https://arabic.sputniknews.com/20220330/كيف-يتم-استقبال-رواد-الفضاء-العائدين-إلى-الأرض-فيديو-1060657768.html
كيف يتم استقبال رواد الفضاء العائدين إلى الأرض... فيديو
كيف يتم استقبال رواد الفضاء العائدين إلى الأرض... فيديو
نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مقطع فيديو يرصد لحظة استقبال أحد رواد الفضاء العائدين إلى الأرض بعد رحلة فضائية استمرت 355 يوما. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T14:11+0000
2022-03-30T14:11+0000
2022-03-30T14:11+0000
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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ونشرت صفحة أبحاث محطة الفضاء الدولية التابعة لـ "ناسا" الفيديو، على "تويتر"، اليوم الأربعاء، الذي يرصد لحظة استقبال أحد رواد الفضاء الذين كانوا على متن المركبة "سيوز إم إس - 19"، التي هبطت على الأرض.وكان على متن المركبة العائدة من محطة الفضاء الدولية رائدا الفضاء الروسيان بيوتر دوبروشف وأنطون شكابليروف إضافة إلى رائد الفضاء الأمريكي مارك فاندي هاي.ويظهر الفيديو لحظة نقل رائد الفضاء الأمريكي مارك فاندي وإجراء فحوصات طبية للتأكد من سلامته بعد الوصول إلى الأرض قادما من رحلته الفضائية.يذكر أن المركبة هبطت في سهول كازاخستان بعدما قطعت رحلتها الفضائية بنجاح إثر الانفصال عن المحطة الفضائية الدولية.يذكر أن رحلة العودة المشتركة بين روسيا والولايات المتحدة من محطة الفضاء الدولية خضعت للمراقبة عن كثب لمعرفة ما إذا كان الخلاف المتصاعد بين البلدين بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قد امتد إلى التعاون في مجال الفضاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/عودة-رائدي-فضاء-روسيين-وأمريكي-من-محطة-الفضاء-إلى-الأرض-1060652760.html
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العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
كيف يتم استقبال رواد الفضاء العائدين إلى الأرض... فيديو
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نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مقطع فيديو يرصد لحظة استقبال أحد رواد الفضاء العائدين إلى الأرض بعد رحلة فضائية استمرت 355 يوما.
ونشرت صفحة أبحاث محطة الفضاء الدولية التابعة لـ "ناسا" الفيديو، على "تويتر"، اليوم الأربعاء، الذي يرصد لحظة استقبال أحد رواد الفضاء الذين كانوا على متن المركبة
"سيوز إم إس - 19"، التي هبطت على الأرض.
وكان على متن المركبة العائدة من محطة الفضاء الدولية رائدا الفضاء الروسيان
بيوتر دوبروشف وأنطون شكابليروف إضافة إلى رائد الفضاء الأمريكي مارك فاندي هاي.
ويظهر الفيديو لحظة نقل رائد الفضاء الأمريكي مارك فاندي وإجراء فحوصات طبية
للتأكد من سلامته بعد الوصول إلى الأرض قادما من رحلته الفضائية.
يذكر أن المركبة هبطت في سهول كازاخستان بعدما قطعت رحلتها الفضائية بنجاح إثر الانفصال عن المحطة الفضائية الدولية.
يذكر أن رحلة العودة المشتركة بين روسيا والولايات المتحدة من محطة الفضاء الدولية
خضعت للمراقبة عن كثب لمعرفة ما إذا كان الخلاف المتصاعد بين البلدين بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قد امتد إلى التعاون في مجال الفضاء.