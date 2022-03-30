https://arabic.sputniknews.com/20220330/فيفا-كرة-كأس-العالم-2022-ستكون-الأسرع-على-الإطلاق-1060664601.html
"فيفا": كرة كأس العالم 2022 ستكون "الأسرع على الإطلاق"
"فيفا": كرة كأس العالم 2022 ستكون "الأسرع على الإطلاق"
أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الأربعاء، رسميا، كرة كأس العالم 2022 في قطر، واعدا بأنها ستنطلق في الهواء أسرع من أي كرة في تاريخ المسابقة. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T16:09+0000
2022-03-30T16:09+0000
2022-03-30T16:09+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
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وقال "الفيفا" في بيان إن الكرة التي صنعتها شركة "أديداس" تسمى "الرحلة" - باللغة العربية - وتصميمها "مستوحى من الثقافة والهندسة المعمارية والقوارب الشهيرة وعلم قطر.وعلق مصمموها بأن الكرة ستكون "أسرع كرة كأس العالم وأكثرها دقة حتى الآن". وقالت فرانزيسكا لوفيلمان، مديرة تصميم رسومات كرة القدم في "أديداس": "اللعبة تزداد سرعة، ومع تسريعها، تصبح الدقة واستقرار الرحلة أمرا بالغ الأهمية".وأضافت: "يسمح التصميم الجديد للكرة بالحفاظ على سرعة أعلى بشكل ملحوظ أثناء تحركها في الهواء".ستسافر الكرة إلى عشر مدن حول العالم، بما في ذلك دبي وطوكيو ومكسيكو سيتي ونيويورك خلال الأسابيع القليلة المقبلة. تجرى قرعة كأس العالم في الدوحة يوم الجمعة.تقام البطولة في الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول بعد نقلها من موعدها التقليدي لتجنب حرارة الصيف في الدولة الخليجية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بطولة كأس العالم 2022, رياضة
"فيفا": كرة كأس العالم 2022 ستكون "الأسرع على الإطلاق"
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أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الأربعاء، رسميا، كرة كأس العالم 2022 في قطر، واعدا بأنها ستنطلق في الهواء أسرع من أي كرة في تاريخ المسابقة.
وقال "الفيفا" في بيان إن الكرة
التي صنعتها شركة "أديداس" تسمى "الرحلة" - باللغة العربية - وتصميمها "مستوحى من الثقافة والهندسة المعمارية والقوارب الشهيرة وعلم قطر.
وعلق مصمموها بأن الكرة ستكون "أسرع كرة كأس العالم وأكثرها دقة حتى الآن". وقالت فرانزيسكا لوفيلمان، مديرة تصميم رسومات كرة القدم في "أديداس": "اللعبة تزداد سرعة، ومع تسريعها، تصبح الدقة واستقرار الرحلة أمرا بالغ الأهمية".
وأضافت: "يسمح التصميم الجديد للكرة بالحفاظ على سرعة أعلى بشكل ملحوظ أثناء تحركها في الهواء".
ستسافر الكرة إلى عشر مدن حول العالم، بما في ذلك دبي وطوكيو ومكسيكو سيتي ونيويورك خلال الأسابيع القليلة المقبلة. تجرى قرعة كأس العالم في الدوحة
يوم الجمعة.
تقام البطولة
في الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول بعد نقلها من موعدها التقليدي لتجنب حرارة الصيف في الدولة الخليجية.