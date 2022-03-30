عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220330/فيفا-كرة-كأس-العالم-2022-ستكون-الأسرع-على-الإطلاق-1060664601.html
"فيفا": كرة كأس العالم 2022 ستكون "الأسرع على الإطلاق"
"فيفا": كرة كأس العالم 2022 ستكون "الأسرع على الإطلاق"
أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الأربعاء، رسميا، كرة كأس العالم 2022 في قطر، واعدا بأنها ستنطلق في الهواء أسرع من أي كرة في تاريخ المسابقة. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T16:09+0000
2022-03-30T16:09+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103735/68/1037356848_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e14e8e0bc8837dc2ccfc6b3111d2b5c8.jpg
وقال "الفيفا" في بيان إن الكرة التي صنعتها شركة "أديداس" تسمى "الرحلة" - باللغة العربية - وتصميمها "مستوحى من الثقافة والهندسة المعمارية والقوارب الشهيرة وعلم قطر.وعلق مصمموها بأن الكرة ستكون "أسرع كرة كأس العالم وأكثرها دقة حتى الآن". وقالت فرانزيسكا لوفيلمان، مديرة تصميم رسومات كرة القدم في "أديداس": "اللعبة تزداد سرعة، ومع تسريعها، تصبح الدقة واستقرار الرحلة أمرا بالغ الأهمية".وأضافت: "يسمح التصميم الجديد للكرة بالحفاظ على سرعة أعلى بشكل ملحوظ أثناء تحركها في الهواء".ستسافر الكرة إلى عشر مدن حول العالم، بما في ذلك دبي وطوكيو ومكسيكو سيتي ونيويورك خلال الأسابيع القليلة المقبلة. تجرى قرعة كأس العالم في الدوحة يوم الجمعة.تقام البطولة في الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول بعد نقلها من موعدها التقليدي لتجنب حرارة الصيف في الدولة الخليجية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103735/68/1037356848_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_30ca4e5c389714c4bfa0270d8ad7f55c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بطولة كأس العالم 2022, رياضة

"فيفا": كرة كأس العالم 2022 ستكون "الأسرع على الإطلاق"

16:09 GMT 30.03.2022
© Sputnik . Roman Vladimirov / الذهاب إلى بنك الصورمعرض لمتحف مصنع لصنع زينة أعياد الميلاد "أرييل" في مدينة نيجني نوفغورود الروسية
معرض لمتحف مصنع لصنع زينة أعياد الميلاد أرييل في مدينة نيجني نوفغورود الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© Sputnik . Roman Vladimirov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الأربعاء، رسميا، كرة كأس العالم 2022 في قطر، واعدا بأنها ستنطلق في الهواء أسرع من أي كرة في تاريخ المسابقة.
وقال "الفيفا" في بيان إن الكرة التي صنعتها شركة "أديداس" تسمى "الرحلة" - باللغة العربية - وتصميمها "مستوحى من الثقافة والهندسة المعمارية والقوارب الشهيرة وعلم قطر.
وعلق مصمموها بأن الكرة ستكون "أسرع كرة كأس العالم وأكثرها دقة حتى الآن". وقالت فرانزيسكا لوفيلمان، مديرة تصميم رسومات كرة القدم في "أديداس": "اللعبة تزداد سرعة، ومع تسريعها، تصبح الدقة واستقرار الرحلة أمرا بالغ الأهمية".
وأضافت: "يسمح التصميم الجديد للكرة بالحفاظ على سرعة أعلى بشكل ملحوظ أثناء تحركها في الهواء".
ستسافر الكرة إلى عشر مدن حول العالم، بما في ذلك دبي وطوكيو ومكسيكو سيتي ونيويورك خلال الأسابيع القليلة المقبلة. تجرى قرعة كأس العالم في الدوحة يوم الجمعة.
تقام البطولة في الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول بعد نقلها من موعدها التقليدي لتجنب حرارة الصيف في الدولة الخليجية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ35 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:02 GMTРазрушенный дом в Мариуполе в результате обстрела - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ34 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала