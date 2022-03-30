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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/لافروف-أوكرانيا-أكدت-خلال-مفاوضات-إسطنبول-فهمها-أن-مسألتي-القرم-ودونباس-منتهيتان-1060663471.html
لافروف: أوكرانيا أكدت خلال مفاوضات إسطنبول فهمها أن مسألتي القرم ودونباس منتهيتان
لافروف: أوكرانيا أكدت خلال مفاوضات إسطنبول فهمها أن مسألتي القرم ودونباس منتهيتان
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن تأكيد كييف على ضرورة ضمان الوضع غير النووي لأوكرانيا وعدم انضمامها لأي كتله، وكذلك فهم الوفد... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T15:48+0000
2022-03-30T15:48+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
الخارجية الروسية
سيرغي لافروف
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الصين - سبوتنيك. وقال لافروف للصحفيين معلقا على نتائج المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني التي عقدت يوم أمس في إسطنبول: "أعتبر أن تأكيد المفاوضين الأوكرانيين الحاجة إلى ضمان وضع أوكرانيا غير النووي وغير التكتلي وأمنها خارج إطار حلف شمال الأطلسي تقدما كبيرا، وكذلك فهم الزملاء الأوكرانيين أن قضايا شبه جزيرة القرم ودونباس أمر منته".هذا واستضافت إسطنبول، يوم أمس الثلاثاء، مفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع.وعُقدت قبل ذلك، عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين، على أراضي جمهورية بيلاروس، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.ويأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية ونزع سلاح كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/الخارجية-الروسية-لافروف-يصل-الصين-لحضور-اجتماعات-وزارية-ثنائية-1060632144.html
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روسيا, الخارجية الروسية, سيرغي لافروف

لافروف: أوكرانيا أكدت خلال مفاوضات إسطنبول فهمها أن مسألتي القرم ودونباس منتهيتان

15:48 GMT 30.03.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSEمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد لقائه مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا في أنطاليا، تركيا 10 مارس 2022.
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد لقائه مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا في أنطاليا، تركيا 10 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSE
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن تأكيد كييف على ضرورة ضمان الوضع غير النووي لأوكرانيا وعدم انضمامها لأي كتله، وكذلك فهم الوفد الأوكراني أن قضايا شبه جزيرة القرم ودونباس هي أمر منته، يعد تقدما كبيرا في المفاوضات الأوكرانية الروسية.
الصين - سبوتنيك. وقال لافروف للصحفيين معلقا على نتائج المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني التي عقدت يوم أمس في إسطنبول: "أعتبر أن تأكيد المفاوضين الأوكرانيين الحاجة إلى ضمان وضع أوكرانيا غير النووي وغير التكتلي وأمنها خارج إطار حلف شمال الأطلسي تقدما كبيرا، وكذلك فهم الزملاء الأوكرانيين أن قضايا شبه جزيرة القرم ودونباس أمر منته".

هذا واستضافت إسطنبول، يوم أمس الثلاثاء، مفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع.

وعُقدت قبل ذلك، عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين، على أراضي جمهورية بيلاروس، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.

ويأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية ونزع سلاح كييف.
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف يزور الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
لافروف يصل الصين لحضور اجتماعات وزارية ثنائية
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