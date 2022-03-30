https://arabic.sputniknews.com/20220330/مكتب-رئيس-الوزراء-الإيطالي-دراغي-يجري-اليوم-محادثات-مع-بوتين-1060647581.html
مكتب رئيس الوزراء الإيطالي: دراغي يجري اليوم محادثات مع بوتين
مكتب رئيس الوزراء الإيطالي: دراغي يجري اليوم محادثات مع بوتين
قال مكتب رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، إن الأخير سيجري محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق من اليوم الأربعاء. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T10:39+0000
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ونقلت رويترز أن دراغي كان قد قال يوم الجمعة الماضي إنه يعتزم التحدث مع بوتين بشأن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وكان رئيس الوزراء الإيطالي كان قد تحدث إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث أكد دعم روما للسلطات والشعب الأوكراني.يذكر أن ماريو دراغي كان قد قال إن "إيطاليا لا تتوقع انخفاضًا في إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا، على الرغم من مطالبة موسكو بدفع هذه الإمدادات بالروبل".وأضاف دراغي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "هذه (المطالبة بالدفع بالروبل) تعتبر انتهاكًا للعقود التي تنص على الدفع باليورو والدولار فقط، الآن ستنظر المفوضية الأوروبية في الجوانب القانونية، لا نتوقع خفض الإمدادات".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 23 مارس/آذار، عن تحويل المدفوعات مقابل الغاز إلى الروبل الروسي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
مكتب رئيس الوزراء الإيطالي: دراغي يجري اليوم محادثات مع بوتين
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قال مكتب رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، إن الأخير سيجري محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.
ونقلت رويترز أن دراغي كان قد قال يوم الجمعة الماضي إنه يعتزم التحدث مع بوتين بشأن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وكان رئيس الوزراء الإيطالي كان قد تحدث إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث أكد دعم روما للسلطات والشعب الأوكراني.
يذكر أن ماريو دراغي
كان قد قال إن "إيطاليا لا تتوقع انخفاضًا في إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا، على الرغم من مطالبة موسكو بدفع هذه الإمدادات بالروبل".
وأضاف دراغي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "هذه (المطالبة بالدفع بالروبل) تعتبر انتهاكًا للعقود التي تنص على الدفع باليورو والدولار فقط، الآن ستنظر المفوضية الأوروبية في الجوانب القانونية، لا نتوقع خفض الإمدادات".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 23 مارس/آذار، عن تحويل المدفوعات مقابل الغاز إلى الروبل الروسي.