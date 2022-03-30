https://arabic.sputniknews.com/20220330/موانئ-أبو-ظبي-تتفق-مع-وزارة-النقل-المصرية-على-تطوير-ميناء-السخنة-وإدارة-مرفأ-نهري-1060652413.html
"موانئ أبو ظبي" تتفق مع وزارة النقل المصرية على تطوير ميناء السخنة وإدارة مرفأ نهري
"موانئ أبو ظبي" تتفق مع وزارة النقل المصرية على تطوير ميناء السخنة وإدارة مرفأ نهري
وقعت مجموعة موانئ أبوظبي مع وزارة النقل المصرية اتفاقيتين لتطوير وإدارة ميناء العين السخنة، والميناء النهري في محافظة المنيا، وذلك على هامش فعاليات الدورة... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T12:30+0000
2022-03-30T12:30+0000
2022-03-30T12:30+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال مكتب أبو ظبي الإعلامي، اليوم الأربعاء، "وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية مبدئية مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض الذراع التجاري لوزارة النقل المصرية، سيشرف بموجبها الجانبان على تطوير ميناء العين السخنة وإدارة عملياته، وبحث سبل التعاون المشترك وذلك في إطار جهود تطوير القطاع البحري في جمهورية مصر العربية".وعن الاتفاقية الثانية، قال البيان، "تم توقيع الاتفاقية المبدئية الثانية بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض والهيئة العامة للنقل النهري، وتنص على تعاون الأطراف الثلاثة في مجموعة من المشاريع تضم إنشاء وإدارة وتشغيل ميناء نهري في محافظة المنيا [حوالي 240 كم جنوب القاهرة]؛ وتجهيز وإدارة وتشغيل مرافق تخزين في محافظة دمياط [شمال مصر]؛ وإدارة وتشغيل خطوط لنقل الركاب في محافظة القاهرة الكبرى [تشمل مدن القاهرة والجيزة والقليوبية]".واستعرض ممثلو مجموعة موانئ أبوظبي خلال المؤتمر تطورات الاتفاقيات المبدئية التي تم إبرامها أثناء مشاركة المجموعة ضمن فعاليات الدورة الماضية من المعرض التجاري الدولي الرابع للنقل اللوجيستي الذكي والشرق الأوسط وأفريقيا "Trans-MEA 2021"، على رأسها الاتفاقية المبدئية التي تم توقيعها مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض بهدف تطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري.واتفاق تطوير ميناء سفاجا، هو الثاني بين مصر والإمارات بخصوص موانئ البحر الأحمر؛ وذلك بعد الاتفاق الذي وقعته "موانئ دبي" للاستحواذ على ميناء السخنة، عام 2008.وتم بموجب الاتفاق، بيع ونقل ملكية شركة تطوير ميناء السخنة إلى "موانئ دبي"، مشغل المحطات البحرية العالمي؛ مقابل 670 مليون دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20210202/وزير-النقل-المصري-تطوير-ميناء-السخنة-خلال-عامين-1047979293.html
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العالم العربي, مصر
"موانئ أبو ظبي" تتفق مع وزارة النقل المصرية على تطوير ميناء السخنة وإدارة مرفأ نهري
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وقعت مجموعة موانئ أبوظبي مع وزارة النقل المصرية اتفاقيتين لتطوير وإدارة ميناء العين السخنة، والميناء النهري في محافظة المنيا، وذلك على هامش فعاليات الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات (مارلوج 2022).
القاهرة - سبوتنيك
. وقال مكتب أبو ظبي الإعلامي، اليوم الأربعاء، "وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية مبدئية مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض الذراع التجاري لوزارة النقل المصرية، سيشرف بموجبها الجانبان على تطوير ميناء العين السخنة وإدارة عملياته، وبحث سبل التعاون المشترك وذلك في إطار جهود تطوير القطاع البحري في جمهورية مصر العربية".
وعن الاتفاقية الثانية، قال البيان، "تم توقيع الاتفاقية المبدئية الثانية بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض والهيئة العامة للنقل النهري، وتنص على تعاون الأطراف الثلاثة في مجموعة من المشاريع تضم إنشاء وإدارة وتشغيل ميناء نهري في محافظة المنيا [حوالي 240 كم جنوب القاهرة]؛ وتجهيز وإدارة وتشغيل مرافق تخزين في محافظة دمياط [شمال مصر]؛ وإدارة وتشغيل خطوط لنقل الركاب في محافظة القاهرة الكبرى [تشمل مدن القاهرة والجيزة والقليوبية]".
واستعرض ممثلو مجموعة موانئ أبوظبي خلال المؤتمر تطورات الاتفاقيات المبدئية التي تم إبرامها أثناء مشاركة المجموعة ضمن فعاليات الدورة الماضية من المعرض التجاري الدولي الرابع للنقل اللوجيستي الذكي والشرق الأوسط وأفريقيا "Trans-MEA 2021"، على رأسها الاتفاقية المبدئية التي تم توقيعها مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض بهدف تطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري.
واتفاق تطوير ميناء سفاجا، هو الثاني بين مصر والإمارات بخصوص موانئ البحر الأحمر؛ وذلك بعد الاتفاق الذي وقعته "موانئ دبي" للاستحواذ على ميناء السخنة، عام 2008.
وتم بموجب الاتفاق، بيع ونقل ملكية شركة تطوير ميناء السخنة إلى "موانئ دبي"، مشغل المحطات البحرية العالمي؛ مقابل 670 مليون دولار.