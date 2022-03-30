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https://arabic.sputniknews.com/20220330/وزراء-خارجية-الصين-وأفغانستان-وباكستان-يبحثون-سبل-تعميق-التعاون-الثلاثي-1060650318.html
وزراء خارجية الصين وأفغانستان وباكستان يبحثون سبل تعميق التعاون الثلاثي
وزراء خارجية الصين وأفغانستان وباكستان يبحثون سبل تعميق التعاون الثلاثي
عقد وزراء خارجية أفغانستان وباكستان والصين، اليوم الأربعاء، اجتماعا لإحياء الآلية الثلاثية، في أول اجتماع من نوعه منذ وصول حركة طالبان إلى الحكم في أفغانستان،... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T11:47+0000
2022-03-30T11:47+0000
العالم
أخبار أفغانستان اليوم
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كابول - سبوتنيك. وعبر وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، خلال اجتماع تستضيفه الصين عن اهتمامه بإحياء الاجتماع الثلاثي، مؤكدا أن وزراء خارجية الدول الثلاث سيواصلون تعاونهم الشامل من خلال هذه الآلية، داعيا الدول الثلاث إلى تعميق التعاون السياسي والاقتصادي.ومن جهته وجه وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المشكلة من حركة طالبان، أمير خان متقي، الشكر للصين لتسهيل عقد هذه الاجتماعات، مشددا على أن الحكومة الأفغانية الجديدة تحظى بعلاقات وثيقة مع الصين وباكستان.وقال متقي إن أفغانستان "تدعم مشروع الطريق والحزام الرئيسي للصين، كما تحرص على أن تلعب دورا مفيدا في الاتصال الإقليمي عبر هذا المشروع".وأضاف "هناك فرص جيدة للتعاون الاقتصادي في المنطقة، الأمر الذي يتطلب من الدول الثلاث زيادة التعاون فيما بينها"، موضحا أن كابول تهتم أكثر بالشراكة الاقتصادية مع المنطقة بدلا من التبرعات.وتابع متقي أن الحكومة الأفغانية تريد أن ترى منتجاتها تصل إلى الصين والهند عبر باكستان.ومن جانبه، شدد وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، على ضرورة الحوار على مستوى وزراء الخارجية ودعم الروابط الاقتصادية بين المنطقتين، مؤكدا أن باكستان ستعمل مع الصين لدعم أفغانستان.وفي 24 آذار/مارس الجاري، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن زيارته إلى أفغانستان، التي تعد الأولى من نوعها، منذ سيطرة حركة طالبان على السلطة بالبلاد، في آب/أغسطس 2021، تعتبر خطوة نحو تعزيز العلاقات الشاملة بين البلدين، مضيفا أن العلاقات التاريخية الأفغانية الصينية تتطلب مزيدًا من التوسع.وقال الناطق باسم وزارة الخارجية في حكومة طالبان [منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية] عبد القهار بلخي، في بيان، "استقبل وزير الخارجية الأفغاني مولوي أمير خان متقي وزير الخارجية الصيني وانغ يي في كابول في زيارة خاصة لأفغانستان".وأضاف البيان "وصف وانغ يي زيارته إلى أفغانستان بأنها خطوة نحو تعزيز العلاقات الشاملة"، مضيفًا أن "العلاقات التاريخية الأفغانية الصينية تتطلب مزيدًا من التعزيز والتوسع".
https://arabic.sputniknews.com/20220329/الخارجية-الصينية-الاجتماع-الثلاثي-الموسع-بشأن-أفغانستان-ينعقد-هذا-الأسبوع-1060599242.html
https://arabic.sputniknews.com/20220324/وزير-الخارجية-الصيني-يصل-أفغانستان-في-زيارة-هي-الأولى-من-نوعها-1060374443.html
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العالم, أخبار أفغانستان اليوم

وزراء خارجية الصين وأفغانستان وباكستان يبحثون سبل تعميق التعاون الثلاثي

11:47 GMT 30.03.2022
© REUTERS / Charlotte Greenfieldأعلام معلقة في أحد الشوارع قبل رأس السنة الفارسية الجديدة أو عيد النوروز في كابول، أفغانستان، 16 مارس 2022.
أعلام معلقة في أحد الشوارع قبل رأس السنة الفارسية الجديدة أو عيد النوروز في كابول، أفغانستان، 16 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© REUTERS / Charlotte Greenfield
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عقد وزراء خارجية أفغانستان وباكستان والصين، اليوم الأربعاء، اجتماعا لإحياء الآلية الثلاثية، في أول اجتماع من نوعه منذ وصول حركة طالبان إلى الحكم في أفغانستان، منتصف آب/أغسطس الماضي.
كابول - سبوتنيك. وعبر وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، خلال اجتماع تستضيفه الصين عن اهتمامه بإحياء الاجتماع الثلاثي، مؤكدا أن وزراء خارجية الدول الثلاث سيواصلون تعاونهم الشامل من خلال هذه الآلية، داعيا الدول الثلاث إلى تعميق التعاون السياسي والاقتصادي.

ومن جهته وجه وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المشكلة من حركة طالبان، أمير خان متقي، الشكر للصين لتسهيل عقد هذه الاجتماعات، مشددا على أن الحكومة الأفغانية الجديدة تحظى بعلاقات وثيقة مع الصين وباكستان.
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
الخارجية الصينية: الاجتماع الثلاثي الموسع بشأن أفغانستان ينعقد هذا الأسبوع
أمس, 09:19 GMT


وقال متقي إن أفغانستان "تدعم مشروع الطريق والحزام الرئيسي للصين، كما تحرص على أن تلعب دورا مفيدا في الاتصال الإقليمي عبر هذا المشروع".

وأضاف "هناك فرص جيدة للتعاون الاقتصادي في المنطقة، الأمر الذي يتطلب من الدول الثلاث زيادة التعاون فيما بينها"، موضحا أن كابول تهتم أكثر بالشراكة الاقتصادية مع المنطقة بدلا من التبرعات.

وتابع متقي أن الحكومة الأفغانية تريد أن ترى منتجاتها تصل إلى الصين والهند عبر باكستان.

ومن جانبه، شدد وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، على ضرورة الحوار على مستوى وزراء الخارجية ودعم الروابط الاقتصادية بين المنطقتين، مؤكدا أن باكستان ستعمل مع الصين لدعم أفغانستان.
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
وزير الخارجية الصيني يصل أفغانستان في زيارة هي الأولى من نوعها
24 مارس, 07:44 GMT


وفي 24 آذار/مارس الجاري، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن زيارته إلى أفغانستان، التي تعد الأولى من نوعها، منذ سيطرة حركة طالبان على السلطة بالبلاد، في آب/أغسطس 2021، تعتبر خطوة نحو تعزيز العلاقات الشاملة بين البلدين، مضيفا أن العلاقات التاريخية الأفغانية الصينية تتطلب مزيدًا من التوسع.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية في حكومة طالبان [منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية] عبد القهار بلخي، في بيان، "استقبل وزير الخارجية الأفغاني مولوي أمير خان متقي وزير الخارجية الصيني وانغ يي في كابول في زيارة خاصة لأفغانستان".

وأضاف البيان "وصف وانغ يي زيارته إلى أفغانستان بأنها خطوة نحو تعزيز العلاقات الشاملة"، مضيفًا أن "العلاقات التاريخية الأفغانية الصينية تتطلب مزيدًا من التعزيز والتوسع".
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