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بوتين يطلع شولتس ودراغي على سير عملية المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول
https://arabic.sputniknews.com/20220330/هل-تشعر-بتأثير-عقوبات-الولايات-المتحدة-ودول-الاتحاد-الأوروبي-ضد-روسيا-في-بلدك؟-1060660889.html
هل تشعر بتأثير عقوبات الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ضد روسيا في بلدك؟
هل تشعر بتأثير عقوبات الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ضد روسيا في بلدك؟
30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T14:53+0000
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استطلاعات الرأي, опросы

هل تشعر بتأثير عقوبات الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ضد روسيا في بلدك؟

14:53 GMT 30.03.2022 (تم التحديث: 15:11 GMT 30.03.2022)
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