عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220330/مهرجان-الضوء-في-تايلاند-1060636795.html
مهرجان الضوء في تايلاند
مهرجان الضوء في تايلاند
تنظم فعاليات مهرجان الضوء في تايلاند لإعادة البهجة لسكان المملكة. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T08:25+0000
2022-03-30T08:25+0000
صور
وسائط متعددة
أخبار تايلاند
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1060636820_0:164:3056:1883_1920x0_80_0_0_1b05f586883d8924048338a0c31c03a4.jpg
يقام مهرجان الضوء تحت شعار "Re: Vive" (إحياء) من قبل منظم المهرجان Time Out Bangkok، ويشمل أكثر من 50 تركيبة إضاءة في 31 مكانًا مشاركًا عبر "المنطقة الإبداعية" في المدينة.ويهدف مهرجان "صحوة بانكوك 2021/2022" إلى إعادة الطاقة إلى أحياء شاروين كرونغ وتالاد نوي وأيضًا سوي نانا في الحي الصيني، في ظل الجائحة. ويستمر المهرجان حتى 3 أبريل/ نيسان.
أخبار تايلاند
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1060636820_164:0:2893:2047_1920x0_80_0_0_d1c09bb9d019fe87cf3e3fa12455993c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, صور, وسائط متعددة, أخبار تايلاند

مهرجان الضوء في تايلاند

08:25 GMT 30.03.2022
تابعنا عبرTelegram
تنظم فعاليات مهرجان الضوء في تايلاند لإعادة البهجة لسكان المملكة.
© REUTERS / Soe Zeya Tun

أشخاص يتخذون موضعا لالتقاط صورة أثناء زيارتهم لمهرجان الضوء في بانكوك، تايلاند، 29 مارس 2022

أشخاص يتخذون موضعا لالتقاط صورة أثناء زيارتهم لمهرجان الضوء في بانكوك، تايلاند، 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
1/7
© REUTERS / Soe Zeya Tun

أشخاص يتخذون موضعا لالتقاط صورة أثناء زيارتهم لمهرجان الضوء في بانكوك، تايلاند، 29 مارس 2022

© REUTERS / Soe Zeya Tun

امرأة تقف لالتقاط صورة أمام مجسم مضيء في مهرجان الضوء في بانكوك، تايلاند، 29 مارس 2022

امرأة تقف لالتقاط صورة أمام مجسم مضيء في مهرجان الضوء في بانكوك، تايلاند، 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
2/7
© REUTERS / Soe Zeya Tun

امرأة تقف لالتقاط صورة أمام مجسم مضيء في مهرجان الضوء في بانكوك، تايلاند، 29 مارس 2022

© REUTERS / Soe Zeya Tun

امرأة تتخذ وضعية لالتقاط صورة في مهرجان الضوء في بانكوك، تايلاند، 29 مارس 2022

امرأة تتخذ وضعية لالتقاط صورة في مهرجان الضوء في بانكوك، تايلاند، 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
3/7
© REUTERS / Soe Zeya Tun

امرأة تتخذ وضعية لالتقاط صورة في مهرجان الضوء في بانكوك، تايلاند، 29 مارس 2022

© REUTERS / Soe Zeya Tun

امرأة تتخذ وضعية لالتقاط صورة في إحدى قاعات مهرجان الضوء في بانكوك، تايلاند، 29 مارس 2022

امرأة تتخذ وضعية لالتقاط صورة في إحدى قاعات مهرجان الضوء في بانكوك، تايلاند، 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
4/7
© REUTERS / Soe Zeya Tun

امرأة تتخذ وضعية لالتقاط صورة في إحدى قاعات مهرجان الضوء في بانكوك، تايلاند، 29 مارس 2022

© REUTERS / Soe Zeya Tun

امرأة تتأمل إحدى قاعات مهرجان الضوء في بانكوك، تايلاند، 29 مارس 2022

امرأة تتأمل إحدى قاعات مهرجان الضوء في بانكوك، تايلاند، 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
5/7
© REUTERS / Soe Zeya Tun

امرأة تتأمل إحدى قاعات مهرجان الضوء في بانكوك، تايلاند، 29 مارس 2022

© REUTERS / Soe Zeya Tun

امرأة تتخذ وضعية لالتقاط صورة خلال زيارتها لمهرجان الضوء في بانكوك، تايلاند، 29 مارس 2022

امرأة تتخذ وضعية لالتقاط صورة خلال زيارتها لمهرجان الضوء في بانكوك، تايلاند، 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
6/7
© REUTERS / Soe Zeya Tun

امرأة تتخذ وضعية لالتقاط صورة خلال زيارتها لمهرجان الضوء في بانكوك، تايلاند، 29 مارس 2022

© REUTERS / Soe Zeya Tun

امرأة تتخذ وضعية لالتقاط صورة بمهرجان الضوء في بانكوك، تايلاند، 29 مارس 2022

امرأة تتخذ وضعية لالتقاط صورة بمهرجان الضوء في بانكوك، تايلاند، 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
7/7
© REUTERS / Soe Zeya Tun

امرأة تتخذ وضعية لالتقاط صورة بمهرجان الضوء في بانكوك، تايلاند، 29 مارس 2022

يقام مهرجان الضوء تحت شعار "Re: Vive" (إحياء) من قبل منظم المهرجان Time Out Bangkok، ويشمل أكثر من 50 تركيبة إضاءة في 31 مكانًا مشاركًا عبر "المنطقة الإبداعية" في المدينة.
ويهدف مهرجان "صحوة بانكوك 2021/2022" إلى إعادة الطاقة إلى أحياء شاروين كرونغ وتالاد نوي وأيضًا سوي نانا في الحي الصيني، في ظل الجائحة.
ويستمر المهرجان حتى 3 أبريل/ نيسان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ35 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:07 GMTРазрушенный дом в Мариуполе в результате обстрела - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ34 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала