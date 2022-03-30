https://arabic.sputniknews.com/20220330/هل-تشعر-بتأثير-عقوبات-الولايات-المتحدة-ودول-الاتحاد-الأوروبي-ضد-روسيا-في-بلدك؟-1060660889.html
هل تشعر بتأثير عقوبات الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ضد روسيا في بلدك؟
هل تشعر بتأثير عقوبات الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ضد روسيا في بلدك؟
30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T14:53+0000
2022-03-30T14:53+0000
2022-03-30T15:11+0000
استطلاعات الرأي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, опросы
هل تشعر بتأثير عقوبات الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ضد روسيا في بلدك؟
14:53 GMT 30.03.2022 (تم التحديث: 15:11 GMT 30.03.2022) تابعنا عبر