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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220330/وزير-التربية-الروسي-الكتب-المدرسية-الأوكرانية-خلقت-تاريخا-مزيفا-1060653908.html
وزير التربية الروسي: الكتب المدرسية الأوكرانية خلقت تاريخا مزيفا
وزير التربية الروسي: الكتب المدرسية الأوكرانية خلقت تاريخا مزيفا
أكد وزير التربية الروسي سيرغي كرافتسوف قيام أكثر من 50 خبيرا ومعلما ومؤرخا بتحليل ما يقرب من ثلاثمائة كتاب مدرسي تستخدم في المدارس الأوكرانية لخلق تاريخ مزيف. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T12:57+0000
2022-03-30T12:57+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وأضاف كرافتسوف في مؤتمر صحفي لحزب "روسيا الموحدة": "لقد رأينا أن هذا العمل هادف لبناء سلسلة يشوه الحقيقة التاريخية. هذا ليس فقط عدوانا واستعدادا لعملية عسكرية ضد بلدنا، ولكن أيضا غسيل لأدمغة المعلمين وأطفال المدارس".واستشهد كرافتسوف بحقائق محددة من هذه الكتب المدرسية على سبيل المثال، في كتب الجغرافيا للصف السابع، تعارض أوكرانيا الاتحاد الروسي. وجاء في الاقتباس "نحن أوروبيون، شخصيتنا ومظهرنا ومصيرنا أوروبي وليس آسيويا أو أوراسيا". هذا يوضح التحيز إلى الاتحاد الأوروبي والناتو.وفي مثال آخر لأساسيات الصحة للصف التاسع ذكر أن روسيا هي عدو محتمل لأوكرانيا بالقول "تحتاج أوكرانيا الحديثة إلى جيش مدمج ومدرب جيدا يمكنه ضمان دفاع الدولة في مواجهة العدوان الروسي".وأشار كرافتسوف إلى حقيقة إخفاء الثقافة والإنجازات العلمية الروسية، على سبيل المثال، لا تذكر هذه الكتب المدرسية أول رائد فضاء للأرض يوري غاغارين، أو لا تذكر أن بحيرة بايكال تقع في روسيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، ومنع عسكرة أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/خبير-المرحلة-الثانية-من-العملية-العسكرية-تهدف-لإزالة-النازية-وتدمير-القدرات-العسكرية-الأوكرانية-1060488899.html
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وزير التربية الروسي: الكتب المدرسية الأوكرانية خلقت تاريخا مزيفا

12:57 GMT 30.03.2022
© Sputnik . Vitaliy Ankovمكتبة
مكتبة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أكد وزير التربية الروسي سيرغي كرافتسوف قيام أكثر من 50 خبيرا ومعلما ومؤرخا بتحليل ما يقرب من ثلاثمائة كتاب مدرسي تستخدم في المدارس الأوكرانية لخلق تاريخ مزيف.
وأضاف كرافتسوف في مؤتمر صحفي لحزب "روسيا الموحدة": "لقد رأينا أن هذا العمل هادف لبناء سلسلة يشوه الحقيقة التاريخية. هذا ليس فقط عدوانا واستعدادا لعملية عسكرية ضد بلدنا، ولكن أيضا غسيل لأدمغة المعلمين وأطفال المدارس".
واستشهد كرافتسوف بحقائق محددة من هذه الكتب المدرسية على سبيل المثال، في كتب الجغرافيا للصف السابع، تعارض أوكرانيا الاتحاد الروسي. وجاء في الاقتباس "نحن أوروبيون، شخصيتنا ومظهرنا ومصيرنا أوروبي وليس آسيويا أو أوراسيا". هذا يوضح التحيز إلى الاتحاد الأوروبي والناتو.
وفي مثال آخر لأساسيات الصحة للصف التاسع ذكر أن روسيا هي عدو محتمل لأوكرانيا بالقول "تحتاج أوكرانيا الحديثة إلى جيش مدمج ومدرب جيدا يمكنه ضمان دفاع الدولة في مواجهة العدوان الروسي".
وأشار كرافتسوف إلى حقيقة إخفاء الثقافة والإنجازات العلمية الروسية، على سبيل المثال، لا تذكر هذه الكتب المدرسية أول رائد فضاء للأرض يوري غاغارين، أو لا تذكر أن بحيرة بايكال تقع في روسيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، ومنع عسكرة أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
انتشار قوات الجيش الأوكراني عقب إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن بدء العملية العسكرية في دونباس، حدود روسيا، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
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26 مارس, 12:56 GMT
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