https://arabic.sputniknews.com/20220330/هولندا-مقتل-شخصين-بالرصاص-في-أحد-فروع-ماكدونالدز-شرقي-البلاد-1060671157.html
هولندا.. مقتل شخصين بالرصاص في أحد فروع "ماكدونالدز" شرقي البلاد
هولندا.. مقتل شخصين بالرصاص في أحد فروع "ماكدونالدز" شرقي البلاد
قالت الشرطة الهولندية، مساء اليوم الأربعاء، إن شخصين قتلا في حادث إطلاق نار في أحد فروع "ماكدونالدز" بمدينة زفولة شرقي البلاد. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T19:34+0000
2022-03-30T19:34+0000
2022-03-30T19:34+0000
العالم
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وأضافت الشرطة على ما نقلت وكالة "رويترز"، إنها قامت بتأمين المنطقة المحيطة بالمطعم في الجزء الشمالي من المدينة وتبحث عن الجاني أو الجناة.ولم تذكر الشرطة مزيدا من التفاصيل بشأن الحادث وأسبابه.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
هولندا.. مقتل شخصين بالرصاص في أحد فروع "ماكدونالدز" شرقي البلاد
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قالت الشرطة الهولندية، مساء اليوم الأربعاء، إن شخصين قتلا في حادث إطلاق نار في أحد فروع "ماكدونالدز" بمدينة زفولة شرقي البلاد.
وأضافت الشرطة على ما نقلت وكالة "رويترز
"، إنها قامت بتأمين المنطقة المحيطة بالمطعم في الجزء الشمالي من المدينة وتبحث عن الجاني أو الجناة.
ولم تذكر الشرطة مزيدا من التفاصيل بشأن الحادث وأسبابه.