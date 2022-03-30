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https://arabic.sputniknews.com/20220330/هولندا-مقتل-شخصين-بالرصاص-في-أحد-فروع-ماكدونالدز-شرقي-البلاد-1060671157.html
هولندا.. مقتل شخصين بالرصاص في أحد فروع "ماكدونالدز" شرقي البلاد
هولندا.. مقتل شخصين بالرصاص في أحد فروع "ماكدونالدز" شرقي البلاد
قالت الشرطة الهولندية، مساء اليوم الأربعاء، إن شخصين قتلا في حادث إطلاق نار في أحد فروع "ماكدونالدز" بمدينة زفولة شرقي البلاد. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T19:34+0000
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وأضافت الشرطة على ما نقلت وكالة "رويترز"، إنها قامت بتأمين المنطقة المحيطة بالمطعم في الجزء الشمالي من المدينة وتبحث عن الجاني أو الجناة.ولم تذكر الشرطة مزيدا من التفاصيل بشأن الحادث وأسبابه.
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هولندا.. مقتل شخصين بالرصاص في أحد فروع "ماكدونالدز" شرقي البلاد

19:34 GMT 30.03.2022
© AFP 2022 / ANP MARCEL ANTONISSE الشرطة الهولندية
الشرطة الهولندية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© AFP 2022 / ANP MARCEL ANTONISSE
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قالت الشرطة الهولندية، مساء اليوم الأربعاء، إن شخصين قتلا في حادث إطلاق نار في أحد فروع "ماكدونالدز" بمدينة زفولة شرقي البلاد.
وأضافت الشرطة على ما نقلت وكالة "رويترز"، إنها قامت بتأمين المنطقة المحيطة بالمطعم في الجزء الشمالي من المدينة وتبحث عن الجاني أو الجناة.
ولم تذكر الشرطة مزيدا من التفاصيل بشأن الحادث وأسبابه.
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