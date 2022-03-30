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وزيرة الخارجية البريطانية تعتزم الإعلان عن عقوبات جديدة ضد رجال أعمال روس
وزيرة الخارجية البريطانية تعتزم الإعلان عن عقوبات جديدة ضد رجال أعمال روس
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، أن وزيرة الخارجية، ليز تراس، تعتزم الإعلان عن عقوبات جديدة ضد رجال أعمال روس. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T09:53+0000
2022-03-30T09:53+0000
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لندن - سبوتنيك. وقالت الخارجية البريطانية في بيان "وزيرة الخارجية ليز تراس ستتبنى اليوم تشريعا إضافيا ضد الأوليغارشيين الروس وأعمالهم. سيتم تقديم التشريع إلى البرلمان في الساعة 14:00 (20:00 بتوقيت موسكو)".وأوضح البيان أن العقوبات ستشمل تقييد تقديم المساعدات الفنية والصيانة لطائرات وسفن بعض الأفراد والكيانات الروسية.وحسب البيان، فإنه سيتم توسيع العقوبات الخاصة بشبه جزيرة القرم لتشمل المناطق التي لا تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/بريطانيا-تشير-إلى-إمكانية-رفع-العقوبات-عن-روسيا-1060505201.html
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العالم, بريطانيا

وزيرة الخارجية البريطانية تعتزم الإعلان عن عقوبات جديدة ضد رجال أعمال روس

09:53 GMT 30.03.2022
© AFP 2022 / GINTS IVUSKANSوزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس
وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© AFP 2022 / GINTS IVUSKANS
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أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، أن وزيرة الخارجية، ليز تراس، تعتزم الإعلان عن عقوبات جديدة ضد رجال أعمال روس.
لندن - سبوتنيك. وقالت الخارجية البريطانية في بيان "وزيرة الخارجية ليز تراس ستتبنى اليوم تشريعا إضافيا ضد الأوليغارشيين الروس وأعمالهم. سيتم تقديم التشريع إلى البرلمان في الساعة 14:00 (20:00 بتوقيت موسكو)".
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
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وأوضح البيان أن العقوبات ستشمل تقييد تقديم المساعدات الفنية والصيانة لطائرات وسفن بعض الأفراد والكيانات الروسية.

وحسب البيان، فإنه سيتم توسيع العقوبات الخاصة بشبه جزيرة القرم لتشمل المناطق التي لا تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية.
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