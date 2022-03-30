https://arabic.sputniknews.com/20220330/ميدينسكي-موقف-روسيا-تجاه-القرم-ودونباس-لم-يتغير-والمفاوضات-مع-أوكرانيا-مستمرة--1060659855.html
ميدينسكي: موقف روسيا تجاه القرم ودونباس لم يتغير والمفاوضات مع أوكرانيا مستمرة
ميدينسكي: موقف روسيا تجاه القرم ودونباس لم يتغير والمفاوضات مع أوكرانيا مستمرة
أعلن رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، اليوم الأربعاء، أن المفاوضات مع الجانب الأوكراني مستمرة؛ مشيراً إلى أن الموقف الروسي تجاه... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T14:43+0000
2022-03-30T14:43+0000
2022-03-30T14:43+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1059408398_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fa92cbaee44e95d72e58deef8feb16a7.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال ميدينسكي، عبر قناة "روسيا 24": إن "المفاوضات مستمرة والعمل مستمر. أود أن أؤكد أن موقفنا الراسخ تجاه القرم ودنباس يبقى كما هو بدون تغيير".وأضاف: "يوم أمس، ولأول مرة منذ سنوات، أعلنت سلطات كييف عن استعدادها للتفاوض مع روسيا (حول أشياء جوهرية)".وأوضح ميدينسكي: "أي أن أوكرانيا قد أعلنت عن استعدادها للوفاء بتلك الطلبات الأساسية التي أصرت عليها روسيا خلال السنوات الماضية".هذا واستضافت إسطنبول، يوم أمس الثلاثاء، مفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع.وعُقدت قبل ذلك، 3 جولات من المفاوضات بين الجانبين، على أراضي جمهورية بيلاروس، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.ويأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية ونزع سلاح كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/وكالات-انتهاء-اليوم-الأول-من-المفاوضات-بين-وفدي-روسيا-وأوكرانيا-1060606525.html
https://arabic.sputniknews.com/20220329/ميدينسكي-أوكرانيا-تخلت-عن-رغبتها-في-إعادة-شبه-جزيرة-القرم-ودونباس-بالوسائل-العسكرية-1060609372.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1059408398_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4d00c53ead4d938f326db23cccf197ea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
ميدينسكي: موقف روسيا تجاه القرم ودونباس لم يتغير والمفاوضات مع أوكرانيا مستمرة
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، اليوم الأربعاء، أن المفاوضات مع الجانب الأوكراني مستمرة؛ مشيراً إلى أن الموقف الروسي تجاه القرم ودونباس لم يتغير.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميدينسكي، عبر قناة "روسيا 24": إن "المفاوضات مستمرة والعمل مستمر. أود أن أؤكد أن موقفنا الراسخ تجاه القرم ودنباس يبقى كما هو بدون تغيير".
وأضاف: "يوم أمس، ولأول مرة منذ سنوات، أعلنت سلطات كييف عن استعدادها للتفاوض مع روسيا (حول أشياء جوهرية)".
وأكد ميدينسكي أن "أوكرانيا سلمت روسيا مبادئ اتفاق مستقبلي محتمل مصاغ على الورق يحتوي على التخلي عن الانضمام إلى حلف الناتو، والتخلي عن السلاح النووي وامتلاك الأنواع الأخرى من أسلحة الدمار الشامل،وأيضا التخلي عن نشر قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي الأوكرانية".
وأوضح ميدينسكي: "أي أن أوكرانيا قد أعلنت عن استعدادها
للوفاء بتلك الطلبات الأساسية التي أصرت عليها روسيا خلال السنوات الماضية".
وأشار إلى أنه إذا تم الوفاء بالالتزامات، سيتم القضاء على التهديد بإنشاء موطئ قدم للناتو على أراضي أوكرانيا.
هذا واستضافت إسطنبول
، يوم أمس الثلاثاء، مفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع.
وعُقدت قبل ذلك، 3 جولات من المفاوضات بين الجانبين، على أراضي جمهورية بيلاروس، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.
ويأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية ونزع سلاح كييف.