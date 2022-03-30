https://arabic.sputniknews.com/20220330/ملك-الأردن-يدين-مقتل-إسرائيليين-في-تل-أبيب-أمس-1060652865.html
بعد حادثة تل أبيب أمس... ملك الأردن يدين استهداف المدنيين
بعد حادثة تل أبيب أمس... ملك الأردن يدين استهداف المدنيين
أعرب ملك الأردن، عبد الله الثاني، عن إدانة بلاده العنف بجميع أشكاله وذلك على خلفية الهجوم الذي وقع أمس في تل أبيب وأسفر عن مقتل 5 إسرائيليين. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T12:41+0000
2022-03-30T12:41+0000
2022-03-30T12:42+0000
أخبار الأردن
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عمّان - سبوتنيك. وقال الملك، عبر بيان نشره الديوان الملكي، اليوم الأربعاء، "أعرب جلالته عن إدانة الأردن للعنف بجميع أشكاله، وما ينتج عنه من فقدان المزيد من الضحايا الأبرياء، "فكل حياة مهمة"، مشيرا إلى الهجمات المؤسفة التي استهدفت مدنيين من الطرفين، ومنها هجوم يوم أمس".وأكد ملك الأردن خلال البيان حول لقاءه بهرتسوغ اليوم في عمّان، "ضرورة تفادي إجراءات قد تعيق وصول المصلين إلى المسجد الأقصى مع قرب حلول شهر رمضان"، مشددا "على ضرورة عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والأماكن المقدسة فيها".وقتل خمسة أشخاص أمس الثلاثاء، في هجمات بالسلاح الناري في مدينة بني براك القريبة من العاصمة الإسرائيلية تل أبيب وفي بلدة رمات غان المجاورة، حيث أطلق المهاجم النار على مواطنين في شارع هشنايم في بني براك قبل أن ينتقل إلى شارع هرتسل ويطلق النار على مواطنين آخرين.كما قتل شرطيان إسرائيليان وأصيب 3 آخرون مساء الاثنين الماضي، في بلدة الخضيرة شمالي إسرائيل خلال عملية إطلاق نار نفذها شابان من مدينة أم الفحم العربية قتلا لاحقا برصاص الشرطة الإسرائيلية.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/مصر-تصدر-بيانا-بشأن-حادثي-إطلاق-النار-في-إسرائيل-اللذين-أسفرا-عن-مقتل-5-أشخاص-وإصابة-آخرين-1060642641.html
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أخبار الأردن
بعد حادثة تل أبيب أمس... ملك الأردن يدين استهداف المدنيين
12:41 GMT 30.03.2022 (تم التحديث: 12:42 GMT 30.03.2022) تابعنا عبر
أعرب ملك الأردن، عبد الله الثاني، عن إدانة بلاده العنف بجميع أشكاله وذلك على خلفية الهجوم الذي وقع أمس في تل أبيب وأسفر عن مقتل 5 إسرائيليين.
عمّان - سبوتنيك
. وقال الملك، عبر بيان نشره الديوان الملكي، اليوم الأربعاء، "أعرب جلالته عن إدانة الأردن للعنف بجميع أشكاله، وما ينتج عنه من فقدان المزيد من الضحايا الأبرياء، "فكل حياة مهمة"، مشيرا إلى الهجمات المؤسفة التي استهدفت مدنيين من الطرفين، ومنها هجوم يوم أمس".
وأكد ملك الأردن خلال البيان حول لقاءه بهرتسوغ اليوم في عمّان، "ضرورة تفادي إجراءات قد تعيق وصول المصلين إلى المسجد الأقصى مع قرب حلول شهر رمضان"، مشددا "على ضرورة عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والأماكن المقدسة فيها".
وقتل خمسة أشخاص
أمس الثلاثاء، في هجمات بالسلاح الناري في مدينة بني براك القريبة من العاصمة الإسرائيلية تل أبيب وفي بلدة رمات غان المجاورة، حيث أطلق المهاجم النار على مواطنين في شارع هشنايم في بني براك قبل أن ينتقل إلى شارع هرتسل ويطلق النار على مواطنين آخرين.
كما قتل شرطيان إسرائيليان وأصيب 3 آخرون
مساء الاثنين الماضي، في بلدة الخضيرة شمالي إسرائيل خلال عملية إطلاق نار نفذها شابان من مدينة أم الفحم العربية قتلا لاحقا برصاص الشرطة الإسرائيلية.