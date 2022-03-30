https://arabic.sputniknews.com/20220330/مصرف-لبنان-يمدد-السماح-للبنوك-بشراء-الدولار-بسعر-الصرف-على-صيرفة-دون-سقف-1060655489.html
مصرف لبنان يمدد السماح للبنوك بشراء الدولار بسعر الصرف على "صيرفة" دون سقف
مصرف لبنان يمدد السماح للبنوك بشراء الدولار بسعر الصرف على "صيرفة" دون سقف
أعلن مصرف لبنان المركزي، اليوم الأربعاء، تمديد تطبيق التعميم 161 الذي يسمح للبنوك بالاستمرار في شراء الدولار بسعر الصرف على منصة "صيرفة" دون سقف حتى نهاية... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T13:22+0000
2022-03-30T13:22+0000
2022-03-30T13:22+0000
لبنان
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وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان، أن "المجلس المركزي قد وافق على تمديد مفاعيل التعميم الأساسي رقم 161 لغاية نهاية شهر نيسان 2022 قابل للتجديد"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.وأكد سلامة أن "التعاطي بالأوراق النقدية بالدولار الأمريكي مقابل الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية مستمر مع المصارف من دون سقف محدد على سعر منصة Sayrafa".وساهم تدخل البنك المركزي اللبناني في سوق العملات، والذي بدأ في يناير/ كانون الثاني، إلى صعود قيمة الليرة اللبنانية إلى نحو 23 ألف ليرة للدولار، من 34 ألف ليرة في وقت سابق من نفس الشهر.
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لبنان, أخبار لبنان, اقتصاد
مصرف لبنان يمدد السماح للبنوك بشراء الدولار بسعر الصرف على "صيرفة" دون سقف
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أعلن مصرف لبنان المركزي، اليوم الأربعاء، تمديد تطبيق التعميم 161 الذي يسمح للبنوك بالاستمرار في شراء الدولار بسعر الصرف على منصة "صيرفة" دون سقف حتى نهاية أبريل/ نيسان قابلة للتجديد.
وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان، أن "المجلس المركزي قد وافق على تمديد مفاعيل التعميم الأساسي رقم 161 لغاية نهاية شهر نيسان 2022 قابل للتجديد"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية
.
وأكد سلامة أن "التعاطي بالأوراق النقدية بالدولار الأمريكي مقابل الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية مستمر مع المصارف من دون سقف محدد على سعر منصة Sayrafa".
وساهم تدخل البنك المركزي اللبناني في سوق العملات، والذي بدأ في يناير/ كانون الثاني، إلى صعود قيمة الليرة اللبنانية إلى نحو 23 ألف ليرة للدولار، من 34 ألف ليرة في وقت سابق من نفس الشهر.