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فنلندا تستأنف ربط السكك الحديدية مع روسيا
فنلندا تستأنف ربط السكك الحديدية مع روسيا
أعلنت مجموعة شركات "في آر" المشغلة للسكك الحديدية الوطنية الفنلندية، اليوم الأربعاء، إنها ستستأنف اليوم خدماتها بين العاصمة هلسنكي ومدينة سانت بطرسبرغ في... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T09:37+0000
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ونقلت رويترز عن الشركة بيانا قالت فيه: إنها أوقفت الخدمة نتيجة للعقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة على شركة السكك الحديدية الروسية، لكنها أوضحت لاحقا أن العقوبات لا تنطبق على عقود مجموعة "في آر".وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده لن توافق على رفع العقوبات عن روسيا حتى لو تم إعلان وقف إطلاق النار بينها وبين أوكرانيا.تأكيدات رئيس الوزراء البريطاني جاءت خلال اجتماع مع وزرائه الكبار أمس الثلاثاء، والتي أكد فيها أن وقف إطلاق النار وحده لن يكون سببا لرفع العقوبات البريطانية عن روسيا.وقال: "يجب زيادة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خلال المزيد من الإجراءات الاقتصادية لضمان أن تغير روسيا مسارها بالكامل".تصريحات جونسون تأتي على الرغم من تصريحات مغايرة لوزيرة خارجية بريطانيا، ليز تراس، والتي وضعت شرطين لرفع العقوبات عن روسيا، هما وقف إطلاق النار وانسحاب قواتها من أوكرانيا، حيث قالت في مقابلة مع صحيفة "تلغراف" البريطانية: "لا ينبغي رفع العقوبات [عن روسيا] إلا بوقف كامل لإطلاق النار وانسحاب قواتها، فضلا عن التعهدات بعدم وقوع عدوان آخر".
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أخبار العالم الآن, روسيا

فنلندا تستأنف ربط السكك الحديدية مع روسيا

09:37 GMT 30.03.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الذهاب إلى بنك الصورقطار "تافريا"، عبر مسار السكة الحديدية "سان بطرسبورغ - سيفاستوبل"، يصل محطة القطارات "سيفاستوبل، القرم، روسيا 25 ديسمبر 2019
قطار تافريا، عبر مسار السكة الحديدية سان بطرسبورغ - سيفاستوبل، يصل محطة القطارات سيفاستوبل، القرم، روسيا 25 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
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أعلنت مجموعة شركات "في آر" المشغلة للسكك الحديدية الوطنية الفنلندية، اليوم الأربعاء، إنها ستستأنف اليوم خدماتها بين العاصمة هلسنكي ومدينة سانت بطرسبرغ في روسيا، وذلك بعد أقل من أسبوع من توقف الخدمة.
ونقلت رويترز عن الشركة بيانا قالت فيه: إنها أوقفت الخدمة نتيجة للعقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة على شركة السكك الحديدية الروسية، لكنها أوضحت لاحقا أن العقوبات لا تنطبق على عقود مجموعة "في آر".
وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده لن توافق على رفع العقوبات عن روسيا حتى لو تم إعلان وقف إطلاق النار بينها وبين أوكرانيا.
تأكيدات رئيس الوزراء البريطاني جاءت خلال اجتماع مع وزرائه الكبار أمس الثلاثاء، والتي أكد فيها أن وقف إطلاق النار وحده لن يكون سببا لرفع العقوبات البريطانية عن روسيا.
وقال: "يجب زيادة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خلال المزيد من الإجراءات الاقتصادية لضمان أن تغير روسيا مسارها بالكامل".
تصريحات جونسون تأتي على الرغم من تصريحات مغايرة لوزيرة خارجية بريطانيا، ليز تراس، والتي وضعت شرطين لرفع العقوبات عن روسيا، هما وقف إطلاق النار وانسحاب قواتها من أوكرانيا، حيث قالت في مقابلة مع صحيفة "تلغراف" البريطانية: "لا ينبغي رفع العقوبات [عن روسيا] إلا بوقف كامل لإطلاق النار وانسحاب قواتها، فضلا عن التعهدات بعدم وقوع عدوان آخر".
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