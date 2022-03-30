https://arabic.sputniknews.com/20220330/وزيرة-الخارجية-البريطانية-تعتزم-الإعلان-عن-عقوبات-جديدة-ضد-رجال-أعمال-روس-1060646071.html
وزيرة الخارجية البريطانية تعتزم الإعلان عن عقوبات جديدة ضد رجال أعمال روس
وزيرة الخارجية البريطانية تعتزم الإعلان عن عقوبات جديدة ضد رجال أعمال روس
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، أن وزيرة الخارجية، ليز تراس، تعتزم الإعلان عن عقوبات جديدة ضد رجال أعمال روس. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T09:53+0000
2022-03-30T09:53+0000
2022-03-30T09:53+0000
العالم
بريطانيا
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لندن - سبوتنيك. وقالت الخارجية البريطانية في بيان "وزيرة الخارجية ليز تراس ستتبنى اليوم تشريعا إضافيا ضد الأوليغارشيين الروس وأعمالهم. سيتم تقديم التشريع إلى البرلمان في الساعة 14:00 (20:00 بتوقيت موسكو)".وأوضح البيان أن العقوبات ستشمل تقييد تقديم المساعدات الفنية والصيانة لطائرات وسفن بعض الأفراد والكيانات الروسية.وحسب البيان، فإنه سيتم توسيع العقوبات الخاصة بشبه جزيرة القرم لتشمل المناطق التي لا تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/بريطانيا-تشير-إلى-إمكانية-رفع-العقوبات-عن-روسيا-1060505201.html
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العالم, بريطانيا
وزيرة الخارجية البريطانية تعتزم الإعلان عن عقوبات جديدة ضد رجال أعمال روس
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أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، أن وزيرة الخارجية، ليز تراس، تعتزم الإعلان عن عقوبات جديدة ضد رجال أعمال روس.
لندن - سبوتنيك
. وقالت الخارجية البريطانية في بيان "وزيرة الخارجية ليز تراس ستتبنى اليوم تشريعا إضافيا ضد الأوليغارشيين الروس وأعمالهم. سيتم تقديم التشريع إلى البرلمان في الساعة 14:00 (20:00 بتوقيت موسكو)".
وأوضح البيان أن العقوبات ستشمل تقييد تقديم المساعدات الفنية والصيانة لطائرات وسفن بعض الأفراد والكيانات الروسية.
وحسب البيان، فإنه سيتم توسيع العقوبات الخاصة بشبه جزيرة القرم لتشمل المناطق التي لا تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية.