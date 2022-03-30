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https://arabic.sputniknews.com/20220330/وزارة-الدفاع-الروسية-تنشر-مقطع-فيديو-لتدمير-منظومة-إس-300-الصاروخية-التابعة-للقوات-الأوكرانية-1060647699.html
وزارة الدفاع الروسية تنشر مقطع فيديو لتدمير منظومة "إس 300" الصاروخية التابعة للقوات الأوكرانية
وزارة الدفاع الروسية تنشر مقطع فيديو لتدمير منظومة "إس 300" الصاروخية التابعة للقوات الأوكرانية
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مقتطفات تدمير منظومة صواريخ روسية من طراز "إس 300" تابعة للجيش الأوكراني. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T10:43+0000
2022-03-30T10:43+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وأظهر المقطع المنشور بقايا المنظومة الصاروخية "إس 300" التي تطايرت في محيط القاعدة العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى تدمير عدد من أنظمة الصواريخ الأخرى وعربات النقل وإطلاق صواريخ ومضادات للطائرات.كما بين المقطع المنشور وضع القاعدة العسكرية الأوكرانية حيث قامت القوات الجوية الروسية بتدميرها بالكامل، حيث كانت تحتوي على أبراج مراقبة ورادار جوي وعدد من العربات المصفحة. وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم تحديد إحداثيات مواقع إطلاق المنظومات الصاروخية المضادة للطائرات عن طريق الاستخبارات وبعد ذلك تمت إصابة المواقع بأسلحة صاروخية دقيقة التوجيه".
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وزارة الدفاع الروسية تنشر مقطع فيديو لتدمير منظومة "إس 300" الصاروخية التابعة للقوات الأوكرانية

10:43 GMT 30.03.2022
© Sputnik . Sergey Pivovarov / الذهاب إلى بنك الصور"إس-300" (فافوريت) - أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات بعيدة المدى
إس-300 (فافوريت) - أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات بعيدة المدى - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© Sputnik . Sergey Pivovarov
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مقتطفات تدمير منظومة صواريخ روسية من طراز "إس 300" تابعة للجيش الأوكراني.
وأظهر المقطع المنشور بقايا المنظومة الصاروخية "إس 300" التي تطايرت في محيط القاعدة العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى تدمير عدد من أنظمة الصواريخ الأخرى وعربات النقل وإطلاق صواريخ ومضادات للطائرات.
كما بين المقطع المنشور وضع القاعدة العسكرية الأوكرانية حيث قامت القوات الجوية الروسية بتدميرها بالكامل، حيث كانت تحتوي على أبراج مراقبة ورادار جوي وعدد من العربات المصفحة.
وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم تحديد إحداثيات مواقع إطلاق المنظومات الصاروخية المضادة للطائرات عن طريق الاستخبارات وبعد ذلك تمت إصابة المواقع بأسلحة صاروخية دقيقة التوجيه".
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