عربي
Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/مسؤول-أمريكي-سابق-واشنطن-ستواصل-افتعال-مشاكل-مع-موسكو-حتى-لو-تم-التوصل-إلى-اتفاق-سلام-مع-كييف-1060631472.html
مسؤول أمريكي سابق: واشنطن ستواصل افتعال مشاكل مع موسكو حتى لو تم التوصل إلى اتفاق سلام مع كييف
مسؤول أمريكي سابق: واشنطن ستواصل افتعال مشاكل مع موسكو حتى لو تم التوصل إلى اتفاق سلام مع كييف
صرح مساعد وزير الخزانة الأمريكي السابق، بول كريغ روبرتس، إن الولايات المتحدة ستواصل افتعال في مشاكل لموسكو حتى لو سمحت إدارة بايدن لأوكرانيا بتوقيع اتفاق سلام... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T00:38+0000
2022-03-30T00:38+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102850/19/1028501970_0:133:3501:2102_1920x0_80_0_0_1e92a2e195d68739c91d0ff2857209d0.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال روبرتس في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "من غير الواضح ما إذا كانت واشنطن ستسمح لدميتها زيلينسكي بتوقيع الاتفاقية أو الالتزام بها إذا تم التوقيع عليها"، مضيفا، "ستواصل واشنطن التسبب في مشاكل لروسيا".وقال روبرتس إنه من غير الواضح أيضًا كيف يمكن لأوكرانيا أن تكون في الاتحاد الأوروبي وأن تظل محايدة بالنظر إلى أن النمسا، التي تواجه وضعًا مشابهًا، حيث وافقت على فرض عقوبات على روسيا.وأضاف أن موسكو يجب أن تتعامل بحزم مع قضية أوكرانيا الآن وألا تترك مجالًا لعودة ظهورها، لافتا إلى أنه: "يجب ألا توقع روسيا أي اتفاق ما لم يتضمن موافقة أوكرانيا على أن القرم ودونباس ليسا جزءا من أوكرانيا".وقال المسؤول الأمريكي السابق أيضًا إنه يتعين على روسيا النظر في إمكانية الوثوق بأوكرانيا للحفاظ على هذه الاتفاقية عندما رفضت كييف الالتزام بشروط اتفاقيات مينسك".وقال روبرتس "كان هناك ضامن لاتفاق مينسك ولم يفعلوا شيئا. فلماذا تكرار الخطأ مرة أخرى؟"وبعد ثلاث ساعات من المداولات في إسطنبول يوم الثلاثاء، ظهر المفاوضين الروس والأوكرانيون للحديث عن التقدم المحرز في المحادثات لحل الصراع في أوكرانيا.ووفقًا لمسؤولين من الجانبين، وعدت كييف بعدم الانضمام إلى الناتو بينما وافقت موسكو على عدم معارضة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، من بين شروط أخرى.كما اقترحت كييف ضمانات أمنية لأوكرانيا مع قيام أعضاء مجلس الأمن الدولي بدور الضامن - إلى جانب تركيا وألمانيا وكندا وإيطاليا وبولندا وإسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، قال الوفد الروسي إن من الممكن عقد اجتماع بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد اتفاق الطرفين على صفقة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220328/خطة-أمريكا-الحرب-ضد-روسيا-حتى-آخر-أوكراني-1060547121.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102850/19/1028501970_0:0:3047:2285_1920x0_80_0_0_414517a1159a02462694d971658cd1e0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا

مسؤول أمريكي سابق: واشنطن ستواصل افتعال مشاكل مع موسكو حتى لو تم التوصل إلى اتفاق سلام مع كييف

00:38 GMT 30.03.2022
© REUTERS / Maxim Shemetovروسيا الولايات المتحدة
روسيا الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© REUTERS / Maxim Shemetov
تابعنا عبرTelegram
صرح مساعد وزير الخزانة الأمريكي السابق، بول كريغ روبرتس، إن الولايات المتحدة ستواصل افتعال في مشاكل لموسكو حتى لو سمحت إدارة بايدن لأوكرانيا بتوقيع اتفاق سلام مع روسيا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال روبرتس في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "من غير الواضح ما إذا كانت واشنطن ستسمح لدميتها زيلينسكي بتوقيع الاتفاقية أو الالتزام بها إذا تم التوقيع عليها"، مضيفا، "ستواصل واشنطن التسبب في مشاكل لروسيا".
وقال روبرتس إنه من غير الواضح أيضًا كيف يمكن لأوكرانيا أن تكون في الاتحاد الأوروبي وأن تظل محايدة بالنظر إلى أن النمسا، التي تواجه وضعًا مشابهًا، حيث وافقت على فرض عقوبات على روسيا.
جندي يتفقد ثكنات وحدة مدفعية تركتها القوات المسلحة في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
خطة أمريكا: الحرب ضد روسيا حتى آخر أوكراني
28 مارس, 06:04 GMT
وأضاف أن موسكو يجب أن تتعامل بحزم مع قضية أوكرانيا الآن وألا تترك مجالًا لعودة ظهورها، لافتا إلى أنه: "يجب ألا توقع روسيا أي اتفاق ما لم يتضمن موافقة أوكرانيا على أن القرم ودونباس ليسا جزءا من أوكرانيا".
وقال المسؤول الأمريكي السابق أيضًا إنه يتعين على روسيا النظر في إمكانية الوثوق بأوكرانيا للحفاظ على هذه الاتفاقية عندما رفضت كييف الالتزام بشروط اتفاقيات مينسك".
وقال روبرتس "كان هناك ضامن لاتفاق مينسك ولم يفعلوا شيئا. فلماذا تكرار الخطأ مرة أخرى؟"
وبعد ثلاث ساعات من المداولات في إسطنبول يوم الثلاثاء، ظهر المفاوضين الروس والأوكرانيون للحديث عن التقدم المحرز في المحادثات لحل الصراع في أوكرانيا.
ووفقًا لمسؤولين من الجانبين، وعدت كييف بعدم الانضمام إلى الناتو بينما وافقت موسكو على عدم معارضة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، من بين شروط أخرى.
كما اقترحت كييف ضمانات أمنية لأوكرانيا مع قيام أعضاء مجلس الأمن الدولي بدور الضامن - إلى جانب تركيا وألمانيا وكندا وإيطاليا وبولندا وإسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، قال الوفد الروسي إن من الممكن عقد اجتماع بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد اتفاق الطرفين على صفقة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенный дом в Мариуполе в результате обстрела - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ34 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала