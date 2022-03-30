https://arabic.sputniknews.com/20220330/قيس-سعيد-يهنئ-منتخب-تونس-بتأهله-لنهائيات-كأس-العالم-2022-1060668151.html
قيس سعيد يهنئ منتخب تونس بتأهله لنهائيات كأس العالم 2022
قيس سعيد يهنئ منتخب تونس بتأهله لنهائيات كأس العالم 2022
استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، بقصر قرطاج، أعضاء المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T17:51+0000
2022-03-30T17:51+0000
2022-03-30T17:51+0000
منتخب تونس الوطني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1060667944_0:26:945:558_1920x0_80_0_0_9e4127ea1c89a7fd9fdd9a653e48d5eb.jpg
ووجه الرئيس التونسي أحر عبارات التهنئة للاعبين وكافة أفراد الطاقم الإداري والفني والطبي بمناسبة ترشح المنتخب الوطني لكرة القدم لنهائيات كأس العالم قطر 2022.ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة التونسية، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد أثنى سعيد على الجهود التي تم بذلها من أجل تحقيق هذا الإنجاز الهام.وحثّ الرئيس التونسي الجميع على مواصلة بذل الجهد والاستعداد الجيّد للاستحقاقات الرياضية المقبلة والتحلّي بثقافة الانتصار من أجل تحقيق نتائج متميّزة.وكان المنتخب التونسي قد فاز على نظيره المالي في مباراة الذهاب (1- 0) بعدما سجل موسى سيساكو، هدفا عن طريق الخطأ في مرمى بلاده.يذكر أن هذه هي المرة السادسة التي يصعد فيها منتخب تونس إلى كأس العالم، بعدما صعد في 5 مرات سابقة في أعوام 1978 و1998 و2002 و2006 و2018.
https://arabic.sputniknews.com/20220130/إقالة-مدرب-المنتخب-التونسي-بعد-الخروج-من-كأس-الأمم-الأفريقية-1057480264.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1060667944_84:0:861:583_1920x0_80_0_0_4031177cd67b889ac1cd37da7271f6d1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منتخب تونس الوطني
قيس سعيد يهنئ منتخب تونس بتأهله لنهائيات كأس العالم 2022
تابعنا عبر
استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، بقصر قرطاج، أعضاء المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم.
ووجه الرئيس التونسي أحر عبارات التهنئة للاعبين وكافة أفراد الطاقم الإداري والفني والطبي بمناسبة ترشح المنتخب الوطني لكرة القدم
لنهائيات كأس العالم قطر 2022.
ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة التونسية، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد أثنى سعيد على الجهود التي تم بذلها من أجل تحقيق هذا الإنجاز الهام.
وحثّ الرئيس التونسي الجميع على مواصلة بذل الجهد والاستعداد الجيّد للاستحقاقات الرياضية المقبلة والتحلّي بثقافة الانتصار من أجل تحقيق نتائج متميّزة.
تمكن منتخب تونس من التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، الذي تستضيفه قطر بعد تعادل سلبي مع منتخب مالي أمس الثلاثاء.
وكان المنتخب التونسي قد فاز على نظيره المالي في مباراة الذهاب (1- 0) بعدما سجل موسى سيساكو، هدفا عن طريق الخطأ في مرمى بلاده.
يذكر أن هذه هي المرة السادسة التي يصعد فيها منتخب تونس إلى كأس العالم، بعدما صعد في 5 مرات سابقة في أعوام 1978 و1998 و2002 و2006 و2018.