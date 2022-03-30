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"من الأرض بيطلع صوتي" تظاهرة لذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان
"من الأرض بيطلع صوتي" تظاهرة لذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان
نفذ "الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا" تظاهرة اليوم الأربعاء 30 آذار/مارس، في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، وذلك للمطالبة "بعملية اقتراع دامجة تحترم... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T12:57+0000
2022-03-30T13:52+0000
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
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ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "حقي انتخب بكرامة واستقلالية" و "من الأرض بيطلع صوتي" و" احترموا حقنا واستعملوا الطريق الأرضي".وقال حسين جبر من حملة "حقي":وأضاف "لا يوجد أي مدرسة مجهزة لعملية اقتراع ذوي الاحتياجات الخاصة، ولو كانت موجودة لما كان هنالك أي مشكلة، ولكن نرى أن عملية نقل ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مراكز الاقتراع هي مذلة ونحن نرفضها، إما أن ينتخب الجميع بطريقة متساوية في الطوابق الأرضية وإما أ، يلغوا الانتخابات".وفي السياق ذاته قال عضو "الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا" حسان جمعة أنه:وألقى المنظمون بيانا قالوا فيه "يفصلنا عن الانتخابات في 15 أيار شهر ونصف فقط، هل ستتكرر المشاهد المذلة لحمل المقترعين المعوقين على الأدراج في مراكز الاقتراع؟ هل يشعر مجلس الوزراء بحجم الأذية الناتجة عن احتقار إنسانية الشخص المعوق، والنظر إليه كمجرد صوت انتخابي وتعريض كرامته للإهانة في كل انتخابات عامة منذ اتفاق الطائف اليوم؟ ألم يحن الوقت كي تحترم الحكومة اللبنانية حقوق الإنسان؟".وذكر أنهم "رفعوا ثلاثة مقترحات تستهدف ممارسة الشخص المعوق حقه الانتخابي باستقلالية وكرامة، بدءا من الميغاسنتر، مرورا بالتسجيل الاستثنائي للناخبين المعوقين في مراكز مجهزة ضمن دوائرهم الانتخابية، لكن هذين المطلبين لم يتحققا وهما قيد تجاذب سياسي، فوصلنا إلى المقترح الأخير المتعلق باستخدام الطوابق الأرضية في مراكز اقتراع واستخدام الملاعب كأقلام وتشغيل المصاعد حيث توجد".وأكدوا أن "الاتحاد قد زود وزارة الداخلية بالمعلومات اللازمة، وبنتيجة دراسة أعدتها الوحدة الهندسية فيه، هي عبارة عن نسخة محدثة عن المسح الميداني الشامل لمراكز الاقتراع، خلصت إلى أن ما نسبته 40% من المراكز تتضمن غرفا في الطوابق الأرضية، وأن المصاعد متوفرة في 21 مركزا وهي قابلة للاستخدام، وأما في الأماكن الأخرى فينبغي استحداث أقلام في الملاعب والباحات".
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العالم العربي, تقارير سبوتنيك

"من الأرض بيطلع صوتي" تظاهرة لذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان

12:57 GMT 30.03.2022 (تم التحديث: 13:52 GMT 30.03.2022)
© Sputnik . Abdul Kader Albayتظاهرة لذوي الإحتياجات الخاصة في بيروت، لبنان
تظاهرة لذوي الإحتياجات الخاصة في بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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نفذ "الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا" تظاهرة اليوم الأربعاء 30 آذار/مارس، في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، وذلك للمطالبة "بعملية اقتراع دامجة تحترم التنوع" ولتوفير ظروف أفضل لذوي الاحتياجات الخاصة خلال عملية الاقتراع.
ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "حقي انتخب بكرامة واستقلالية" و "من الأرض بيطلع صوتي" و" احترموا حقنا واستعملوا الطريق الأرضي".
وقال حسين جبر من حملة "حقي":
مطالبنا معروفة ننتخب بكرامة وعزة واستقلالية، لا نريد من أحد أن يحملنا لنصل إلى صناديق الاقتراع أنا أعرف حقي وأعرف من سأنتخب، لذلك نحن نطالب أن تكون الطوابق الأرضية هي مراكز الاقتراع في كل لبنان دون استثناء.
وأضاف "لا يوجد أي مدرسة مجهزة لعملية اقتراع ذوي الاحتياجات الخاصة، ولو كانت موجودة لما كان هنالك أي مشكلة، ولكن نرى أن عملية نقل ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مراكز الاقتراع هي مذلة ونحن نرفضها، إما أن ينتخب الجميع بطريقة متساوية في الطوابق الأرضية وإما أ، يلغوا الانتخابات".
وفي السياق ذاته قال عضو "الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا" حسان جمعة أنه:
يوجد قانون 220 /2000 وهو قانون يطبق جزئيا، اليوم كإنسان من حقي أن أنتخب وإن كنت لا أستطيع الصعود إلى الطوابق العليا من حقي أن أقترع من المكان المتواجد به وأوصل صوتي ومطلبنا أنه من الأرضي يصل صوتي، لا نستطيع صعود الطوابق ولا يوجد تجهيزات ولا احترام لذوي الاحتياجات الخاصة.
وألقى المنظمون بيانا قالوا فيه "يفصلنا عن الانتخابات في 15 أيار شهر ونصف فقط، هل ستتكرر المشاهد المذلة لحمل المقترعين المعوقين على الأدراج في مراكز الاقتراع؟ هل يشعر مجلس الوزراء بحجم الأذية الناتجة عن احتقار إنسانية الشخص المعوق، والنظر إليه كمجرد صوت انتخابي وتعريض كرامته للإهانة في كل انتخابات عامة منذ اتفاق الطائف اليوم؟ ألم يحن الوقت كي تحترم الحكومة اللبنانية حقوق الإنسان؟".
© Sputnik . Abdul Kader Albayتظاهرة لذوي الإحتياجات الخاصة في بيروت، لبنان
تظاهرة لذوي الإحتياجات الخاصة في بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
تظاهرة لذوي الإحتياجات الخاصة في بيروت، لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وذكر أنهم "رفعوا ثلاثة مقترحات تستهدف ممارسة الشخص المعوق حقه الانتخابي باستقلالية وكرامة، بدءا من الميغاسنتر، مرورا بالتسجيل الاستثنائي للناخبين المعوقين في مراكز مجهزة ضمن دوائرهم الانتخابية، لكن هذين المطلبين لم يتحققا وهما قيد تجاذب سياسي، فوصلنا إلى المقترح الأخير المتعلق باستخدام الطوابق الأرضية في مراكز اقتراع واستخدام الملاعب كأقلام وتشغيل المصاعد حيث توجد".
وأكدوا أن "الاتحاد قد زود وزارة الداخلية بالمعلومات اللازمة، وبنتيجة دراسة أعدتها الوحدة الهندسية فيه، هي عبارة عن نسخة محدثة عن المسح الميداني الشامل لمراكز الاقتراع، خلصت إلى أن ما نسبته 40% من المراكز تتضمن غرفا في الطوابق الأرضية، وأن المصاعد متوفرة في 21 مركزا وهي قابلة للاستخدام، وأما في الأماكن الأخرى فينبغي استحداث أقلام في الملاعب والباحات".
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