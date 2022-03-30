https://arabic.sputniknews.com/20220330/مهرجان-الضوء-في-تايلاند-1060636795.html

مهرجان الضوء في تايلاند

مهرجان الضوء في تايلاند

تنظم فعاليات مهرجان الضوء في تايلاند لإعادة البهجة لسكان المملكة. 30.03.2022, سبوتنيك عربي

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يقام مهرجان الضوء تحت شعار "Re: Vive" (إحياء) من قبل منظم المهرجان Time Out Bangkok، ويشمل أكثر من 50 تركيبة إضاءة في 31 مكانًا مشاركًا عبر "المنطقة الإبداعية" في المدينة.ويهدف مهرجان "صحوة بانكوك 2021/2022" إلى إعادة الطاقة إلى أحياء شاروين كرونغ وتالاد نوي وأيضًا سوي نانا في الحي الصيني، في ظل الجائحة. ويستمر المهرجان حتى 3 أبريل/ نيسان.

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