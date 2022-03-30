https://arabic.sputniknews.com/20220330/قيادي-في-أنصار-الله-يعلق-على-قرار-التحالف-وقف-عملياته-في-اليمن-مستمرون-حتى-كسر-الحصار-1060633275.html

قيادي في أنصار الله يعلق على قرار التحالف وقف عملياته في اليمن: مستمرون حتى كسر الحصار

قيادي في أنصار الله يعلق على قرار التحالف وقف عملياته في اليمن: مستمرون حتى كسر الحصار

قال عضو المكتب السياسي في حركة "أنصار الله"، اليمنية محمد البخيتي إن الحصار المفروض على بلاده يتسبب في معاناة الشعب أشد من الحرب نفسها. 30.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-30T06:29+0000

2022-03-30T06:29+0000

2022-03-30T06:29+0000

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وأضاف في تغريدة له على "تويتر" أن "إعلان التحالف السعودي وقف العمليات العسكرية لا معنى له إذا لم يتم رفع الحصار عن اليمن".وكتب البخيتي في تغريدته أن "الحصار المفروض على اليمن يعد عملا عسكريا لأنه يفرض بقوة السلاح"، وتابع: "إذا لم يتم رفع الحصار فإن إعلان تحالف العدوان وقف عملياته العسكرية لن يكون له معنى لأن معاناة اليمنيين جراء الحصار أشد من الحرب نفسها".وأكد البخيتي أن استمرار الحصار على الشعب اليمني "يعني استمرار عملياتنا العسكرية التي تستهدف كسر الحصار".وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، وقف عملياته العسكرية في الداخل اليمني، تلبية لدعوة من مجلس التعاون الخليجي من أجل إنجاح المشاورات المقرر عقدها بالعاصمة السعودية الرياض لحل الأزمة اليمنية.وتابع: "يأتي ذلك استجابة للدعوة المقدمة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف بطلب إيقاف العمليات العسكرية تزامنا مع انطلاق المشاورات اليمنية – اليمنية، وبهدف تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية خلال شهر رمضان المبارك لصناعة السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.ولفت إلى أن وقف العمليات يبدأ اعتبارا من الساعة السادسة (بالتوقيت المحلي) صباح غد الأربعاء "دعما للجهود والمساعي الداعمة للوصول إلى حل سياسي شامل و مستدام لإنهاء الأزمة اليمنية".وقبل أيام أعلنت "أنصار الله" مبادرة لوقف إطلاق النار من جانب واحد، بعد سلسلة من الهجمات العنيفة المتبادلة بين كل من "أنصار الله" والسعودية.ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى، لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

https://arabic.sputniknews.com/20220329/التحالف-العربي-يعلن-وقف-العمليات-العسكرية-في-اليمن-لإنجاح-مشاورات-الرياض-1060629825.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, السعودية, أنصار الله