https://arabic.sputniknews.com/20220330/وزراء-خارجية-الصين-وأفغانستان-وباكستان-يبحثون-سبل-تعميق-التعاون-الثلاثي-1060650318.html

وزراء خارجية الصين وأفغانستان وباكستان يبحثون سبل تعميق التعاون الثلاثي

وزراء خارجية الصين وأفغانستان وباكستان يبحثون سبل تعميق التعاون الثلاثي

عقد وزراء خارجية أفغانستان وباكستان والصين، اليوم الأربعاء، اجتماعا لإحياء الآلية الثلاثية، في أول اجتماع من نوعه منذ وصول حركة طالبان إلى الحكم في أفغانستان،... 30.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-30T11:47+0000

2022-03-30T11:47+0000

2022-03-30T11:47+0000

العالم

أخبار أفغانستان اليوم

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كابول - سبوتنيك. وعبر وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، خلال اجتماع تستضيفه الصين عن اهتمامه بإحياء الاجتماع الثلاثي، مؤكدا أن وزراء خارجية الدول الثلاث سيواصلون تعاونهم الشامل من خلال هذه الآلية، داعيا الدول الثلاث إلى تعميق التعاون السياسي والاقتصادي.ومن جهته وجه وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المشكلة من حركة طالبان، أمير خان متقي، الشكر للصين لتسهيل عقد هذه الاجتماعات، مشددا على أن الحكومة الأفغانية الجديدة تحظى بعلاقات وثيقة مع الصين وباكستان.وقال متقي إن أفغانستان "تدعم مشروع الطريق والحزام الرئيسي للصين، كما تحرص على أن تلعب دورا مفيدا في الاتصال الإقليمي عبر هذا المشروع".وأضاف "هناك فرص جيدة للتعاون الاقتصادي في المنطقة، الأمر الذي يتطلب من الدول الثلاث زيادة التعاون فيما بينها"، موضحا أن كابول تهتم أكثر بالشراكة الاقتصادية مع المنطقة بدلا من التبرعات.وتابع متقي أن الحكومة الأفغانية تريد أن ترى منتجاتها تصل إلى الصين والهند عبر باكستان.ومن جانبه، شدد وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، على ضرورة الحوار على مستوى وزراء الخارجية ودعم الروابط الاقتصادية بين المنطقتين، مؤكدا أن باكستان ستعمل مع الصين لدعم أفغانستان.وفي 24 آذار/مارس الجاري، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن زيارته إلى أفغانستان، التي تعد الأولى من نوعها، منذ سيطرة حركة طالبان على السلطة بالبلاد، في آب/أغسطس 2021، تعتبر خطوة نحو تعزيز العلاقات الشاملة بين البلدين، مضيفا أن العلاقات التاريخية الأفغانية الصينية تتطلب مزيدًا من التوسع.وقال الناطق باسم وزارة الخارجية في حكومة طالبان [منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية] عبد القهار بلخي، في بيان، "استقبل وزير الخارجية الأفغاني مولوي أمير خان متقي وزير الخارجية الصيني وانغ يي في كابول في زيارة خاصة لأفغانستان".وأضاف البيان "وصف وانغ يي زيارته إلى أفغانستان بأنها خطوة نحو تعزيز العلاقات الشاملة"، مضيفًا أن "العلاقات التاريخية الأفغانية الصينية تتطلب مزيدًا من التعزيز والتوسع".

https://arabic.sputniknews.com/20220329/الخارجية-الصينية-الاجتماع-الثلاثي-الموسع-بشأن-أفغانستان-ينعقد-هذا-الأسبوع-1060599242.html

https://arabic.sputniknews.com/20220324/وزير-الخارجية-الصيني-يصل-أفغانستان-في-زيارة-هي-الأولى-من-نوعها-1060374443.html

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