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مهرجان الضوء في تايلاند
مهرجان الضوء في تايلاند
تنظم فعاليات مهرجان الضوء في تايلاند لإعادة البهجة لسكان المملكة. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T08:25+0000
2022-03-30T08:25+0000
2022-03-30T08:25+0000
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يقام مهرجان الضوء تحت شعار "Re: Vive" (إحياء) من قبل منظم المهرجان Time Out Bangkok، ويشمل أكثر من 50 تركيبة إضاءة في 31 مكانًا مشاركًا عبر "المنطقة الإبداعية" في المدينة.ويهدف مهرجان "صحوة بانكوك 2021/2022" إلى إعادة الطاقة إلى أحياء شاروين كرونغ وتالاد نوي وأيضًا سوي نانا في الحي الصيني، في ظل الجائحة. ويستمر المهرجان حتى 3 أبريل/ نيسان.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фото, صور, وسائط متعددة, أخبار تايلاند
مهرجان الضوء في تايلاند
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تنظم فعاليات مهرجان الضوء في تايلاند لإعادة البهجة لسكان المملكة.
أشخاص يتخذون موضعا لالتقاط صورة أثناء زيارتهم لمهرجان الضوء في بانكوك، تايلاند، 29 مارس 2022
امرأة تقف لالتقاط صورة أمام مجسم مضيء في مهرجان الضوء في بانكوك، تايلاند، 29 مارس 2022
امرأة تتخذ وضعية لالتقاط صورة في مهرجان الضوء في بانكوك، تايلاند، 29 مارس 2022
امرأة تتخذ وضعية لالتقاط صورة في إحدى قاعات مهرجان الضوء في بانكوك، تايلاند، 29 مارس 2022
امرأة تتأمل إحدى قاعات مهرجان الضوء في بانكوك، تايلاند، 29 مارس 2022
امرأة تتخذ وضعية لالتقاط صورة خلال زيارتها لمهرجان الضوء في بانكوك، تايلاند، 29 مارس 2022
امرأة تتخذ وضعية لالتقاط صورة بمهرجان الضوء في بانكوك، تايلاند، 29 مارس 2022
يقام مهرجان الضوء تحت شعار "Re: Vive" (إحياء)
من قبل منظم المهرجان Time Out Bangkok، ويشمل أكثر من 50 تركيبة إضاءة في 31 مكانًا مشاركًا عبر "المنطقة الإبداعية" في المدينة.
ويهدف مهرجان "صحوة بانكوك 2021/2022" إلى إعادة الطاقة إلى أحياء شاروين كرونغ وتالاد نوي وأيضًا سوي نانا في الحي الصيني، في ظل الجائحة.
ويستمر المهرجان حتى 3 أبريل/ نيسان.