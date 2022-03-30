https://arabic.sputniknews.com/20220330/هواجس-خليجية-من-نووي-إيران-ما-أبرزها-وهل-يمكن-تضمينها-بالاتفاق-المحتمل؟-1060672502.html

هواجس خليجية من نووي إيران… ما أبرزها وهل يمكن تضمينها بالاتفاق المحتمل؟

هواجس خليجية من نووي إيران… ما أبرزها وهل يمكن تضمينها بالاتفاق المحتمل؟

في وقت بات التوصل لاتفاق نووي بين إيران والمجموعة الدولية أقرب من ذي قبل، تحدثت الدول الخليجية مرة أخرى عن هواجسها الخاصة بالاتفاق مع إيران حول هذا الملف. 30.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-30T21:26+0000

2022-03-30T21:26+0000

2022-03-30T21:26+0000

إيران

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وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح أمس الثلاثاء أن دول الخليج لديها هواجس بشأن الملف النووي الإيراني، مطالباً الدول الغربية بمراعاة تلك الهواجس.وطرح البعض تساؤلات بشأن ماهية الهواجس الخليجية من الاتفاق النووي، ومدى إمكانية أن تتضمنها أي اتفاق محتمل، لا سيما في ظل رفض إيران إشراك السعودية وإسرائيل في جلسات التفاوض.هواجس خليجيةوقال وزير الخارجية الكويتي الناصر خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان في الكويت أمس: "هناك هواجس كويتية وخليجية من ملف إيران النووي ذكرت في الاجتماعات الخليجية ونقلناه إلى الجانب الأوروبي ونتمنى أن تتم مراعاتها".واعتبر أن هناك هواجسًا خليجية حول الملف النووي الإيراني ويجب مراعاتها "ونحن نقلناها بشكل واضح لحلفائنا وأصدقائنا ونتمنى مراعاتها"، وفقا للشرق الأوسط.وقال الوزير الفرنسي لو دريان إن "أوروبا حافظت على الاتفاق النووي الإيراني بعد الخلاف الأمريكي"، مضيفاً: "اقتربنا كثيراً من توقيع الاتفاق مع إيران حيث وصلنا إلى نص يناسب الجميع وأن مصلحة الجميع إيران وأمريكا والمنطقة أن نصل للاتفاق من أجل سلام العالم".مخاوف خليجيةاعتبر الدكتور فواز كاسب العنزي، المحلل السياسي والاستراتيجي السعودي، أن هناك هواجسا خليجية موجودة فيما يتعلق بالاتفاق النووي، فالاتفاق المحتمل له تداعيات سلبية على دول الخليج نظرًا لقربها الجغرافي من المفاعلات النووية الإيرانية والتي تدعي أنها سلبية.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك":ويرى العنزي أن الاتفاق النووي يجب أن يتضمن عدة أبعاد منها عدم تصدير أي قطع عسكرية للتنظيمات المسلحة، وعدم تطوير البرنامج البالستي الإيراني، مؤكدًا ضرورة أن تكون دول الخليج والإقليم حاضرة في اتفاقات فيينا، كما حدث مع اليابان في مفاوضات كوريا.وأكد أن إيران تفتقد لمهارات التفاوض، وترفع سقف المطالبات السياسية، وكذلك الاقتصادية، إضافة لتصدير الإرهاب إلى المنطقة، وهو ما سبب نوعًا من التعقيد في مفاوضات فيينا، مشيرًا إلى أن دخول دول الخليج وفي مقدمتها السعودية من شأنه أن يحسن سير هذه المفاوضات، ويضمن ما يمكن تسميته بـ "الأمن والأمان النووي".وتابع: "سلوك إيران وعلاقاتها بدول الجوار سبب فجوة أمنية وسياسية، ومن الصعب أن تردم هذه المفاوضات الفجوات خلال أيام بسيطة، وقد تحتاج إلى أشهر، ونتمنى أن تعكس تلك المفاوضات الجانب الإيراني، وتراعي حقوق الدول المجاورة لإيران".الحوار الحلمن جانبه قال الدكتور عماد ابشناس، المحلل السياسي الإيراني، إن الاتفاق النووي تم توقيعه في عام 2015، ومباحثات فيينا لا تتضمن أي موضوع جديد، والهدف منه فقط إحياء الاتفاق القديم، ويجب معرفة الهواجس التي تتحدث عنها الدول الخليجية في هذا الصدد.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، إذا كان لدى الدول العربية أي مشاكل مع إيران يجب أن تقوم بحلها عبر مفاوضات مباشرة مع إيران، وعدم انتظار الغرب، فالغرب يستغلهم في المفاوضات لأغراضه الخاصة ومن ثم يتخلى عنهم مثل باقي الذين يتصورون أنفسهم حلفاء لهم.وتابع: "في السنوات السابقة كان لدى بعض الدول الخليجية فائض من الأموال والرئيس الأمريكي ترامب أعلن صراحة بأنه يهدف إلى سرقتها لكنهم لم يصغوا لما قاله ترامب في تصريحاته بشكل علني، ولا فرق بين إدارة أمريكية وأخرى بالنسبة لسياسات أمريكا تجاه هذه الدول فقط الفرق أن ترامب لم يكن يتحدث بدبلوماسية مثلما يتحدث الرئيس الحالي.وأكد أن سياسة المواجهة لن تفيد أحدا خاصة الكويت التي ذاقت الأمرين من اتخاذ سياسة المواجهة تجاه العراق بالنيابة عن باقي الدول الخليجية، الحوار المباشر السبيل الوحيد لحل الخلافات.وزادت الخلافات مؤخرًا بين السعودية وإيران، بعد إعلان الرياض الاتفاق مع الكويت على تطوير وتشغيل حقل غاز الدرة، الواقع في المنطقة المحايدة على حدود الدولتين في الخليج العربي، حيث تشمل الهندسة والتشغيل المشترك للحقل الذي من المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعب (حوالي 28.3 مليون متر مكعب) من الغاز الطبيعي و84 ألف برميل من مكثفات الغاز يوميا... وسيتم تقسيم الغاز الناتج بالتساوي بين البلدين.وأعلنت إيران رفضها للاتفاق، وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن لبلاده الحق في الاستثمار من حقل "آرش/الدرة" المشترك بينها وبين الكويت والسعودية، وأن الاتفاق الجديد المعلن بين السعودية والكويت بأن حقل "آرش/الدرة" حقل مشترك بين إيران والكويت والسعودية وهنالك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت.وعلى مدار الأشهر الماضية، عقدت إيران والسعودية عدة جولات من المحادثات التي توسط فيها العراق، وبعدها أرسلت إيران 3 دبلوماسيين إلى السعودية في يناير بصفتهم وفد إيران في منظمة التعاون الإسلامي لاستئناف الأنشطة في جدة عقب 6 سنوات من الانقطاع.وفي وقت سابق من مارس، أعلنت إيران أنها علقت محادثات تطبيع العلاقات مع السعودية "مؤقتا".

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