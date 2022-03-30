https://arabic.sputniknews.com/20220330/ميدينسكي-موقف-روسيا-تجاه-القرم-ودونباس-لم-يتغير-والمفاوضات-مع-أوكرانيا-مستمرة--1060659855.html

ميدينسكي: موقف روسيا تجاه القرم ودونباس لم يتغير والمفاوضات مع أوكرانيا مستمرة

ميدينسكي: موقف روسيا تجاه القرم ودونباس لم يتغير والمفاوضات مع أوكرانيا مستمرة

أعلن رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، اليوم الأربعاء، أن المفاوضات مع الجانب الأوكراني مستمرة؛ مشيراً إلى أن الموقف الروسي تجاه... 30.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-30T14:43+0000

2022-03-30T14:43+0000

2022-03-30T14:43+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال ميدينسكي، عبر قناة "روسيا 24": إن "المفاوضات مستمرة والعمل مستمر. أود أن أؤكد أن موقفنا الراسخ تجاه القرم ودنباس يبقى كما هو بدون تغيير".وأضاف: "يوم أمس، ولأول مرة منذ سنوات، أعلنت سلطات كييف عن استعدادها للتفاوض مع روسيا (حول أشياء جوهرية)".وأوضح ميدينسكي: "أي أن أوكرانيا قد أعلنت عن استعدادها للوفاء بتلك الطلبات الأساسية التي أصرت عليها روسيا خلال السنوات الماضية".هذا واستضافت إسطنبول، يوم أمس الثلاثاء، مفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع.وعُقدت قبل ذلك، 3 جولات من المفاوضات بين الجانبين، على أراضي جمهورية بيلاروس، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.ويأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية ونزع سلاح كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220329/وكالات-انتهاء-اليوم-الأول-من-المفاوضات-بين-وفدي-روسيا-وأوكرانيا-1060606525.html

https://arabic.sputniknews.com/20220329/ميدينسكي-أوكرانيا-تخلت-عن-رغبتها-في-إعادة-شبه-جزيرة-القرم-ودونباس-بالوسائل-العسكرية-1060609372.html

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