https://arabic.sputniknews.com/20220330/قوة-إسرائيلية-تعتقل-عددا-من-الشبان-يشتبه-بهم-في-توفير-دعم-لمنفذ-عملية-مقتل-5-إسرائيليين-1060647124.html

قوة إسرائيلية تعتقل عددا من الشبان يشتبه بهم في توفير دعم لمنفذ عملية مقتل 5 إسرائيليين

قوة إسرائيلية تعتقل عددا من الشبان يشتبه بهم في توفير دعم لمنفذ عملية مقتل 5 إسرائيليين

اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي عددا من الشبان الفلسطينيين من بلدة يعبد شمالي الضفة الغربية للاشتباه في قيامهم بتوفير مساندة ودعم لمنفذ عملية بني براك مساء أمس... 30.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-30T10:26+0000

2022-03-30T10:26+0000

2022-03-30T10:26+0000

العالم

إسرائيل

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رام الله - سبوتنيك. واقتحمت قوة إسرائيلية، قبل ظهر اليوم الأربعاء، بلدة يعبد التي ينحدر منها المنفذ وداهمت منزله وعشرات المنازل وقامت بأعمال مساحة هندسية توطئة لهدم منزل عائلة حمارشة كإجراء عقابي ردا على عملية الأمس.من جانبه قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه، إن "قوات جيش الدفاع والشاباك [الأمن العام الإسرائيلي] وحرس الحدود اعتقلت مشتبها فيهم بمساندة أو الضلوع في العملية الإرهابية في بني براك".وأضاف أدرعي "شنت قوات جيش الدفاع والشاباك وحرس الحدود حملة عسكرية في قرية يعبد قرب جنين لاعتقال مطلوبين يشتبه بضلوعهم في العملية الإرهابية التي وقعت مساء أمس في بني براك، حيث جرى تحويل المشتبه بهم للتحقيق بناء على معلومات استخبارية قدمها جهاز الشاباك".وتابع "قامت القوات بمسح هندسي لمنزل المخرب مرتكب العملية ضياء حمارشة تمهيدًا لهدمه".ووقعت مساء أمس الثلاثاء، عملية مسلحة في منطقة بني براك في قلب تل أبيب نفذها الشاب الفلسطيني ضياء حمارشة باستخدام بندقية ودراجة نارية أسفرت عن مقتل خمسة إسرائيليين قبل أن تقتله القوات الإسرائيلية وتحتجز جثته".وأعلنت قوات الأمن الإسرائيلية حالة الاستنفار في صفوفها ودفعت بتعزيزات عسكرية في وقت أجرى فيه رئيس الوزراء نفتالي بينيت، عقب العملية، مشاورات أمنية تم خلالها استعراض الوضع الأمني وحيثيات مقتل الإسرائيليين.وبحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تم بحث الخطوات العملياتية الفورية التي ستتخذها قوات الأمن.وأكد مكتب بينيت أن "رئيس الوزراء سيعقد بعد ظهر اليوم جلسة للجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (الكابينت).

https://arabic.sputniknews.com/20220330/إسرائيل-تنشر-قوات-إضافية-في-الضفة-الغربية-بعد-مقتل-5-مواطنين-في-إطلاق-نار--1060631741.html

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