء نفتالي بينيت، عقب العملية، مشاورات أمنية تم خلالها استعراض الوضع الأمني وحيثيات مقتل الإسرائيليين.شارك في المشاورات كل من وزراء الدفاع والخارجية والأمن الداخلي، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، ورئيس الشاباك والمفوض العام للشرطة ورئيس هيئة الأمن القومي والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية ورئيس هيئة العمليات الحربية.في الأحد الماضي، أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل مواطنين إسرائيليين اثنين، وإصابة 3 من عناصرها، بإطلاق نار في بلدة الخضيرة شمالي إسرائيل، لافتة إلى مقتل منفذي العملية.وقبل أيام، قتل أربعة إسرائيليين، بعملية دهس وطعن نفذها فلسطيني في مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل. كما أعلن عن مقتل المنفذ برصاص الأمن الإسرائيلي.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/غانتس-يلوح-بـ-غمر-الشوارع-بجنود-الجيش-الإسرائيلي-لمنع-هجمات-جديدة-1060665619.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأمم المتحدة
غوتيريش يدين الهجمات الدامية في إسرائيل
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أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، الهجمات الأخيرة في إسرائيل والتي أودت بحياة 11 شخصا على الأقل خلال الأيام القليلة الماضية، معتبرا أن هذا "شكل من العنف لا يمكن تبريره".
القاهرة - سبوتنيك
. وكتب غوتيريش، في تغريدة: "أعلن إدانتي للهجمات الإرهابية الأخيرة في إسرائيل، والتي أودت بحياة 11 مواطنا إسرائيليا على الأقل. ممارسة العنف بهذا الشكل لا يمكن أبدا تبريرها، ويجب إدانتها من الجميع".
وقع مساء أمس الثلاثاء، هجوما مسلحا في منطقة بني براك في قلب تل أبيب نفذه الشاب الفلسطيني ضياء حمارشة باستخدام بندقية ودراجة نارية، وأسفر عن مقتل خمسة إسرائيليين قبل أن تقتله القوات الإسرائيلية وتحتجز جثته.
وأعلنت قوات الأمن الإسرائيلية حالة الاستنفار في صفوفها ودفعت بتعزيزات عسكرية في وقت أجرى فيه رئيس الوزراء نفتالي بينيت، عقب العملية، مشاورات أمنية تم خلالها استعراض الوضع الأمني
وحيثيات مقتل الإسرائيليين.
شارك في المشاورات كل من وزراء الدفاع والخارجية والأمن الداخلي، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، ورئيس الشاباك والمفوض العام للشرطة ورئيس هيئة الأمن القومي والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية ورئيس هيئة العمليات الحربية.
في الأحد الماضي، أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل مواطنين إسرائيليين اثنين
، وإصابة 3 من عناصرها، بإطلاق نار في بلدة الخضيرة شمالي إسرائيل، لافتة إلى مقتل منفذي العملية.
وقبل أيام، قتل أربعة إسرائيليين، بعملية دهس وطعن نفذها فلسطيني في مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل. كما أعلن عن مقتل المنفذ برصاص الأمن الإسرائيلي.