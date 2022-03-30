https://arabic.sputniknews.com/20220330/ميدينسكي-الجانب-الأوكراني-وعد-برفض-الانضمام-إلى-أي-تحالفات-عسكرية--1060659517.html

ميدينسكي: الجانب الأوكراني وعد برفض الانضمام إلى أي تحالفات عسكرية

ميدينسكي: الجانب الأوكراني وعد برفض الانضمام إلى أي تحالفات عسكرية

قال رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي إن الجانب الأوكراني وعد برفض الانضمام إلى أي تحالفات عسكرية، موضحا في الوقت ذاته أن روسيا تنوي تقليص نشاطها العسكري... 30.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-30T14:37+0000

2022-03-30T14:37+0000

2022-03-30T14:37+0000

عالم سبوتنيك

راديو

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220330_Sputnik_World ميدينسكي: الجانب الأوكراني وعد برفض الانضمام إلى أي تحالفات عسكرية

ميدينسكي يقول إن الجانب الأوكراني وعد برفض الانضمام إلى أي تحالفات عسكريةقال رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي إن أحدث جولة من المفاوضات لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا كانت " بناءة".وأضاف للصحفيين في إسطنبول أن روسيا على استعداد لاتخاذ "خطوات لخفض تصعيد النزاع"؛ عسكرية وسياسية.وقدم الوفد الأوكراني خطة من خمسة بنود وصفها الجانب الروسي بأنها "أول خطوة بناءة" ووعد بدراستها وعرضها على الرئيس فلاديمير بوتين لتحضير رد روسي عليها. وانعكس التقدم في المفاوضات على الوضع الميداني، إذ أعلنت موسكو عن "تقليص جذري" في عملياتها العسكرية حول العاصمة كييف ومدينة تشرنيغوف الاستراتيجية .في حديثه لعالم سبوتنيك قال سامر إلياس المحلل السياسي، إن الجانب الأوكراني أعلن أكثر من مرة أنه مستعد لعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي نظرا لتجربة كييف مع الحلف حين لم يسارع بمساعدتها مؤخرا والجانب الأوكراني يقول إنه يريد الحصول على ضمانات في مقابل هذا الحياد تختلف عما كان عليه الوضع في 1994 ما يقضي بضمان سلامة ووحدة الأراضي الأوكرانية مقابل التخلي عن السلاح النووي.وأضاف إلياس أن هناك اقتراحات أوكرانية أيضا بضمانات أمنية تضم عددا من البلدان وربما في التفاصيل سيجري الاختلاف بسبب الأطراف الضامنة حيث تريد أوكرانيا أن توسع الضامنين ليشملوا تركيا وبولندا وإسرائيل وربما ألمانيا بشأن مسألة الحياد حيث طالبت كييف أيضا بضمانات حسب البند الخامس من ميثاق حلف شمال الأطلسي تتعهد بموجبه هذه الدول بالمساعدة العسكرية لأوكرانيا حال وقوع حرب.التحالف بقيادة السعودية يعلن وقف العمليات العسكرية في اليمن لخلق بيئة إيجابية خلال رمضانأعلن التحالف الذي تقوده السعودية للحرب في اليمن وقف العمليات العسكرية اعتبارا من اليوم الأربعاء، وذلك بعد دعوة من الأمم المتحدة لهدنة خلال شهر رمضان.في الوقت نفسه انطلقت في مقر أمانة مجلس التعاون الخليجي بالرياض المشاورات اليمنية – اليمنية، برعاية خليجية، وبمشاركة مختلف المكونات والأحزاب والشخصيات اليمنية، وبحضور أممي ودولي ، لكن حركة أنصار الله " الحوثيين " قالوا إنهم لن يحضروا المحادثات إلا عندما تعقد في بلد محايد .والهدنة هي أبرز خطوة في جهود السلام منذ أكثر من ثلاث سنوات، إذ يواجه المجتمع الدولي صعوبة لإنهاء الصراع المستمر منذ سبع سنوات والذي أودى بحياة عشرات الآلاف وجعل الملايين على شفا المجاعة.وأضاف الحاج أنه هناك اعتبارات لإعلان التحالف وقف إطلاق النار فعليا منها أن الأسابيع الماضية شهدت السعودية خلالها ثلاث عمليات استهدفت العمق السعودي بأهداف جديدة واستراتيجية وبالطيران المسير والباليستي اليمني الذي أصبح يهدد المصالح السعودية النفطية والكهرباء ومياه التحلية ما حتم على السعودية أن تتعاطى بإيجابية أكثر مع تلك المستجدات.أزمة كويتية جديدة بعد تقدم 10 نواب بالبرلمان بطلب عدم تعاون مع رئيس الوزراءأعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، تقدّم 10 نواب بطلب "عدم تعاون" مع رئيس مجلس الوزراء الشیخ صباح الخالد الصباح، بعد استجوابه في البرلمان .وقال الغانم: "وفقاً للمادتین (101) و(102) من الدستور والمادة (144) من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة لا یجوز للمجلس أن یصدر قراره في هذا الطلب قبل 7 أیام من تقدیمه"، مضیفاً أن التصویت سوف يتم على طلب عدم التعاون في جلسة خاصة يوم الأربعاء القادم .ودار الاستجواب الذي قدمه ثلاثة نواب معارضين حول اتهامات لرئيس الحكومة أهمها أن ممارساته "غير دستورية"، بالإضافة إلى عدم التعاون مع المؤسسة التشريعية وتعطيل جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الفساد .في حديثه لعالم سبوتنيك قال دكتور محمد الدوسري الكاتب الصحفي الكويتي إن الكويت لا تدخل أزمة جديدة بل هي أزمة مستمرة منذ تشكل البرلمان الحالي سنة 2020 حيث أعلن عدد كبير من نواب المجلس الذين يشكلون أغلبية رفضهم استمرار رئيس مجلس الوزراء بعدما رأوا التحالف مع رئيس مجلس الأمة الذي حظي بدعم من الحكومة في التصويت للحصول على رئاسة مجلس الأمة وبسبب تداعيات أخرى مرتبطة بسوء الأحوال بشكل عام في البلاد في كافة المناحي.وأضاف الدوسري أن كل الظروف تشي بأن الأزمة مستمرة ولازالت قائمة ولن تنتهي بهذا الاستجواب إن لم يكن مختوما بعدم التعاون معه ووجود الأغلبية وحتى إن تجاوز رئيس الوزراء هذا الاستجواب فإن الأمور مرشحة للتفاقم خاصة بسبب حالة الاحتقان القائمة.

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