عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220330/كيف-يتم-استقبال-رواد-الفضاء-العائدين-إلى-الأرض-فيديو-1060657768.html
كيف يتم استقبال رواد الفضاء العائدين إلى الأرض... فيديو
كيف يتم استقبال رواد الفضاء العائدين إلى الأرض... فيديو
نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مقطع فيديو يرصد لحظة استقبال أحد رواد الفضاء العائدين إلى الأرض بعد رحلة فضائية استمرت 355 يوما. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T14:11+0000
2022-03-30T14:11+0000
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101430/74/1014307406_0:311:3073:2039_1920x0_80_0_0_d7ef8417418275cbf6615cd56f6f3898.jpg
ونشرت صفحة أبحاث محطة الفضاء الدولية التابعة لـ "ناسا" الفيديو، على "تويتر"، اليوم الأربعاء، الذي يرصد لحظة استقبال أحد رواد الفضاء الذين كانوا على متن المركبة "سيوز إم إس - 19"، التي هبطت على الأرض.وكان على متن المركبة العائدة من محطة الفضاء الدولية رائدا الفضاء الروسيان بيوتر دوبروشف وأنطون شكابليروف إضافة إلى رائد الفضاء الأمريكي مارك فاندي هاي.ويظهر الفيديو لحظة نقل رائد الفضاء الأمريكي مارك فاندي وإجراء فحوصات طبية للتأكد من سلامته بعد الوصول إلى الأرض قادما من رحلته الفضائية.يذكر أن المركبة هبطت في سهول كازاخستان بعدما قطعت رحلتها الفضائية بنجاح إثر الانفصال عن المحطة الفضائية الدولية.يذكر أن رحلة العودة المشتركة بين روسيا والولايات المتحدة من محطة الفضاء الدولية خضعت للمراقبة عن كثب لمعرفة ما إذا كان الخلاف المتصاعد بين البلدين بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قد امتد إلى التعاون في مجال الفضاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/عودة-رائدي-فضاء-روسيين-وأمريكي-من-محطة-الفضاء-إلى-الأرض-1060652760.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101430/74/1014307406_0:0:2719:2039_1920x0_80_0_0_f8e95dce0cb40df7327f9a4272d9f5db.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

كيف يتم استقبال رواد الفضاء العائدين إلى الأرض... فيديو

14:11 GMT 30.03.2022
© Photo / NASAالمحطة الفضائية الدولية
المحطة الفضائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© Photo / NASA
تابعنا عبرTelegram
نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مقطع فيديو يرصد لحظة استقبال أحد رواد الفضاء العائدين إلى الأرض بعد رحلة فضائية استمرت 355 يوما.
ونشرت صفحة أبحاث محطة الفضاء الدولية التابعة لـ "ناسا" الفيديو، على "تويتر"، اليوم الأربعاء، الذي يرصد لحظة استقبال أحد رواد الفضاء الذين كانوا على متن المركبة "سيوز إم إس - 19"، التي هبطت على الأرض.
وكان على متن المركبة العائدة من محطة الفضاء الدولية رائدا الفضاء الروسيان بيوتر دوبروشف وأنطون شكابليروف إضافة إلى رائد الفضاء الأمريكي مارك فاندي هاي.
ويظهر الفيديو لحظة نقل رائد الفضاء الأمريكي مارك فاندي وإجراء فحوصات طبية للتأكد من سلامته بعد الوصول إلى الأرض قادما من رحلته الفضائية.
يذكر أن المركبة هبطت في سهول كازاخستان بعدما قطعت رحلتها الفضائية بنجاح إثر الانفصال عن المحطة الفضائية الدولية.
محطة الفضاء الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
عودة رائدي فضاء روسيين وأمريكي من محطة الفضاء إلى الأرض
12:41 GMT
يذكر أن رحلة العودة المشتركة بين روسيا والولايات المتحدة من محطة الفضاء الدولية خضعت للمراقبة عن كثب لمعرفة ما إذا كان الخلاف المتصاعد بين البلدين بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قد امتد إلى التعاون في مجال الفضاء.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ35 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:17 GMTРазрушенный дом в Мариуполе в результате обстрела - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ34 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала