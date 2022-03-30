https://arabic.sputniknews.com/20220330/لديه-ما-هو-أهم-من-مظهري-مذيعة-أمريكية-تنفي-تعمدها-التبرج-للتشويش-على-وزير-سعودي-1060669028.html
"لديه ما هو أهم من مظهري".. مذيعة أمريكية تنفي تعمدها التبرج للتشويش على وزير سعودي
"لديه ما هو أهم من مظهري".. مذيعة أمريكية تنفي تعمدها التبرج للتشويش على وزير سعودي
نفت مذيعة أمريكية معروفة، أن تكون تعمدت ارتداء ملابس مكشوفة للتشويش على وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال إدارتها جلسة حوار حضرها. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T18:30+0000
2022-03-30T18:30+0000
2022-03-30T18:30+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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جاء ذلك في تغريدات لهادلي غامبل، والتي تعمل في قناة "سي. إن. بي. سي" وتقيم في الإمارات.وأدارت غامبل حوار ضمن جلسات القمة العالمية للحكومات 2022، حضرها الوزير السعودي ومسؤولون آخرون، لكن فستانها القصير أثار انتقادات واسعة.وقالت: "أعتقد أن صاحب السمو تحدث ببلاغة تامة عن المخاطر التي تواجه الصناعة ومنطقتنا والعالم. سؤاله عما إذا كان يعتقد أن إدارة بايدن تخلت عن المملكة هو سؤال واضح ومهم. من غير الواضح أيضا سبب أهمية كيف أبدو. أنا متأكدة من أن زعيم أوبك + لديه أشياء أهم من مظهري".رد غامبل جاء على تغريدة للكتاب السعودي جاسر الماضي الذي انتقد ملابسها بالقول: "عندما تُكلف محطة إعلامية مذيعة جميلة ومتبرجة لمحاورة شخصية مهمة عن موضوع مهم في ظروف سياسية واقتصادية أكثر أهمية فالغاية غالبا للتشويش على أفكار الضيف على أمل انتزاع تصريح يشبه تصريحات المخرف بايدن لكن عندما يكون هذا الضيف أقوى من جميع المؤثرات ينقلب السحر على الساحر".
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم
"لديه ما هو أهم من مظهري".. مذيعة أمريكية تنفي تعمدها التبرج للتشويش على وزير سعودي
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نفت مذيعة أمريكية معروفة، أن تكون تعمدت ارتداء ملابس مكشوفة للتشويش على وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال إدارتها جلسة حوار حضرها.
جاء ذلك في تغريدات لهادلي غامبل، والتي تعمل في قناة "سي. إن. بي. سي" وتقيم في الإمارات.
وأدارت غامبل حوار ضمن جلسات القمة العالمية للحكومات 2022، حضرها الوزير السعودي ومسؤولون آخرون، لكن فستانها القصير أثار انتقادات واسعة.
وقالت: "أعتقد أن صاحب السمو تحدث ببلاغة تامة عن المخاطر التي تواجه الصناعة ومنطقتنا والعالم. سؤاله عما إذا كان يعتقد أن إدارة بايدن تخلت عن المملكة هو سؤال واضح ومهم. من غير الواضح أيضا سبب أهمية كيف أبدو. أنا متأكدة من أن زعيم أوبك + لديه أشياء أهم من مظهري".
رد غامبل جاء على تغريدة للكتاب السعودي جاسر الماضي الذي انتقد ملابسها بالقول: "عندما تُكلف محطة إعلامية مذيعة جميلة ومتبرجة لمحاورة شخصية مهمة عن موضوع مهم في ظروف سياسية واقتصادية أكثر أهمية فالغاية غالبا للتشويش على أفكار الضيف على أمل انتزاع تصريح يشبه تصريحات المخرف بايدن لكن عندما يكون هذا الضيف أقوى من جميع المؤثرات ينقلب السحر على الساحر".