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محاكمة سياسي تركي معارض بتهمة التجسس العسكري
محاكمة سياسي تركي معارض بتهمة التجسس العسكري
مثل المحلل العسكري التركي والسياسي المعارض، متين غوركان، أمام المحكمة، اليوم الأربعاء، بتهمة التجسس السياسي والعسكري، وتسريب أسرار الدولة لدبلوماسيين أجانب... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T12:07+0000
2022-03-30T12:07+0000
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وقالت "فرانس برس" إن المحكمة قضت في الجلسة الأولى لمحاكمة غوركان، بإجراء المحاكمة خلف أبواب مغلقة بدعوى أن بعض الاتهامات الموجهة ضده تقع ضمن نطاق أسرار الدولة، حيث طلب من الصحفيين والحضور مغادرة قاعة المحكمة.ويواجه غوركان، البالغ من العمر 46 عاما، عقوبة السجن مدى الحياة حال ثبوت إدانته بتهم الحصول على أسرار الدولة والكشف عنها بغرض التجسس السياسي أو العسكري، فيما ينفي غوركان هذه الاتهامات.يشار إلى أن غوركان ضابط متقاعد في الجيش التركي وعضو مؤسس في حزب الديمقراطية والتقدم المعارض، الذي يقوده نائب رئيس الوزراء السابق، علي باباجان، كما أن لغوركان كتابات عن القضايا العسكرية تم نشرها عبر موقع "المونيتور" الإخباري.وتم اعتقال غوركان في شقته بإسطنبول يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ودافع باباجان عنه، قائلا إن المحلل لم يكن لديه وسيلة للوصول إلى المعلومات السرية وأصر على أن تحليلاته تتكون من معلومات تم جمعها من مصادر مفتوحة.
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أخبار العالم الآن

محاكمة سياسي تركي معارض بتهمة التجسس العسكري

12:07 GMT 30.03.2022
© AP Photo / Hussein Mallaالشرطة التركية
الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© AP Photo / Hussein Malla
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مثل المحلل العسكري التركي والسياسي المعارض، متين غوركان، أمام المحكمة، اليوم الأربعاء، بتهمة التجسس السياسي والعسكري، وتسريب أسرار الدولة لدبلوماسيين أجانب مقابل المال.
وقالت "فرانس برس" إن المحكمة قضت في الجلسة الأولى لمحاكمة غوركان، بإجراء المحاكمة خلف أبواب مغلقة بدعوى أن بعض الاتهامات الموجهة ضده تقع ضمن نطاق أسرار الدولة، حيث طلب من الصحفيين والحضور مغادرة قاعة المحكمة.
ويواجه غوركان، البالغ من العمر 46 عاما، عقوبة السجن مدى الحياة حال ثبوت إدانته بتهم الحصول على أسرار الدولة والكشف عنها بغرض التجسس السياسي أو العسكري، فيما ينفي غوركان هذه الاتهامات.
يشار إلى أن غوركان ضابط متقاعد في الجيش التركي وعضو مؤسس في حزب الديمقراطية والتقدم المعارض، الذي يقوده نائب رئيس الوزراء السابق، علي باباجان، كما أن لغوركان كتابات عن القضايا العسكرية تم نشرها عبر موقع "المونيتور" الإخباري.
وتم اعتقال غوركان في شقته بإسطنبول يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ودافع باباجان عنه، قائلا إن المحلل لم يكن لديه وسيلة للوصول إلى المعلومات السرية وأصر على أن تحليلاته تتكون من معلومات تم جمعها من مصادر مفتوحة.
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